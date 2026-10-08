Comisia Europeană acordă României 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al UE pentru a sprijini eforturile de reconstrucție după inundațiile din 2025

Comisia Europeană a decis astăzi să acorde 134,8 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a sprijini eforturile de redresare din Spania și România în urma unor dezastre naturale majore din 2025, informează executivul european într-un comunicat.

Spania va primi 120,5 milioane de euro în urma unei veri devastatoare, marcată de secetă prelungită, valuri de căldură extremă și trei valuri de incendii forestiere majore.

Cel mai mortal val a început la 8 august 2025, provocând moartea a opt persoane și forțând evacuări în masă.

România va primi 14,3 milioane de euro după ce inundații severe au lovit regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025.

Dezastrul a provocat, de asemenea, pagube majore la Mina de Sare din Praid, unde apele revărsate ale râului Corund au erodat o parte din albia râului, au avariat infrastructura hidrotehnică și au provocat întreruperi de curent pe scară largă.

Finanțarea din partea UE va ajuta regiunile afectate să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și de redresare.

Cele două state membre au solicitat sprijin din partea Fondului de solidaritate al UE (EUSF) în 2025. Deciziile de astăzi vin în urma aprobării de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene a propunerii Comisiei privind mobilizarea EUSF.

Spania a primit o plată în avans de 30,1 milioane de euro în mai 2026, restul de 90,4 milioane de euro urmând să fie plătit în curând. Plata de 14,3 milioane de euro destinată României va fi, de asemenea, efectuată în curând.

De la înființarea sa în 2002, Fondul de Solidaritate al UE a acordat sprijin în valoare de peste 11 miliarde de euro pentru 150 de dezastre, dintre care 130 de dezastre naturale și 20 de urgențe sanitare, în 25 de state membre (plus Regatul Unit) și șase țări candidate la aderare.