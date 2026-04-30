Comisia Europeană a prezentat un set de recomandări menite să protejeze gospodăriile vulnerabile de întreruperile aprovizionării cu energie și să sprijine cetățenii în tranziția către energia curată

Comisia Europeană a prezentat astăzi un pachet de recomandări menite să protejeze și să sprijine cetățenii în procesul de tranziție către energia curată.

Bazându-se pe comunicarea privind pachetul energetic pentru cetățeni și pe comunicarea AccelerateEU, acesta oferă orientări detaliate și practice pentru cetățeni și gospodării, în vederea sprijinirii unui sistem energetic mai incluziv, mai rezilient și mai durabil.

De asemenea, se adresează țărilor UE, oferind indicații privind modul de protejare a grupurilor vulnerabile împotriva prețurilor ridicate la energie.

Potrivit unui comunicat al executivului european, cele patru recomandări și documentele însoțitoare vizează protejarea consumatorilor vulnerabili și a celor afectați de sărăcia energetică, asigurarea unor piețe cu amănuntul competitive, capacitarea consumatorilor de a face alegeri în cunoștință de cauză și sprijinirea dezvoltării comunităților energetice și a autoconsumului.

„Conflictul din Orientul Mijlociu – și impactul său asupra prețurilor la energie – evidențiază cât de volatile rămân piețele energetice mondiale și cât de urgent este ca Europa să-și consolideze reziliența energetică. Acesta trebuie să fie momentul în care accelerăm tranziția către un sistem energetic mai durabil, mai sigur și mai orientat către consumatori. Într-un moment în care creșterea costurilor energiei reprezintă o preocupare reală pentru cetățenii UE, acest pachet transformă ambițiile politice în beneficii concrete pentru gospodării, comunități și întreprinderile mici din întreaga Europă. Trebuie să protejăm gospodăriile vulnerabile împotriva deconectării de la rețeaua de energie și să sprijinim toți consumatorii să își gestioneze mai bine contractele de furnizare a energiei, precum și să joace un rol activ în această tranziție”, a declarat comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu statele membre ale UE, autoritățile de reglementare, părțile interesate din sector și societatea civilă pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a pachetului, oferind asistență tehnică și îndrumare și monitorizând progresele înregistrate.

Pachetul prezentat astăzi cuprinde următoarele elemente:

Recomandare privind protejarea consumatorilor vulnerabili împotriva deconectării și pe parcursul procesului de renunțare treptată la gazele naturale: Această inițiativă solicită identificarea din timp a gospodăriilor aflate în situație de risc pentru a le oferi sprijin în timp util, inclusiv prin planuri de plată personalizate, consiliere în materie de datorii și bonuri energetice, alături de soluții structurale precum eficiența energetică și accesul la surse regenerabile de energie. Pe măsură ce UE renunță treptat la gazele naturale, Comisia solicită o planificare coordonată între sectoare, cu o comunicare transparentă și termene clare. Aceasta subliniază rolul central al ghișeelor unice în a ajuta gospodăriile să adopte alternative mai curate, îndemnând în același timp țările UE să utilizeze pe deplin finanțarea europeană și națională.

Recomandare privind sprijinirea consumatorilor în găsirea celei mai bune oferte: Acest nou ghid vizează standardizarea termenilor și condițiilor esențiale din contractele de energie, pentru a se asigura că consumatorii primesc informații clare. Acest lucru va facilita compararea ofertelor, va permite schimbarea mai rapidă a furnizorilor și va reduce costurile, contribuind în același timp la creșterea competitivității și transparenței pieței.

Recomandare privind protejarea consumatorilor împotriva riscului de faliment al furnizorilor: Această inițiativă oferă orientări autorităților naționale, inclusiv autorităților de reglementare, cu privire la modul de aplicare a normelor de gestionare a riscurilor furnizorilor. Scopul este de a reduce la minimum riscul de faliment al furnizorilor și efectele negative ale acestuia, care pot afecta facturile la energie și serviciile consumatorilor.

Recomandare privind consolidarea comunităților energetice și a auto-aprovizionării: Pentru a accelera și a facilita dezvoltarea comunităților energetice și a maximiza potențialul auto-aprovizionării, prezentul ghid are ca scop facilitarea activității comunităților energetice pe diferite piețe și în diverse sectoare energetice, precum și a oferirii de beneficii cetățenilor – și, de asemenea, a facilitării producției și partajării de energie din surse regenerabile de către persoane fizice, întreprinderi mici și autorități locale în scopul auto-aprovizionării. Aceste orientări sunt însoțite de un plan de acțiune privind comunitățile energetice, care prezintă o serie de măsuri pe care Comisia le va întreprinde pentru a sprijini dezvoltarea comunităților energetice.

Aceste recomandări sunt însoțite de un document de lucru al serviciilor Comisiei care oferă sprijin țărilor UE și părților interesate prin furnizarea de informații de fond, analize și date concrete pentru punerea în aplicare a recomandărilor, precum și prin prezentarea unei serii de bune practici relevante pentru urmărirea comunicării „AccelerateEU”.

De asemenea, Comisia a publicat astăzi un raport privind prețurile de vânzare cu amănuntul bazate pe piață și promovarea răsplătirii flexibilității în contractele de energie electrică.

Elaborate în temeiul Acordului privind industria curată și al Planului de acțiune pentru energie la prețuri accesibile, orientările ajută țările UE să se asigure că consumatorii care își adaptează consumul la perioadele de vârf sau la perioadele cu un conținut ridicat de energie din surse regenerabile sunt recompensați și protejați.

Ghidul reamintește, de asemenea, necesitatea unor piețe cu amănuntul competitive, care constituie o condiție prealabilă pentru reziliența pe termen lung a pieței, pentru îmbunătățirea opțiunilor consumatorilor și pentru facilitarea flexibilității cererii.

Prin asigurarea faptului că consumatorii individuali beneficiază de facturi mai mici, această abordare va încuraja mai multe gospodării să răspundă la semnalele de preț, favorizând astfel un sistem de energie electrică mai eficient și mai rezilient.