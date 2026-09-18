Comisia Europeană acordă Ucrainei 3,3 miliarde de euro pentru achiziții publice în domeniul apărării: „Europa va continua să ofere sprijinul de care Ucraina are nevoie”

Comisia Europeană va plăti astăzi Ucrainei 3,3 miliarde de euro pentru achiziții publice în domeniul apărării în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde euro. Potrivit comunicatului oficial, plata acoperă drone și rachete și va ajuta Ucraina să își apere teritoriul și cerul împotriva agresiunii continue a Rusiei.

„Astăzi, vom plăti 3,3 miliarde de euro pentru a contribui la achiziționarea de drone și rachete în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina. Europa va continua să ofere sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a-și apăra poporul și teritoriul”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceasta este a patra plată efectuată către Ucraina în cadrul componentei pentru apărare a împrumutului de sprijin pentru Ucraina. Prin această plată, Comisia va fi plătit Ucrainei aproape 15 miliarde EUR în acest an, acoperind atât apărarea, cât și sprijinul mai larg. Împrumutul de sprijin pentru Ucraina include 30 de miliarde EUR pentru ajutor bugetar și 60 de miliarde EUR pentru apărare în perioada 2026-2027.

„Europa se află umăr la umăr cu Ucraina în apărarea sa împotriva războiului ilegal de agresiune al Rusiei. Această nouă plată va furniza capabilități critice de apărare, inclusiv drone și rachete. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu Ucraina și să o ajutăm să își apere suveranitatea și să își protejeze poporul”, a transmis Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare.

Avantajul militar al Ucrainei depinde de disponibilitatea rapidă a produselor critice în cantitățile necesare și în termene foarte scurte. Accelerarea livrărilor în UE prin eliminarea stocurilor, reprioritizarea comenzilor și intensificarea producției rămâne esențială.

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Astfel cum a anunțat președinta von der Leyen în discursul privind starea Uniunii și în apelul de ieri adresat președintelui Zelenski, Comisia Europeană este pregătită să utilizeze fondurile rămase din instrumentul Acțiunea de securitate pentru Europa pentru a lansa un nou program comun UE-Ucraina.

Inițiativa ar urma să dezvolte un sistem european de apărare antiaeriană și antirachetă, pe baza sistemului antibalistic existent de la Freya. Aceasta ar combina experiența Ucrainei pe câmpul de luptă cu puterea industrială și tehnologică a Europei.

Plățile suplimentare vor urma în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul privind împrumuturile pentru sprijinirea Ucrainei.

Săptămâna viitoare, președinta von der Leyen va participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York, unde va solicita un sprijin sporit pentru Ucraina, transmițând mesajul că: „Europa își intensifică eforturile. Acum și alții trebuie să-și intensifice sprijinul.”

Plata de astăzi urmează deciziei Comisiei din 11 septembrie de a aproba 6,1 miliarde EUR pentru apărarea aeriană și antirachetă a Ucrainei și pentru alte nevoi în materie de apărare, inclusiv rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot. În februarie 2026, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2026/467 de instituire a împrumutului de sprijin pentru Ucraina, prin care se acordă Ucrainei sprijin în valoare de până la 90 de miliarde EUR. Acest sprijin are două componente complementare: consolidarea capabilităților de apărare și a capacităților industriale de apărare ale Ucrainei, precum și sprijinirea menținerii funcțiilor esențiale ale statului, a serviciilor publice și a rezilienței economice.