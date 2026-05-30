Comisia Europeană: Abordarea UE față de China rămâne una bazată pe ”reducerea riscurilor, nu pe decuplare”

Diana Zaim
Colegiul comisarilor a desfășurat miercuri o dezbatere de orientare privind relațiile dintre Uniunea Europeană și China, analizând oportunitățile de cooperare și provocările generate de actualul context geopolitic și economic.

Potrivit Comisiei Europene, abordarea UE față de China rămâne una bazată pe „reducerea riscurilor, nu pe decuplare”, subliniind că Beijingul continuă să fie un partener esențial pentru Uniunea Europeană, iar dialogul și angajamentul reciproc vor continua.

În același timp, Executivul European consideră că actuala stare a relațiilor comerciale și investiționale dintre cele două părți „nu este sustenabilă”.

„Pe măsură ce interesele economice și de securitate devin din ce în ce mai interconectate, ambele dimensiuni vor necesita un răspuns mai robust și mai coerent”, a transmis Comisia Europeană.

Concluziile dezbaterii vor sta la baza pregătirii poziției europene pentru următoarele reuniuni internaționale, inclusiv discuțiile din cadrul G7 și al Consiliului European din luna iunie, unde relația cu China va reprezenta unul dintre subiectele importante de pe agenda liderilor europeni.

Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

