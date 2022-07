Comisia Europeană a semnat un contract pentru o eventuală achiziție de 85 de mil. de doze de vaccin gripal pandemic

Comentariile recente ale premierului ungar în care acesta denunţa lumea cu „rasă mixtă” ca urmare a migraţiei au atras critici din partea unui vicepreşedinte al Comisiei Europene, transmite dpa, potrivit Agerpres.

„Nu trebuie să permitem niciodată ca formulările noastre să trădeze principiul fundamental al existenţei noastre: toţi suntem oameni în mod egal. Ura nu îşi are locul pe buzele noastre şi nici în societăţile noastre”, a scris pe Twitter vicepreşedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului nostru de viaţă european, Margaritis Schinas.

The language we choose to employ is by no means innocuous.

We must never let our wordings betray the most fundamental tenet of our existence: we are all equally human.

Hatred has no place on our lips nor in our societies.

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) July 27, 2022