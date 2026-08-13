Comisia Europeană actualizează măsurile de urgență împotriva variolei ovine și caprine în România. Noi focare la Iași și Constanța

Comisia Europeană a actualizat zonele de restricție și perioadele de aplicare a măsurilor de urgență împotriva variolei ovine și caprine în România și Bulgaria, după confirmarea unor noi focare, informează agenția EFE, preluat de Agerpres.

Cele două decizii, publicate joi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăd adaptarea zonelor de protecție și supraveghere la evoluția situației epidemiologice. În interiorul acestora sunt aplicate măsuri de control sanitar-veterinar și restricții privind circulația animalelor susceptibile.

În cazul României, actualizarea a fost determinată de notificarea unui focar într-o exploatație de ovine și caprine din județul Iași.

Variola ovină și caprină este o boală virală infecțioasă care poate afecta grav efectivele de animale și rentabilitatea fermelor, precum și comerțul cu animale și produse provenite de la acestea. Boala nu se transmite la oameni.

În cazul apariției unui focar, „există un risc ridicat de a se propaga și la alte exploatații unde sunt crescute aceste animale”, a avertizat Comisia Europeană.

Tot joi, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat confirmarea altor două focare în două localități din județul Constanța, în urma analizelor efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din București.

Cele două exploatații afectate dețin 441 și, respectiv, 722 de ovine. Inspectorii veterinari au constatat mortalități care nu fuseseră raportate, animale neidentificate și folosirea unor crotalii provenite din alte județe sau înregistrate anterior ca aparținând unor animale exportate în state terțe.

ANSVSA a avertizat că deplasarea animalelor fără documente și în afara controlului sanitar-veterinar favorizează răspândirea bolilor între exploatații și regiuni. Proprietarii care nu respectă regulile de identificare și trasabilitate riscă să piardă dreptul la despăgubiri, pe lângă sancțiuni contravenționale sau penale.

Bulgaria a raportat Comisiei alte șase focare în exploatații de ovine din regiunile Haskovo, Plovdiv, Blagoevgrad și Stara Zagora. Acestea au fost confirmate în intervalul 22 iulie–5 august 2026, determinând extinderea și actualizarea zonelor în care se aplică măsurile de combatere a bolii.