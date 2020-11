Comisia Europeană a prezentat Planul de acțiune privind integrarea și incluziunea pentru perioada 2021-2027: Fiecare dintre noi are un rol de jucat în asigurarea coeziunii și a prosperității societăților noastre

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 216 milioane de euro (1,043 miliarde RON) pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) afectate de pandemia de coronavirus, informează un comunicat al executivului european remis CaleaEuropeană.ro.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat.

Aproximativ 207 milioane de euro (1 miliard RON) din cuantumul total al sprijinului va lua forma unor garanții pentru produse de factoring (cu recurs împotriva vânzătorului), iar aproximativ 9 milioane de euro (43 de milioane RON) vor reprezenta granturi directe pentru acoperirea comisioanelor legate de produsele de factoring garantate.

Scopul măsurii este de a ajuta IMM-urile să facă față deficitului de lichidități cu care se confruntă din cauza pandemiei de coronavirus și de a se asigura că dispun de canale de finanțare diversificate. Numai produsele de factoring emise între 26 august 2020 și 30 iunie 2021 sunt eligibile în cadrul măsurii.

Comisia a constatat că schema românească este conformă cu cadrul temporar. În special, în ceea ce privește garanțiile pentru produsele de factoring: i) garanția nu poate depăși 50 % din produsele de factoring și ii) produsul de factoring garantat are o perioadă de valabilitate inițială de 12 luni, care poate fi prelungită până la o limită de 48 de luni, dar fără nicio putere discreționară din partea autorității care acordă ajutorul. În ceea ce privește granturile directe, cuantumul maxim nu va depăși 100 000 de euro per beneficiar care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 120 000 EUR per beneficiar care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii și 800 000 EUR per beneficiar care își desfășoară activitatea în toate celelalte sectoare.

Atât garanțiile, cât și granturile directe sunt canalizate prin intermediari financiari și, prin urmare, există măsuri de siguranță pentru a se asigura că ajutorul este transmis în integralitate beneficiarilor finali.

Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei românești, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar. Pe această bază, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.