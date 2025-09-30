COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană anunță o strategie privind educația financiară și un plan pentru conturile de economii și investiții, sprijinind astfel prosperitatea în Europa
Comisia Europeană a anunțat astăzi două inițiative majore pentru promovarea Uniunii economiilor și investițiilor și pentru a oferi beneficii tangibile tuturor cetățenilor UE.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, pachetul cuprinzător se concentrează pe îmbunătățirea educației financiare pentru toți și în toate etapele vieții și introduce un model pentru conturile de economii și investiții (SIA) – un instrument menit să facă investițiile mai simple și mai accesibile pentru toată lumea.
Strategia privind educația financiară are ca scop să ajute cetățenii să ia decizii financiare în cunoștință de cauză, îmbunătățindu-le în ultimă instanță bunăstarea, securitatea financiară și independența.
„Educația financiară este esențială pentru bunăstare și independență. Prin strategia noastră privind educația financiară, vom colabora îndeaproape cu statele membre pentru a înzestra toate persoanele cu competențele financiare necesare pentru a avea un buget mai bun, pentru a economisi mai mult și pentru a investi pentru viitorul lor. Cunoașterea în sine nu este suficientă. Pentru a se pregăti pentru marile lor obiective în viață, cetățenii au nevoie, de asemenea, de oportunități pentru a-și valorifica economiile. Acesta este motivul pentru care creăm un plan european pentru conturile de economii și de investiții, conceput pentru a face opțiunile de investiții mai accesibile. Prin intermediul evaluărilor impactului asupra dezvoltării durabile, europenii ar putea obține un randament mai bun al economiilor lor, sprijinind în același timp finanțarea întreprinderilor din UE, creșterea economică și crearea de locuri de muncă”, a declarat Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare și Uniunea economiilor și a investițiilor.
Comisia Europeană subliniază că, printr-o combinație adecvată de cunoștințe și competențe financiare, cetățenii pot gestiona mai bine bugetul, pot evita escrocheriile și fraudele, pot economisi mai eficient și se pot simți mai bine pregătiți să investească în viitorul lor.
Nivelul de educație financiară rămâne scăzut în UE – mai puțin de o cincime dintre cetățenii UE au un nivel ridicat de educație financiară (Eurobarometru 2023), existând diferențe semnificative între statele membre.
Strategia include, prin urmare, măsuri menite să sporească gradul de conștientizare financiară a tuturor cetățenilor și să sprijine eforturile statelor membre de a îmbunătăți educația financiară.
Strategia Comisiei privind educația financiară se bazează pe patru piloni care se completează reciproc:
- Coordonare și bune practici: Comisia va reuni părțile interesate pentru a facilita învățarea reciprocă din inițiativele naționale și internaționale de succes în domeniul educației financiare și pentru a încuraja adoptarea de bune practici de către statele membre, inclusiv acțiuni care vizează nevoile unor grupuri specifice.
- Comunicare și sensibilizare: Comisia va lansa o campanie de educație financiară la nivelul UE, care să completeze și să amplifice eforturile naționale de sensibilizare a cetățenilor în materie financiară.
- Finanțarea inițiativelor de educație financiară, inclusiv a cercetării: Comisia va încuraja statele membre să utilizeze instrumentele de finanțare existente ale UE pentru a sprijini inițiativele și cercetarea în domeniul educației financiare.
- Monitorizarea progreselor și evaluarea impactului: Comisia va realiza sondaje Eurobarometru periodice și va încuraja statele membre să elaboreze instrumente de evaluare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește nivelul de educație financiară.
O componentă esențială pentru asigurarea independenței financiare este posibilitatea cetățenilor de a-și gestiona mai bine economiile și de a-și constitui un patrimoniu în timp, inclusiv prin investiții pe piețele de capital.
Cetățenii UE au una dintre cele mai ridicate rate de economisire din lume, însă adesea nu profită la maximum de economiile lor.
Strategia privind educația financiară va sensibiliza cetățenii cu privire la modul în care își pot planifica și utiliza mai bine economiile și la modul în care pot înțelege riscurile și oportunitățile investiționale.
Pe lângă cunoștințe, cetățenii au nevoie și de oportunități de investiții simple și accesibile. Pentru a răspunde acestei nevoi, pachetul de astăzi include și un plan pentru conturile de economii și investiții (SIA), sub forma unei recomandări a Comisiei către statele membre.
Conturile SIA sunt conturi furnizate de prestatori de servicii financiare autorizați, chiar și online, care permit investitorilor de retail să investească în instrumente ale piețelor de capital. Aceste conturi beneficiază adesea de stimulente fiscale și proceduri fiscale simplificate, ceea ce le face o opțiune atractivă pentru cetățeni.
Conturile SIA vor promova o cultură a investițiilor mai puternică în rândul cetățenilor UE și vor transforma modul în care aceștia interacționează cu piețele de capital.
Conturile SIA pot permite cetățenilor să obțină randamente mai mari din economiile lor, în comparație cu păstrarea acestora în depozite bancare, menținând în același timp controlul deplin asupra produselor financiare sau sectoarelor economice în care aleg să investească. Deși investițiile implică riscuri, acestea pot fi gestionate prin diversificare și o abordare de investiții pe termen lung.
Prin transferul unei părți din economiile lor către investiții mai productive, cetățenii pot facilita, de asemenea, finanțarea întreprinderilor, stimulând creșterea economică și crearea de locuri de muncă în întreaga Europă, în conformitate cu obiectivele Uniunii economiilor și investițiilor. Investițiile în economia europeană le permit să contribuie la agenda de competitivitate a UE și să beneficieze de pe urma acesteia.
În unele țări ale UE, SIA au fost deja puse în aplicare, deși caracteristicile specifice ale acestor inițiative pot varia în mod semnificativ.
Astăzi, Comisia recomandă statelor membre să introducă SIA acolo unde acestea nu există încă și să îmbunătățească cadrele existente prin integrarea celor mai bune practici din Europa și din întreaga lume.
Pe baza acestor experiențe de succes, Comisia consideră că SIA ar trebui să includă mai multe caracteristici cheie, în special:
- O gamă largă de furnizori: O gamă largă de furnizori autorizați de servicii financiare (cum ar fi bănci, firme de investiții, neobrokerii), inclusiv cei transfrontalieri, ar trebui să poată oferi SIA, stimulând concurența și inovarea.
- Simplificare: Furnizorii ar trebui să ofere investitorilor de retail o experiență simplă, fiabilă și ușor accesibilă, atât online, cât și offline, care să faciliteze cumpărarea și vânzarea de active în cadrul unui SIA.
- Flexibilitate: Investitorii de retail ar trebui să aibă posibilitatea de a deschide mai multe conturi, inclusiv la diferiți furnizori, și nu ar trebui să se confrunte cu comisioane excesive sau proceduri greoaie atunci când își transferă portofoliile.
- Oportunități de investiții diverse: SIA-urile ar trebui să ofere investiții în diverse produse, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și fonduri de investiții, permițând cetățenilor să își diversifice portofoliile între clase de active, emitenți, zone geografice de producție și profiluri de risc, excluzând în același timp produsele extrem de riscante sau complexe. Furnizorii de SIA sunt încurajați să ofere cetățenilor opțiuni de investiții care să le permită să își canalizeze investițiile către economia UE pentru a contribui la prioritățile strategice ale UE.
- Stimulentele fiscale: acestea sunt esențiale pentru încurajarea SIA și pentru obținerea unei participări mai largi a investitorilor de retail. Stimulentele fiscale ar trebui să fie bine orientate și ușor de înțeles și de aplicat pentru investitorii de retail, furnizorii de SIA și administrațiile fiscale.
- Proces de impozitare simplificat: procedurile fiscale simplificate, inclusiv bazarea pe furnizorii de SIA pentru declarațiile fiscale, pot aduce beneficii considerabile investitorilor de retail.
Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu statele membre și cu părțile interesate pentru a pune în aplicare Strategia privind educația financiară și pentru a monitoriza adoptarea Recomandării sale privind un cont de economii și de investiții, astfel încât cetățenii Europei să aibă încredere în gestionarea banilor și a economiilor lor, să aibă un acces mai bun la oportunități de investiții și să prospere din punct de vedere financiar.
Viitorul plan european privind locuințele va include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare, anunță comisarul Dan Jorgensen: Criza privind locuințele reprezintă un test decisiv pentru democrația noastră
Viitorul plan al Comisiei Europene ce urmărește să abordeze criza locuințelor în UE a include măsuri de limitare a speculațiilor imobiliare, a anunțat luni comisarul pentru locuințe, Dan Jorgensen, informează Politico Europe.
„În Europa nu este loc pentru speculații egoiste cu privire la o nevoie fundamentală precum locuințele noastre”, a declarat comisarul la o conferință la nivel înalt privind accesibilitatea locuințelor, organizată la Copenhaga, subliniind necesitatea de a combate „financializarea” stocului de locuințe din UE.
Potrivit Eurostat, prețurile locuințelor în UE au crescut cu aproape 60% din 2010, în timp ce costurile chiriei au crescut cu aproape 30%. Experții atribuie această creștere dramatică încetinirii construcțiilor de locuințe sociale și creșterii semnificative a practicilor speculative în zonele urbane, unde numărul locuințelor accesibile a scăzut.
Jorgensen a confirmat că primul plan al UE pentru combaterea crizei — care urmează să fie prezentat în cursul acestui an — va include o revizuire a normelor privind ajutoarele de stat, permițând guvernelor naționale să utilizeze fonduri publice pentru a construi locuințe pentru europenii din clasa mijlocie care nu își permit prețurile de pe piață.
Întrucât fondurile publice nu vor fi suficiente, comisarul a explicat că aceste fonduri vor trebui combinate cu investiții private.
Subliniind că astfel de investiții trebuie să „echilibreze randamentele stabile cu responsabilitatea socială”, el a afirmat că executivul european colaborează cu Banca Europeană de Investiții și cu alte instituții financiare pentru a se asigura că locuințele construite prin scheme public-private sunt cu adevărat accesibile.
Pe lângă măsurile menite să reducă regulile europene și naționale bizantine care întârzie construirea de locuințe noi, Jorgensen a anunțat că viitorul plan va viza și închirierea pe termen scurt.
Transformarea fondului locativ în apartamente turistice este considerată un factor major în creșterea costurilor, autoritățile luând măsuri pentru a interzice complet aceste proprietăți în locuri precum Barcelona. Comisarul s-a angajat să abordeze această problemă „complexă, cu fermitate, dar în mod echitabil”.
„Această criză reprezintă un test decisiv pentru democrația noastră europeană. Este o luptă pe care nu ne putem permite să o pierdem”, a declarat Jorgensen.
Noul plan pentru locuințe la prețuri accesibile a fost anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său privind Starea Uniunii Europene.
Prin această inițiativă, Comisia Europeană marchează astfel o premieră.
“Moldova, ai reușit din nou”, salută liderii UE victoria pro-europenilor la alegerile de peste Prut: “Ușa noastră este deschisă”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au salutat luni victoria detașată și convingătoare a partidului pro-european al președintei Maia Sandu la alegerile legislative din Republica Moldova, considerate cele mai importante din istoria țării pe fondul unui parcurs asumat către integrarea în UE și încercărilor Rusiei de a destabiliza țara și Europa.
“Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu ți-a putut clinti hotărârea. Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține“, a scris Ursula von der Leyen, pe X.
🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.
⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve.
You made your choice clear:
⁰Europe. Democracy. Freedom.
Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰
The future is yours.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025
La rândul său, președintele Consiliului European Antonio Costa a apreciat că “poporul moldovean și-a exprimat voința, iar mesajul său este clar și răspicat”.
“În ciuda presiunilor și interferențelor din partea Rusiei, acesta a ales democrația, reformele și un viitor european. UE este alături de Moldova. La fiecare pas“, a adăugat Costa.
The people of Moldova have spoken and their message is loud and clear.
They chose democracy, reform, and a European future, in the face of pressure and interference from Russia
The EU stands with Moldova. Every step of the way. 🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/ceYdXjt0O7
— António Costa (@eucopresident) September 29, 2025
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.
PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).
Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.
PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.
Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.
Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
Kubilius: “Eastern Flank Watch”, cu “Zidul de drone” ca element central, va deservi întreaga Europă și va oferi securitate la Marea Baltică și Marea Neagră
Comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius a prezidat vineri o videoconferință la nivel înalt pentru a accelera implementarea inițiativei de apărare „Eastern Flank Watch”, descrisă drept o inițiativă emblematică menită „să protejeze întreaga Uniune Europeană de amenințările de securitate tot mai mari”.
Kubilius a subliniat că „încălcările repetate ale spațiului nostru aerian sunt inacceptabile. Mesajul este clar: Rusia testează UE și NATO. Iar răspunsul nostru trebuie să fie ferm, unit și imediat”.
La reuniune au participat miniștrii apărării din statele de pe linia întâi a UE – Bulgaria, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia și România – alături de alte două state membre ale UE de pe flancul estic, Ungaria și Slovacia”. De asemenea, au participat Înaltul Reprezentant Kaja Kallas și Președinția daneză a Consiliului.
Într-o sesiune separată, ministrul ucrainean al apărării, Denys Șmîhal, “a împărtășit o expertiză de neprețuit, testată pe câmpul de luptă, cu NATO prezent ca observator”, a adăugat oficialul european.
1/5
Today I chaired a VTC w Defence Ministers from 🇪🇺 Frontline countries 🇫🇮🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇷🇴🇧🇬, joined by HRVP @kajakallas, 🇩🇰 Presidency. 🇺🇦shared with us their invaluable experience how to implement #EasternFlankWatch, our flagship defence initiative.🇸🇰🇭🇺also joined our discussions.
— Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 26, 2025
„La reuniunea de astăzi am convenit să trecem de la concept la acțiuni concrete”, a precizat acesta. „Am ajuns la cel mai important punct: Eastern Flank Watch, având ca element central ‘Zidul de drone’, va deservi întreaga Europă”.
Potrivit comisarului, împreună cu partenerii de pe linia întâi și cu experiența Ucrainei, a fost stabilită structura proiectului: „un zid de drone ca prioritate imediată, cu capacități avansate de detectare, urmărire și interceptare; apărare terestră, cum ar fi sistemele anti-mobilitate; securitate maritimă pentru Marea Baltică și Marea Neagră; conștientizare situațională bazată pe spațiu”.
În privința etapelor următoare, Kubilius a precizat că „va asigura susținerea politică înainte de Consiliul European din octombrie. Vom defini o foaie de parcurs tehnică detaliată împreună cu experții naționali. Vom mobiliza industria europeană de apărare. Și vom construi un set complet de instrumente financiare la nivelul UE pentru a transforma acest scut în realitate”.
„Reuniunea de astăzi a fost o piatră de hotar – acum ne concentrăm pe implementare”, a încheiat comisarul european.
Și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro, că România susține inițiativa europeană și aliată privind crearea unui „zid de drone” pe flancul estic al UE și NATO, subliniind că este nevoie de un mecanism de finanțare separat și de o coordonare mai strânsă cu statele membre, cu UE și cu NATO. În același context, ministrul a confirmat pentru CaleaEuropeană.ro că România vrea să producă drone cu tehnologie ucraineană, prin finanțare europeană SAFE, pentru Ucraina, Armata Română și armatele țărilor de pe flancul estic
După recentele intruziuni ale dronelor rusești în Polonia și România și ale avioanelor Rusiei în Estonia, reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, s-au întâlnit vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”. Propunerea, inclusiv un Eastern Flank Watch, a venit din partea președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene, în vreme ce comisarul Kubilius a apreciat că acest proiect poate fi gata în următoarele 12 luni.
Friedrich Merz, mesaj în română pentru moldovenii care au optat “ferm pentru pentru democrație în pofida ingerințelor Rusiei”: Sprijinim Moldova pe calea sa în UE
Grupul BEI accelerează și simplifică investițiile verzi, stimulând competitivitatea, securitatea energetică și poziția de lider tehnologic pentru Europa
BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori. Franța, devansată de Cipru
Marea Britanie, Franța, Germania și Suedia vor sprijini Danemarca să-și întărească securitatea după incursiunile dronelor neidentificate
ARMO: Comerțul electronic din România va ajunge la 3,5% din PIB în 2025, plasând țara în top 10 la nivelul UE
Comisia Europeană anunță o strategie privind educația financiară și un plan pentru conturile de economii și investiții, sprijinind astfel prosperitatea în Europa
SUA avertizează: Atractivitatea României pentru investitorii străini, afectată de imprevizibilitatea legislativă, corupția din sistemul public și de blocajele în utilizarea fondurilor europene
Nicușor Dan, criticat de premierul care a semnat aderarea la UE pentru că a afirmat că “acum 20 de ani, România nu era pregătită pentru a intra în UE”
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
Nicușor Dan salută planul lui Trump pentru pacea în Gaza: România rămâne angajată în sprijinirea păcii și stabilității durabile în Orientul Mijlociu
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
