Comisia Europeană a publicat Eurobarometrul cu cele mai bune rezultate din ultimii cinci ani: România, pe locul doi în UE în ceea ce privește imaginea pozitivă a cetățenilor față de Uniunea Europeană

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, salută numirea noului director al Fondului Monetar Internațional (FMI): ”Felicitări, Kristalina Georgieva pentru funcția de director general al FMI. Aveți toate calitățile necesare pentru a contribui eficient la misiunea FMI.”

Congratulations, @KGeorgieva on your nomination as Europe’s candidate for Managing Director of the #IMF. You have all of the qualities needed to make an effective contribution to the IMF’s mission. Честито! pic.twitter.com/Chgs3S5U61

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) August 2, 2019