Comisia Europeană alocă 158,9 milioane de euro Albaniei, Muntenegrului și Macedoniei de Nord în cadrul Planului de creștere al UE pentru Balcanii de Vest

Comisia Europeană a pus astăzi la dispoziție 49 de milioane de euro pentru Albania, 44,2 milioane de euro pentru Muntenegru și 65,7 milioane de euro pentru Macedonia de Nord în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, această măsură vine în urma celei de-a treia cereri de plată și a evaluării pozitive efectuate de Comisie cu privire la măsurile de reformă puse în aplicare în domeniile competitivității întreprinderilor și inovării în Albania și Muntenegru, precum și în domeniul educației și digitalizării în Macedonia de Nord.

Odată cu alocarea de astăzi, suma totală eliberată în cadrul mecanismului, din pachetele financiare respective, ajunge la 212,8 milioane de euro pentru Albania, 89,3 milioane de euro pentru Muntenegru și 142,1 milioane de euro pentru Macedonia de Nord.

„Planul de creștere economică aduce o schimbare reală în viața de zi cu zi a oamenilor din Balcanii de Vest. În Albania, devine din ce în ce mai ușor să înființezi și să dezvolți o afacere. În Muntenegru, oamenii de știință beneficiază de mai mult sprijin pentru a transforma ideile inovatoare în produse concrete. În Macedonia de Nord, elevii vor avea acces mai bun la echipamente IT moderne în sălile de clasă. Acest lucru demonstrează modul în care reformele se traduc în beneficii concrete pentru cetățeni”, a declarat Marta Kos, comisar pentru extindere.

Progrese înregistrate în cadrul agendelor de reformă

În Albania, reformele evaluate de Comisie includ măsuri de îmbunătățire a mediului de afaceri, de facilitare a investițiilor și a inovării și de extindere a accesului la finanțare, inclusiv pentru start-up-uri și întreprinderi active în sectoarele ecologic și digital.

Din suma de 49 de milioane de euro plătită, 22,8 milioane de euro vor fi transferate la bugetul de stat, iar restul fondurilor vor fi puse la dispoziție pentru proiecte de investiții prin Cadrul de investiții pentru Balcanii de Vest (WBIF), sub rezerva procedurilor de aprobare aplicabile.

În Muntenegru, Comisia a evaluat reformele din domeniul cercetării și inovării, inclusiv sprijinul acordat oamenilor de știință, întreprinderilor și instituțiilor de cercetare, precum și consolidarea în continuare a ecosistemului național de inovare.

Din suma de 44,2 milioane de euro plătită, 20,6 milioane de euro vor fi transferate la bugetul de stat, iar restul fondurilor vor fi puse la dispoziție pentru proiecte de investiții prin intermediul WBIF.

În Macedonia de Nord, reformele evaluate includ măsuri de îmbunătățire a finanțării învățământului primar și secundar, precum și măsuri menite să extindă accesul la infrastructura digitală și la echipamente IT în școli.

Din suma de 65,7 milioane de euro acordată, 30,6 milioane de euro vor fi transferate în bugetul de stat, iar restul fondurilor vor fi puse la dispoziție pentru proiecte de investiții prin intermediul WBIF.

Fondurile alocate pentru WBIF vor sprijini, odată aprobate de consiliul de administrație al WBIF, proiecte de infrastructură în domeniul transportului durabil, al energiei curate, al dezvoltării digitale și al capitalului uman. Proiectele vor fi implementate în strânsă cooperare cu partenerii din Balcanii de Vest și cu instituțiile financiare internaționale.