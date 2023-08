Comisia Europeană adoptă noi standarde europene de raportare a sustenabilității pentru companii, un nou pas în tranziția către o economie durabilă a UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a profitat de situația în care a trebuit să susțină un discurs la Manila pentru a-i reproșa Chinei că recurge la o poziție din ce în ce mai agresivă în Indo-Pacific și că nu și-a asumat responsabilitățile internaționale cu privire la războiul ilegal pornit de Rusia în Ucraina, anunță Politico Europe.

În discursul susținut în cadrul Forumului de afaceri din Filipine, von der Leyen a declarat că Beijingul, membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, ”nu și-a asumat încă pe deplin responsabilitatea care îi revine în temeiul Cartei ONU de a susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”.

Europe wants to be a trusted partner to the Philippines as it grows its economic potential.

Our FTA will advance our partnership, as well as #GlobalGateway.#GlobalGateway will create good jobs right here and help move 🇵🇭 businesses up the value-chain ↓ https://t.co/6N2Ixx3znS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2023