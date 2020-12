Comisia Europeană ajută România și celelalte state UE să elaboreze planurile naționale de redresare și reziliență în conformitate cu normele UE

Agenția Europeană a Medicamentului a autorizat luni utilizarea în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene a vaccinului împotriva COVID-19 produs de companiile BioNTech/ Pfizer, în ceea ce reprezintă un moment istoric în Europa în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

Acesta este primul vaccin anti-COVID-19 aprobat de EMA, autoritatea cu rol de reglementare pe piaţa medicamentelor din Europa. În urma deciziei de luni, ţările din UE vor putea să demareze campanii naţionale de vaccinare în această săptămână.

Comisia Europeană va trebui să aprobe în mod formal vaccinul. Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că se aşteaptă ca această decizie să fie luată luni seară.

“Este un moment decisiv în eforturile noastre de a oferi europenilor vaccinuri sigure și eficiente. Agenția Europeană a Medicamentului a emis o opinie științifică pozitivă privind vaccinul BioNTech/ Pfizer. Vom acționa rapid. Aștept o decizie a Comisiei Europene până în această seară”, a spus Ursula von der Leyen, într-o postare pe Twitter.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!

The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.

Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020