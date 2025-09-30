Comisia Europeană anunță o strategie privind educația financiară și un plan pentru conturile de economii și investiții, sprijinind astfel prosperitatea în Europa

Comisia Europeană a anunțat astăzi două inițiative majore pentru promovarea Uniunii economiilor și investițiilor și pentru a oferi beneficii tangibile tuturor cetățenilor UE.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, pachetul cuprinzător se concentrează pe îmbunătățirea educației financiare pentru toți și în toate etapele vieții și introduce un model pentru conturile de economii și investiții (SIA) – un instrument menit să facă investițiile mai simple și mai accesibile pentru toată lumea.

Strategia privind educația financiară are ca scop să ajute cetățenii să ia decizii financiare în cunoștință de cauză, îmbunătățindu-le în ultimă instanță bunăstarea, securitatea financiară și independența.

„Educația financiară este esențială pentru bunăstare și independență. Prin strategia noastră privind educația financiară, vom colabora îndeaproape cu statele membre pentru a înzestra toate persoanele cu competențele financiare necesare pentru a avea un buget mai bun, pentru a economisi mai mult și pentru a investi pentru viitorul lor. Cunoașterea în sine nu este suficientă. Pentru a se pregăti pentru marile lor obiective în viață, cetățenii au nevoie, de asemenea, de oportunități pentru a-și valorifica economiile. Acesta este motivul pentru care creăm un plan european pentru conturile de economii și de investiții, conceput pentru a face opțiunile de investiții mai accesibile. Prin intermediul evaluărilor impactului asupra dezvoltării durabile, europenii ar putea obține un randament mai bun al economiilor lor, sprijinind în același timp finanțarea întreprinderilor din UE, creșterea economică și crearea de locuri de muncă”, a declarat Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare și Uniunea economiilor și a investițiilor.

Comisia Europeană subliniază că, printr-o combinație adecvată de cunoștințe și competențe financiare, cetățenii pot gestiona mai bine bugetul, pot evita escrocheriile și fraudele, pot economisi mai eficient și se pot simți mai bine pregătiți să investească în viitorul lor.

Nivelul de educație financiară rămâne scăzut în UE – mai puțin de o cincime dintre cetățenii UE au un nivel ridicat de educație financiară (Eurobarometru 2023), existând diferențe semnificative între statele membre.

Strategia include, prin urmare, măsuri menite să sporească gradul de conștientizare financiară a tuturor cetățenilor și să sprijine eforturile statelor membre de a îmbunătăți educația financiară.

Strategia Comisiei privind educația financiară se bazează pe patru piloni care se completează reciproc:

Coordonare și bune practici : Comisia va reuni părțile interesate pentru a facilita învățarea reciprocă din inițiativele naționale și internaționale de succes în domeniul educației financiare și pentru a încuraja adoptarea de bune practici de către statele membre, inclusiv acțiuni care vizează nevoile unor grupuri specifice.

Comunicare și sensibilizare : Comisia va lansa o campanie de educație financiară la nivelul UE, care să completeze și să amplifice eforturile naționale de sensibilizare a cetățenilor în materie financiară.

Finanțarea inițiativelor de educație financiară, inclusiv a cercetării : Comisia va încuraja statele membre să utilizeze instrumentele de finanțare existente ale UE pentru a sprijini inițiativele și cercetarea în domeniul educației financiare.

Monitorizarea progreselor și evaluarea impactului: Comisia va realiza sondaje Eurobarometru periodice și va încuraja statele membre să elaboreze instrumente de evaluare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește nivelul de educație financiară.

O componentă esențială pentru asigurarea independenței financiare este posibilitatea cetățenilor de a-și gestiona mai bine economiile și de a-și constitui un patrimoniu în timp, inclusiv prin investiții pe piețele de capital.

Cetățenii UE au una dintre cele mai ridicate rate de economisire din lume, însă adesea nu profită la maximum de economiile lor.

Strategia privind educația financiară va sensibiliza cetățenii cu privire la modul în care își pot planifica și utiliza mai bine economiile și la modul în care pot înțelege riscurile și oportunitățile investiționale.

Pe lângă cunoștințe, cetățenii au nevoie și de oportunități de investiții simple și accesibile. Pentru a răspunde acestei nevoi, pachetul de astăzi include și un plan pentru conturile de economii și investiții (SIA), sub forma unei recomandări a Comisiei către statele membre.

Conturile SIA sunt conturi furnizate de prestatori de servicii financiare autorizați, chiar și online, care permit investitorilor de retail să investească în instrumente ale piețelor de capital. Aceste conturi beneficiază adesea de stimulente fiscale și proceduri fiscale simplificate, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru cetățeni.

Conturile SIA vor promova o cultură a investițiilor mai puternică în rândul cetățenilor UE și vor transforma modul în care aceștia interacționează cu piețele de capital.

Conturile SIA pot permite cetățenilor să obțină randamente mai mari din economiile lor, în comparație cu păstrarea acestora în depozite bancare, menținând în același timp controlul deplin asupra produselor financiare sau sectoarelor economice în care aleg să investească. Deși investițiile implică riscuri, acestea pot fi gestionate prin diversificare și o abordare de investiții pe termen lung.

Prin transferul unei părți din economiile lor către investiții mai productive, cetățenii pot facilita, de asemenea, finanțarea întreprinderilor, stimulând creșterea economică și crearea de locuri de muncă în întreaga Europă, în conformitate cu obiectivele Uniunii economiilor și investițiilor. Investițiile în economia europeană le permit să contribuie la agenda de competitivitate a UE și să beneficieze de pe urma acesteia.

În unele țări ale UE, SIA au fost deja puse în aplicare, deși caracteristicile specifice ale acestor inițiative pot varia în mod semnificativ.

Astăzi, Comisia recomandă statelor membre să introducă SIA acolo unde acestea nu există încă și să îmbunătățească cadrele existente prin integrarea celor mai bune practici din Europa și din întreaga lume.

Pe baza acestor experiențe de succes, Comisia consideră că SIA ar trebui să includă mai multe caracteristici cheie, în special:

O gamă largă de furnizori : O gamă largă de furnizori autorizați de servicii financiare (cum ar fi bănci, firme de investiții, neobrokerii), inclusiv cei transfrontalieri, ar trebui să poată oferi SIA, stimulând concurența și inovarea.

Simplificare : Furnizorii ar trebui să ofere investitorilor de retail o experiență simplă, fiabilă și ușor accesibilă, atât online, cât și offline, care să faciliteze cumpărarea și vânzarea de active în cadrul unui SIA.

Flexibilitate : Investitorii de retail ar trebui să aibă posibilitatea de a deschide mai multe conturi, inclusiv la diferiți furnizori, și nu ar trebui să se confrunte cu comisioane excesive sau proceduri greoaie atunci când își transferă portofoliile.

Oportunități de investiții diverse : SIA-urile ar trebui să ofere investiții în diverse produse, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și fonduri de investiții, permițând cetățenilor să își diversifice portofoliile între clase de active, emitenți, zone geografice de producție și profiluri de risc, excluzând în același timp produsele extrem de riscante sau complexe. Furnizorii de SIA sunt încurajați să ofere cetățenilor opțiuni de investiții care să le permită să își canalizeze investițiile către economia UE pentru a contribui la prioritățile strategice ale UE.

Stimulentele fiscale : acestea sunt esențiale pentru încurajarea SIA și pentru obținerea unei participări mai largi a investitorilor de retail. Stimulentele fiscale ar trebui să fie bine orientate și ușor de înțeles și de aplicat pentru investitorii de retail, furnizorii de SIA și administrațiile fiscale.

Proces de impozitare simplificat: procedurile fiscale simplificate, inclusiv bazarea pe furnizorii de SIA pentru declarațiile fiscale, pot aduce beneficii considerabile investitorilor de retail.

Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a pune în aplicare Strategia privind educația financiară și pentru a monitoriza adoptarea Recomandării sale privind un cont de economii și de investiții, astfel încât cetățenii Europei să aibă încredere în gestionarea banilor și a economiilor lor, să aibă un acces mai bun la oportunități de investiții și să prospere din punct de vedere financiar.