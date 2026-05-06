Comisia Europeană a prezentat Strategia UE de combatere a sărăciei: Locuințe mai accesibile și drepturi consolidate pentru persoanele cu dizabilități

Astăzi, 6 mai, Comisia Europeană a prezentat un plan social ambițios menit să contribuie la eradicarea sărăciei și la promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în întreaga Uniune Europeană, anunță un comunicat oficial al Executivului European.

Pachetul include prima strategie a UE de combatere a sărăciei – planul Comisiei de a contribui la eradicarea sărăciei în UE până în 2050; o propunere de recomandare a Consiliului privind combaterea excluziunii în materie de locuințe; și două comunicări: una privind ruperea ciclului sărăciei infantile – consolidarea Garanției europene pentru copii – și una privind consolidarea strategiei pentru drepturile persoanelor cu dizabilități până în 2030.

Având în vedere că 52% dintre europeni menționează costul vieții ca fiind principala lor preocupare, UE abordează trei provocări urgente:

O criză a locuințelor (lipsa locuințelor la prețuri accesibile este considerată o problemă imediată și urgentă de 40 % dintre cetățeni, iar 1 milion de persoane sunt fără adăpost);

Obstacole în calea participării la o piață a muncii în rapidă schimbare;

Sărăcia, care afectează 1 din 5 europeni – și 1 din 4 copii.

În plus, multe persoane vulnerabile din punct de vedere socio-economic sunt, de asemenea, expuse la discriminare și stigmatizare. Trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a se asigura că drepturile acestora sunt protejate. Aceasta include drepturile persoanelor cu dizabilități, care trebuie realizate pe deplin în fiecare aspect al vieții.

„Sărăcia și excluziunea sunt provocări pe care le putem și trebuie să le depășim. Astăzi, prezentăm o strategie pentru prevenirea și reducerea sărăciei. Luăm măsuri decisive prin consolidarea Garanției pentru copii, o mai bună prevenire a fenomenului persoanelor fără adăpost și incluziunea deplină a persoanelor cu dizabilități. Demnitate, oportunități și egalitate. Acestea sunt valorile fundamentale ale Europei pe care o construim” – Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Europa a fost întotdeauna definită nu doar prin puterea sa economică, ci și prin modelul său social și prin solidaritate. În anii următori, aceste valori vor fi puse la încercare, iar răspunsul nostru va modela nu numai economiile noastre, ci și încrederea pe care cetățenii o au în Europa. De aceea, Strategia UE de combatere a sărăciei, prima de acest gen, este vitală pentru viitorul nostru: prin politici solide și punerea în aplicare în toate statele membre, aceasta trebuie să contribuie la prevenirea sărăcirii populației și să accelereze acțiunile în favoarea celor deja afectați” – Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire

O abordare cuprinzătoare pentru eradicarea sărăciei

Strategia UE de combatere a sărăciei trasează o cale clară către atingerea obiectivului UE stabilit în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, și anume reducerea cu cel puțin 15 milioane a numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și excluziune socială până în 2030, precum și contribuția la eradicarea sărăciei până în 2050.

Aceasta integrează trei priorități: locuri de muncă de calitate pentru toți, întrucât ocuparea unui loc de muncă de calitate reprezintă prima cale de ieșire din sărăcie pentru cei care pot munci; acces efectiv la servicii de calitate și sprijin adecvat pentru venituri; și acțiuni coordonate împotriva sărăciei.

Strategia enumeră o serie de acțiuni-cheie pentru realizarea acestor priorități. Pentru a rupe ciclul sărăciei la orice vârstă, Comisia va consulta, de exemplu, partenerii sociali cu privire la un posibil nou instrument juridic de integrare a persoanelor excluse de pe piața muncii. Strategia prezintă, de asemenea, modalități de sprijinire a persoanelor în vârstă prin pensii adecvate. În plus, aceasta subliniază necesitatea de a uni forțele cu guvernele naționale, regionale și locale, cu întreprinderile și cu societatea civilă pentru a combate sărăcia, inclusiv prin crearea, în cursul acestui an, a unei coaliții împotriva sărăciei și a unui nou dialog structurat pentru a consulta persoanele afectate de sărăcie cu privire la politicile relevante.

Ruperea cercului vicios al sărăciei în rândul copiilor: consolidarea Garanției europene pentru copii

Copiii din UE sunt expuși unui risc mai mare de sărăcie sau de excluziune socială decât adulții, fără ca în ultimii cinci ani să se fi înregistrat o scădere semnificativă a sărăciei în rândul copiilor.

Garanția europeană pentru copii este principalul instrument al UE pentru sprijinirea copiilor aflați în nevoie, în special prin accesul gratuit și efectiv la servicii precum educația timpurie, asistența medicală și mesele școlare. Comisia a propus acum consolidarea garanției pentru a aborda urgența socială reprezentată de sărăcia persistentă a copiilor și nevoile copiilor vulnerabili. Accentul se pune pe asigurarea accesului familiilor la locuri de muncă de calitate, la servicii de îngrijire a copiilor și la rețele de siguranță solide, precum și pe îmbunătățirea accesului copiilor la programe de mentorat și la asistență medicală în domeniul sănătății mintale. În plus, Comisia va lansa, împreună cu statele membre, un proiect-pilot privind un card european al Garanției pentru copii, pentru a facilita accesul la servicii și un sprijin coerent pentru copiii aflați în nevoie. De asemenea, este esențială protejarea copiilor împotriva amenințărilor online și offline, inclusiv a exploatării și a abuzului.

Combaterea excluziunii în materie de locuințe

Locuința este un drept fundamental – cu toate acestea, prețurile locuințelor au crescut cu 60 % din 2013, iar europenii se confruntă cu obstacole din ce în ce mai mari în calea accesului la o locuință adecvată. Propunerea de recomandare a Consiliului privind excluziunea în materie de locuințe pune accentul pe soluții pe termen lung și pe prevenire, pentru a evita excluziunea în materie de locuințe și lipsa de adăpost. De asemenea, aceasta promovează creșterea numărului de locuințe sociale și la prețuri accesibile și adoptă o abordare centrată pe oameni pentru a-i ajuta pe aceștia să găsească un loc pe care să-l poată numi „acasă”. Aceasta reprezintă unul dintre rezultatele concrete ale primului Plan european privind locuințele la prețuri accesibile, pe care Comisia l-a prezentat în decembrie 2025 pentru a aborda în mod cuprinzător criza locuințelor care afectează milioane de europeni.

Îmbunătățirea accesibilității și a incluziunii persoanelor cu handicap

Având în vedere că 90 de milioane de persoane – peste 1 din 5 europeni – trăiesc cu un handicap, incluziunea deplină este imperativă atât pentru a asigura respectarea drepturilor, cât și pentru a stimula economia și democrația Europei. Cu toate acestea, barierele persistă: doar 55 % dintre acestea au un loc de muncă, comparativ cu 77 % dintre persoanele fără handicap; 1,4 milioane de persoane cu handicap trăiesc încă în instituții; iar 1 din 3 se află în situație de risc de sărăcie, aproape dublu față de media UE.

Pentru a transforma drepturile în realitate, Comisia își va intensifica eforturile și va accelera punerea în aplicare a măsurilor. Printre acțiunile noastre se numără extinderea la nivelul întregii UE a Cardului european pentru persoane cu handicap și a Cardului european de parcare, lansarea unei Alianțe pentru o viață independentă menită să înlocuiască instituțiile cu servicii de sprijin în cadrul comunității, îmbunătățirea accesibilității transporturilor și investiții în tehnologii de asistență, precum instrumentele bazate pe inteligența artificială.

Ce urmează după anunțul de astăzi

Comisia Europeană va sprijini toți actorii implicați în punerea în aplicare a strategiei UE de combatere a sărăciei și a Garanției europene pentru copii consolidate. Statele membre vor dezbate propunerea Comisiei privind o recomandare a Consiliului referitoare la combaterea excluziunii în materie de locuințe, în vederea adoptării acesteia de către Consiliu. De asemenea, Comisia va continua să sprijine statele membre în punerea în aplicare integrală și eficientă a legislației existente privind dizabilitatea, prezentând în același timp un cadru de monitorizare actualizat pentru strategia privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2021-2030.