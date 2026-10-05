Comisia Europeană alocă 130 de milioane de euro pentru consolidarea capacităților statelor membre de combatere a dronelor

Comisia Europeană suplimentează cu 130 de milioane de euro sprijinul acordat statelor membre pentru dezvoltarea capacităților de combatere a dronelor. Potrivit comunicatului oficial, finanțarea vine prin Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize (IMFV), după cum s-a anunțat în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 1 octombrie.

Măsura face parte din eforturile UE de a consolida supravegherea frontierelor și de a răspunde mai eficient noilor amenințări la adresa securității.

Noua finanțare se adaugă unei alocări inițiale de 250 de milioane EUR, astfel cum s-a anunțat în decembrie 2025, și unei sume suplimentare de 169 de milioane EUR puse la dispoziție la începutul acestui an pentru a finanța dronele de supraveghere și echipamentele conexe destinate utilizării de către Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și statele membre.

Astfel, finanțarea totală disponibilă pentru supraveghere și tehnologia antidrone în cadrul fondurilor pentru afaceri interne se ridică la peste o jumătate de miliard de euro.

Finanțarea va ajuta statele membre să consolideze conștientizarea situației, să protejeze mai bine frontierele externe și să abordeze riscurile legate de activitatea neautorizată sau ostilă a dronelor. Acesta reflectă obiectivul mai larg al Comisiei de a dota autoritățile naționale cu instrumente moderne de consolidare a frontierelor externe ale UE și de sporire a securității interne.

Acesta se bazează pe acțiunea continuă a Comisiei Europene de consolidare a capabilităților UE în materie de drone și contradrone. În februarie, Comisia a lansat Planul de acțiune al UE privind dronele și securitatea împotriva dronelor, protejând spațiul aerian și infrastructura critică împotriva amenințărilor răuvoitoare reprezentate de drone, inclusiv crearea unui centru de excelență împotriva dronelor pentru a sprijini inovarea în domeniul sistemelor de combatere a dronelor.

De asemenea, acesta completează finanțarea deja disponibilă pentru statele membre în cadrul Fondului european de apărare pentru a dezvolta tehnologii avansate pentru drone și contradrone.

Prin intermediul programului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), statele membre s-au angajat, de asemenea, să achiziționeze în comun sisteme de drone și de contradrone.