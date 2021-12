Comisia Europeană anunță noi norme privind protecția avertizorilor de integritate care se vor aplica în UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a primit vineri pe noul premier Kiril Petkov şi o delegaţie a guvernului bulgar din care au făcut parte vicepremierul Asen Vasiliev şi ministrul de externe Teodora Ghenciovska, relatează Agerpres.

Noul premier bulgar a declarat pentru presa bulgară după întrevedere că executivul european are mari speranţe că guvernul bulgar va încheia cu promptitudine lucrul la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). De asemenea, el a spus că planurile anti-corupţie ale guvernului bulgar au depăşit cu mult aşteptările Comisiei Europene.

„Finanţarea prin PNRR reprezintă 10% din PIB-ul Buglariei, dar trebuie să arătăm toleranţă zero pentru corupţie pentru toţi cei 100%”, a subliniat Petkov. El a adăugat că Ursulei von der Leyen i-a plăcut poziţia fermă a cabinetului său în această privinţă. “Ar trebui să arătăm un succes real foarte repede”, a mai spus el.

„Sunt foarte bucuros să îl întâlnesc pe prim-ministrul Petkov. Am discutat despre lupta noastră comună împotriva COVID19, despre activitatea în curs de desfășurare privind planul de redresare și reziliență al Bulgariei și despre chestiuni internaționale. Vom colabora îndeaproape pentru a combate pandemia și pentru a asigura o redresare de durată în țară, cu NextGenerationEU”, a scris președinta Comisiei Europene într-un mesaj pe contul de Twitter.

Very glad to meet Prime Minister Petkov.

We discussed our joint fight against #COVID19, the ongoing work on the 🇧🇬 recovery plan & international issues.

We will work closely together to tackle the pandemic and ensure a lasting recovery in the country, with #NextGenerationEU pic.twitter.com/znOaVTtsCd

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2021