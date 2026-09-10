Comisia Europeană adoptă o nouă viziune strategică pentru regiunile ultraperiferice ale UE: „Unicitatea lor trebuie să devină un punct forte pentru întreaga Europă”

Comisia Europeană a adoptat o comunicare prin care stabilește o nouă viziune strategică pentru regiunile ultraperiferice ale UE: Guyana Franceză, Guadelupa, Martinica, Mayotte, Réunion și Saint-Martin (Franța), Azore și Madeira (Portugalia) și Insulele Canare (Spania). Potrivit Comisiei, aceste regiuni au o importanță strategică pentru UE datorită biodiversității, potențialului de inovare și diversității culturale, contribuind totodată la prezența globală și forța maritimă a Europei.

„Regiunile noastre ultraperiferice au identități puternice și atuuri și poziții geografice unice care proiectează Europa în cele patru colțuri ale lumii. Dar realitățile lor locale și constrângerile specifice trebuie să fie mai bine luate în considerare. Aceasta este esența strategiei și a pachetului de reglementare pe care le prezentăm astăzi. Ne adaptăm normele pentru a valorifica potențialul acestor regiuni și pentru a face din unicitatea lor un punct forte pentru ele și pentru întreaga Europă”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Noua strategie subliniază angajamentul ferm și durabil al Comisiei de a se asigura că regiunile ultraperiferice își pot valorifica pe deplin potențialul, cu un sprijin mai puternic, o mai mare reziliență și oportunități mai echitabile pentru cetățenii lor.

Comunicarea este însoțită de un pachet de reglementare care propune adaptări specifice ale legislației UE pentru a reflecta mai bine realitățile și constrângerile unice ale regiunilor ultraperiferice. Propunerile sunt adaptate la nevoile regiunilor în cauză și acoperă domenii precum agricultura, silvicultura, pescuitul, migrația și impozitarea. Pachetul de reglementare este conceput ca un prim pas într-un proces continuu, iar Comisia va continua să lucreze în toate domeniile de politică pentru a se asigura că constrângerile specifice ale regiunilor ultraperiferice sunt luate în considerare într-un mod mai sistematic în legislația și politicile UE.

Abordarea provocărilor cu care se confruntă regiunile ultraperiferice și valorificarea oportunităților acestora

Noua strategie stabilește o abordare ambițioasă în cadrul politicilor UE pentru a sprijini aceste regiuni, pentru a stimula dezvoltarea lor socioeconomică și pentru a-i ajuta pe cetățenii lor să valorifice la maximum punctele forte unice și importanța geostrategică a regiunilor lor. Acesta este construit în jurul a patru obiective-cheie:

Valorificarea potențialului geostrategic și consolidarea integrării regionale: O mai bună aliniere a politicilor interne și externe ale UE pentru a aprofunda cooperarea cu țările învecinate, stimulând în același timp comerțul, conectivitatea, securitatea, apărarea și securitatea maritimă.

O mai bună aliniere a politicilor interne și externe ale UE pentru a aprofunda cooperarea cu țările învecinate, stimulând în același timp comerțul, conectivitatea, securitatea, apărarea și securitatea maritimă. Creșterea competitivității și a accesului la piața unică: Sprijinirea specializării inteligente în domeniile în care regiunile ultraperiferice au avantaje competitive clare, cum ar fi economia albastră, energia din surse regenerabile, biotehnologia, cercetarea și spațiul. Strategia va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea conectivității prin intermediul unor rețele aeriene și maritime mai puternice.

Sprijinirea specializării inteligente în domeniile în care regiunile ultraperiferice au avantaje competitive clare, cum ar fi economia albastră, energia din surse regenerabile, biotehnologia, cercetarea și spațiul. Strategia va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea conectivității prin intermediul unor rețele aeriene și maritime mai puternice. Îmbunătățirea rezilienței și a pregătirii: Îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice și abordarea provocărilor de mediu, inclusiv a afluxului de sargassum, protejând în același timp mai bine biodiversitatea. Strategia va consolida, de asemenea, răspunsul în caz de dezastre, va sprijini autonomia energetică, va proteja infrastructura critică, cum ar fi porturile și cablurile submarine, și va consolida securitatea alimentară și autonomia prin agricultură și pescuit.

Îmbunătățirea adaptării la schimbările climatice și abordarea provocărilor de mediu, inclusiv a afluxului de sargassum, protejând în același timp mai bine biodiversitatea. Strategia va consolida, de asemenea, răspunsul în caz de dezastre, va sprijini autonomia energetică, va proteja infrastructura critică, cum ar fi porturile și cablurile submarine, și va consolida securitatea alimentară și autonomia prin agricultură și pescuit. Promovarea echității sociale și sprijinirea cetățenilor: Să promoveze ocuparea forței de muncă, accesul la educație și incluziunea socială, să reducă sărăcia, să îmbunătățească accesul la locuințe la prețuri accesibile, la apă curată și la asistență medicală, sprijinind în același timp dreptul persoanelor de a rămâne în locul pe care îl numesc acasă – în special pentru tineri.

Pe lângă măsurile specifice incluse în pachetul de reglementare, se vor depune în continuare eforturi pentru ca sprijinul UE să răspundă mai bine nevoilor regiunilor ultraperiferice și să fie mai coerent în ansamblu. De exemplu, propunerea Comisiei de revizuire a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii include mai multe dispoziții importante pentru aceste regiuni, ținând seama de constrângerile lor geografice și de necesitatea de a menține continuitatea teritorială, conectivitatea și accesul la serviciile esențiale.

Propunerea Comisiei de lege privind achizițiile publice va permite, de asemenea, adaptarea anumitor norme privind achizițiile publice la particularitățile regiunilor ultraperiferice. De asemenea, se preconizează că viitorul Act european privind produsele va permite ajustări specifice ale cerințelor privind produsele, în cazul în care acestea sunt necesare, proporționale și justificate de condițiile locale, în conformitate cu dreptul primar al UE. Continuarea lucrărilor privind legislația sectorială a UE relevantă pentru regiunile ultraperiferice va oferi oportunități suplimentare de identificare, evaluare și, dacă este necesar, de abordare a problemelor care afectează aceste regiuni.

Un angajament strategic continuu cu regiunile ultraperiferice

La pregătirea viitoarelor inițiative, Comisia va ține seama în mod mai sistematic de situația specifică a regiunilor ultraperiferice. Strategia urmărește să promoveze un parteneriat solid între aceste regiuni, statele lor membre și Comisie, inclusiv prin intermediul unui dialog structurat anual și al unui portal dedicat. În plus, un nou proiect pentru tineret va continua să capaciteze tinerii locali ca actori activi ai schimbării.

Strategia urmărește, de asemenea, să consolideze capacitatea administrativă și tehnică a regiunilor ultraperiferice, astfel încât acestea să poată utiliza pe deplin politicile, fondurile și programele UE. Un instrument de consiliere revizuit va continua să ofere servicii adaptate și sprijin părților interesate locale cu privire la programele, instrumentele de finanțare și alte instrumente ale UE.

Strategia va fi pusă în aplicare prin intermediul politicilor sectoriale ale UE. În paralel, pachetul de reglementare va fi înaintat Consiliului spre aprobare de către statele membre după consultarea Parlamentului European.