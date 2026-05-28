Comisia Europeană amendează Temu cu 200 milioane de euro pentru nerespectarea obligațiilor privind evaluarea riscurilor produselor ilegale de pe platformă

Comisia Europeană a amendat Temu cu 200 de milioane de euro în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), acuzând compania că nu a identificat, analizat și evaluat cu suficientă diligență riscurile sistemice generate de produsele ilegale comercializate pe platforma sa și prejudiciile provocate consumatorilor din Uniunea Europeană.

Potrivit comunicatului oficial, dovezile aflate la dispoziția Comisiei indică faptul că există o probabilitate ridicată ca consumatorii din UE să fie expuși la produse ilegale pe platforma Temu.

Evaluarea riscurilor realizată de Temu în 2024 nu respectă standardele prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale:

Aceasta se bazează pe informații generale cu privire la riscurile legate de sectorul comerțului electronic în ansamblu, mai degrabă decât pe dovezi specifice cu privire la propriul serviciu al Temu, inclusiv rapoarte publice și teste.

Aceasta a subestimat în mod serios frecvența cu care consumatorii din UE sunt susceptibili să se confrunte cu articole ilegale. Dovezile dintr-un exercițiu de tip „client misterios” inclus în investigația Comisiei arată că un procent foarte ridicat de încărcătoare selectate nu au trecut testele de siguranță de bază, în timp ce un procent ridicat de jucării pentru copii testate au prezentat riscuri de siguranță de gravitate medie spre ridicată, deoarece conțin substanțe chimice care depășesc limitele legale de siguranță sau prezintă pericole de sufocare din cauza pieselor detașabile.

Aceasta nu a evaluat în mod corespunzător modul în care conceperea serviciului său – inclusiv a sistemelor de recomandare și a programelor de promovare a produselor de către influențatorii afiliați – ar putea amplifica riscurile de diseminare a produselor ilegale.

„Evaluările riscurilor nu sunt exerciții de tip „cutie poștală”, ci reprezintă coloana vertebrală a Regulamentului privind serviciile digitale. Evaluarea riscurilor realizată de Temu subestimează riscurile concrete, este lipsită de specificitate, nu se bazează pe dovezi solide și nu este cuprinzătoare. Aceasta lasă autoritățile de reglementare, utilizatorii și publicul în întuneric cu privire la adevărata amploare a prejudiciului potențial reprezentat de produsele ilegale vândute pe Temu. Acum este timpul ca Temu să respecte legea”, a transmis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Henna Virkkunen, responsabilă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

În temeiul Regulamentului privind serviciile digitale, platformele online foarte mari desemnate au obligația de a evalua cu diligență riscurile sistemice legate de serviciile lor și de a adopta măsuri de atenuare corespunzătoare.

Amenda emisă astăzi a fost calculată ținând seama de natura încălcării, de gravitatea acesteia în ceea ce privește utilizatorii afectați din UE și de durata acesteia. Neefectuarea unor evaluări adecvate ale riscurilor – una dintre pietrele de temelie ale arhitecturii Regulamentului privind serviciile digitale – reprezintă o încălcare deosebit de gravă a Regulamentului privind serviciile digitale.

Temu trebuie să prezinte Comisiei un plan de acțiune până la 28 august 2026, astfel cum se prevede la articolul 75 din Regulamentul privind serviciile digitale. Planul trebuie să stabilească măsuri de remediere a încălcării obligațiilor sale de evaluare a riscurilor. Comitetul european pentru servicii digitale va avea la dispoziție o lună de la primirea planului pentru a-și emite avizul. Comisia va avea apoi la dispoziție încă o lună pentru a-și adopta decizia finală și pentru a stabili o perioadă rezonabilă de punere în aplicare.

Nerespectarea deciziei de neconformitate poate duce la penalități cu titlu cominatoriu. Comisia continuă să colaboreze cu Temu pentru a asigura respectarea deciziei și a Regulamentului privind serviciile digitale în general.

La 31 octombrie 2024, Comisia a inițiat proceduri oficiale împotriva Temu, inclusiv cu privire la obligația acesteia de a evalua riscurile sistemice legate de diseminarea produselor ilegale în cadrul serviciului său. Comisia a adoptat constatările preliminare în iulie 2025 și le închide astăzi printr-o decizie de neconformitate.

Decizia de neconformitate emisă astăzi se bazează, printre altele, pe rapoartele Temu din 2024 și pe rapoartele intermediare de evaluare a riscurilor din 2025, pe răspunsurile la solicitările oficiale de informații ale Comisiei din 28 iunie 2024 și 11 octombrie 2024, pe informațiile partajate de părți terțe și pe un exercițiu de tip „client misterios” efectuat de o organizație independentă de testare în numele Comisiei. Ancheta s-a bazat, de asemenea, pe date provenite de la autoritățile vamale și de supraveghere a pieței din UE, care au evidențiat rate ridicate de neconformitate în rândul produselor vândute pe Temu în categoriile testate.