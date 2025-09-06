Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității

Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor antitrust ale UE, prin denaturarea concurenței în industria tehnologiilor publicitare („adtech”). Potrivit comunicatului oficial, Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți.

Comisia Europeană a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință și să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech.

Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la modul în care intenționează să respecte aceste măsuri.

Google este o companie multinațională americană din domeniul tehnologiei, a cărei principală sursă de venituri o reprezintă publicitatea. Mai precis, Google vinde publicitate pe propriile site-uri web și aplicații și intermediază între agenții de publicitate care doresc să-și plaseze anunțurile online și editorii (adică terți, site-uri web și aplicații) care pot furniza spațiul respectiv.

Agenții de publicitate și editorii se bazează pe instrumentele digitale ale industriei adtech pentru plasarea de reclame în timp real care nu sunt legate de o interogare de căutare, cum ar fi bannerele publicitare pe site-urile web ale ziarelor („reclame afișate”).

În special, industria adtech oferă trei instrumente digitale:

servere de publicitate pentru editori, utilizate de editori pentru a gestiona spațiul publicitar de pe site-urile și aplicațiile lor web;

instrumente de cumpărare programatică de publicitate pentru web-ul deschis, utilizate de agenții de publicitate pentru a-și gestiona campaniile publicitare automatizate;

burse de publicitate în care cererea și oferta se întâlnesc în timp real, de obicei prin licitații, pentru a cumpăra și vinde anunțuri afișate.

Ancheta Comisiei a constatat că Google deține o poziție dominantă:

pe piața serverelor de publicitate pentru publisheri, prin serviciul său „DFP”;

pe piața instrumentelor programatice de cumpărare a publicității pentru open web, prin serviciile „Google Ads” și „DV360”.

În special, Comisia a constatat că, între cel puțin 2014 și prezent, Google a abuzat de aceste poziții dominante, încălcând Articolul 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), prin:

Favorizarea propriului său ad exchange, AdX , în procesul de selecție a reclamelor gestionat de serverul său dominant pentru publisheri, DFP, de exemplu prin informarea anticipată a AdX cu privire la valoarea celei mai bune oferte de la concurenți, pe care trebuia să o depășească pentru a câștiga licitația.

Favorizarea AdX în modul în care instrumentele sale de cumpărare a publicității, Google Ads și DV360, plasează oferte pe ad exchanges. De exemplu, Google Ads evita ad exchanges concurente și plasa majoritar oferte pe AdX, făcându-l astfel cel mai atractiv ad exchange.

Comisia a concluzionat că aceste practici aveau scopul intenționat de a oferi AdX un avantaj competitiv și ar fi putut bloca dezvoltarea ad exchanges concurente. Aceasta a consolidat rolul central al AdX în lanțul de aprovizionare adtech, precum și capacitatea Google de a percepe taxe ridicate pentru serviciul său.

Comisia a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință. De asemenea, compania trebuie să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech. Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la măsurile pe care intenționează să le propună în acest sens. Odată primite, Comisia le va evalua cu atenție pentru a stabili dacă elimină conflictele de interese. În cazul în care acestea nu sunt suficiente, și cu respectarea dreptului Google de a fi auzită, Comisia va impune o măsură corectivă adecvată. Comisia a semnalat deja opinia sa preliminară conform căreia doar cedarea unei părți din serviciile Google ar putea rezolva situația conflictelor de interese, dar dorește mai întâi să analizeze propunerea companiei.

Vicerpreședinta pentru probleme de reglementare a Google, Lee-Anne Mulholland, a declarat că „decizia Comisiei Europene privind serviciile noastre Adtech este greșită și vom face apel. Ne impune o amendă nejustificată și schimbări care vor afecta mii de firme europene, complicându-le eforturile de a câștiga bani”, scrie Agerpres.

Președintele american Donald Trump a avertizat în 26 august – fără a menționa explicit UE – că țările sau organizațiile care reglementează domeniul tehnologic se expun unor taxe vamale și restricții la exporturile în SUA.

Google a mai fost amendată de două ori cu sume mari chiar săptămâna aceasta. În SUA, compania a fost condamnată miercuri la plata unor despăgubiri de 425,7 milioane de dolari pentru aproape 100 de milioane de utilizatori cărora – conform deciziei unui juriu din San Francisco – le-a afectat viața privată. CNIL, autoritatea din Franța pentru respectarea vieții private, a aplicat de asemenea, în aceeași zi, o amendă de 325 de milioane de euro pentru nereguli în privința publicității și a modulelor cookie.