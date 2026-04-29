Comisia Europeană adoptă un cadru temporar de ajutor de stat: Sprijin de până la 70% pentru sectoarele afectate de criza din Orientul Mijlociu, până la 31 decembrie 2026

Comisia Europeană a adoptat un cadru temporar de ajutor de stat care permite statelor membre să sprijine economia Uniunii în contextul crizei din Orientul Mijlociu, vizând în special sectoarele cele mai expuse, precum agricultura, pescuitul, transporturile și industriile energointensive.

Noul instrument, denumit Cadrul temporar de ajutor de stat pentru criza din Orientul Mijlociu (METSAF), va fi aplicabil până la 31 decembrie 2026, urmând ca executivul european să îi revizuiască conținutul, domeniul de aplicare și durata în funcție de evoluțiile din regiune și de situația economică generală.

Deși tranziția către o economie curată rămâne soluția pe termen lung pentru protejarea companiilor europene de șocurile energetice globale, acest mecanism oferă statelor membre posibilitatea de a interveni rapid pentru a limita impactul crizei asupra firmelor vulnerabile.

Sprijinul poate lua mai multe forme, în special pentru companiile din agricultură, pescuit și transporturi, inclusiv ajutoare bazate pe consumul efectiv, destinate acoperirii unei părți din creșterile de preț la combustibili sau îngrășăminte, precum și o procedură simplificată pentru acordarea unor sume mici.

Cadrul introduce, de asemenea, o ajustare temporară a cadrului de ajutor de stat pentru Pactul industrial curat, care permite mai multă flexibilitate și intensități mai mari ale ajutoarelor pentru a răspunde creșterilor abrupte ale prețurilor la energie electrică.

Concret, statele membre vor putea compensa până la 70% din costurile suplimentare suportate de beneficiari din cauza creșterii prețurilor la combustibili și îngrășăminte în sectoare precum agricultura, pescuitul, transportul terestru (rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare) și transportul maritim pe distanțe scurte în interiorul UE. Creșterea de preț va fi calculată de fiecare stat membru prin raportare la diferența dintre prețul de piață actual și un nivel de referință istoric, iar costurile suplimentare vor fi determinate pe baza consumului actual sau anterior crizei.

Pentru aceste sectoare, este prevăzută și o opțiune simplificată care permite acordarea ajutoarelor fără obligația de a demonstra în detaliu consumul efectiv, sumele fiind stabilite pe baza unor estimări generale, precum dimensiunea activității sau consumul tipic din sector. În acest caz, fiecare beneficiar poate primi până la 50.000 de euro.

În cazul industriilor energointensive eligibile pentru schemele temporare de compensare a costurilor energiei electrice, intensitatea ajutorului poate fi majorată de la 50% la până la 70% din costurile eligibile, pentru cel mult 50% din consumul total. Aceste măsuri pot fi cumulate, în anumite limite, cu ajutoarele acordate în baza schemelor legate de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii.

Măsurile adoptate în cadrul acestui mecanism trebuie notificate Comisiei, însă cadrul permite o procedură de aprobare accelerată. În plus, executivul european este pregătit să analizeze, de la caz la caz, alte măsuri temporare, inclusiv subvenționarea costurilor combustibilului utilizat pentru producerea de energie electrică pe bază de gaz, în vederea reducerii prețurilor generale la energie.