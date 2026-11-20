Comisia Europeană a plăti Ucrainei 7,9 miliarde de euro pentru a sprijini nevoile de finanțare și pentru a menține funcționarea administrației publice a țării, în contextul în care aceasta continuă să se apere împotriva războiului de agresiune al Rusiei.

Potrivit unui comunicat al executivului european, aceasta este cea mai mare plată unică acordată Ucrainei de către UE în cadrul Facilității pentru Ucraina.

„Ucraina continuă să realizeze reforme, apărându-se în același timp în fiecare zi. Astăzi, acordăm aproape 8 miliarde de euro – aceasta este cea mai mare plată efectuată până în prezent. Acest lucru arată clar: progresele reale în materie de reforme aduc rezultate și beneficii concrete. Pe măsură ce Ucraina perseveră și avansează pe calea sa europeană, poate conta pe sprijinul nostru”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceasta reprezintă a noua plată efectuată în cadrul Facilității pentru Ucraina, principalul instrument al UE destinat să sprijine redresarea Ucrainei, agenda de reforme a acesteia și progresele înregistrate în vederea aderării la UE.

Odată cu această ultimă plată, sprijinul total acordat de UE în cadrul Planului pentru Ucraina va ajunge la 40 de miliarde de euro (inclusiv contribuțiile externe din partea statelor membre și a țărilor partenere, precum și fondurile canalizate prin intermediul Planului din Împrumutul de sprijin pentru Ucraina) începând cu jumătatea anului 2024.

Plata de astăzi include 5,1 miliarde de euro din Împrumutul de sprijin pentru Ucraina, ajungându-se astfel la un total de peste 5,9 miliarde de euro plătite până în prezent prin componenta „Facilitatea pentru Ucraina” a împrumutului.

Această plată survine în urma punerii în aplicare cu succes de către Ucraina a unor reforme în mai multe sectoare strategice, printre care sistemul judiciar, lupta împotriva corupției și a spălării banilor, piețele financiare, gestionarea activelor publice, capitalul uman, mediul de afaceri, descentralizarea și politica regională, sectorul energetic, piața agroalimentară, transformarea digitală, precum și tranziția verde și protecția mediului.

În plus, Ucraina a mobilizat investiții publice în valoare totală de 948 de milioane de euro în domeniile educației, sănătății, locuințelor și deminării terenurilor agricole. Aproximativ 451 de milioane de euro din aceste investiții au fost alocate pentru nevoile de redresare, reconstrucție și modernizare ale autorităților subnaționale.

În urma evaluării de către Comisie a cererii de plată a Ucrainei din 30 septembrie, Consiliul a concluzionat că Ucraina a îndeplinit cu succes șaisprezece etape de reformă și investiții legate de cea de-a noua tranșă, împreună cu o etapă de reformă rămasă din cea de-a patra tranșă, trei etape de reformă din cea de-a șaptea tranșă, o etapă din cea de-a opta tranșă și o etapă de reformă anticipată din cea de-a zecea tranșă. În plus, o etapă de reformă din cea de-a noua tranșă a fost evaluată ca fiind îndeplinită parțial.