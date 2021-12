Comisia Europeană apreciază că este puțin probabil ca PNRR-urile Poloniei și Ungariei să fie aprobate anul acesta

Eurodeputatul Marian-Jean Marinescu, responsabilul Parlamentului European pentru Cerul Unic European, speră că va exista o derulare mai bună a acestui dosar în timpul președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene, în contextul în care a anunțat că președinția slovenă ”nu mai dorește să discute”.

Astfel, Marinescu a informat într-un mesaj publicat pe Facebook că va continua să aibă întâlniri pentru a crea ”bazele pentru activitatea viitoare începând de la 1 ianuarie 2022”.

”Am deja programate întâlniri cu prestatorii de servicii de control de trafic din Belgia. Am avut o întâlnire în cadrul unei conferințe însă aș vrea să discutăm și mai pe larg cu hârtiile în față. Mă voi întâlni și cu directorul aviației civile din Germania, după ce m-am întâlnit la Frankfurt cu directorul companiei de control de trafic, și am aflat că are o opinie orientată către viitor, aș dori să văd care este opinia ministerului german de resort în această privință. Am cerut întâlnire și cu Olanda și sper că se va realiza. De asemenea, am o întâlnire și cu ambasadorul francez, pentru că viitoarea președinție (a Consiliului) va fi deținută de Franța”, a enumerat eurodeputatul o parte între întrevederile pe care urmează să le desfășoare.

La toate aceste întâlniri, Marian-Jean Marinescu se va prezenta cu varianta de text a Parlamentului European, chiar dacă ”nu este o metodă foarte utilizată”.

”Eu nu am nici un fel de problemă, știu ce este acolo, știu ceea ce doresc, știu foarte bine ce pot să negociez sau să mai cedez din textul propus. De aceea, consider că cel mai bine este să aibă textul în față ca să vadă exact opiniile parlamentului. Este metoda prin care cred eu că pot să ajung la un rezultat. Voi avea și un dialog cu companiile de control de trafic, pentru că, de obicei, acestea sunt cele care scriu poziția Statelor Membre. Îmi pun speranțe în acest dialog pentru că acolo pot afla foarte clar care sunt motivele reale de împotrivire la acest dosar. Există foarte multă confuzie și foarte multe idei bazate pe lucruri care nu există în realitate, în condițiile în care acest regulament aduce puține modificări la situația legislativă actuală, aduce mai degrabă clarificări ale unor elemente care nu sunt foarte inca definite. Ceea ce Consiliul propune ar schimba în minus situația de acum, ceea ce eu nu voi accepta niciodată. Voi continua aceste întâlniri și în luna decembrie și să sperăm că în 2022 vom avea o derulare mai bună a dosarului Cerul Unic European”, a mai spus eurodeputatul.

Comisia pentru transport și turism (TRAN) din Parlamentul European a adoptat la 18 iunie mandatul de negociere pentru a reforma Cerul Unic European, dosar pentru care eurodeputatul Marian-Jean Marinescu este responsabil, cu 39 de voturi pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri, actualizând poziția de negociere a Parlamentului European adoptată în 2014 și reconfirmând disponibilitatea instituției cu rol de co-legislator de a demara discuțiile cu Consiliul Uniunii Europene.

Eurodeputații au propus astfel modalități de modernizare a gestionării spațiului aerian pentru a reduce întârzierile, a optimiza rutele de zbor, a reduce costurile dar și emisiile de gaze cu efect de seră în sectorul aviației.

Membrii Comisiei TRAN din Parlamentul European și-au exprimat dorința de a reduce fragmentarea gestionării spațiului aerian european și optimizarea rutelor de zbor, adică introducerea mai multor zboruri directe.

Aceștia au pledat pentru simplificarea sistemului european de gestionare a spațiului aerian prin înființarea unui organism independent de evaluare a performanțelor sub umbrela administrativă a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației (AESA).

Acesta va fi însărcinat cu eliberarea de licențe economice de operare pentru prestatorii de servicii de navigație aeriană și pentru operatorii aeroportuari, dar și cu implementarea planurilor de performanță privind gestionarea spațiului aerian.

Normele privind extinderea mandatului AESA au fost adoptate de eurodeputați cu 38 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 3 abțineri. În egală măsură, Comisia TRAN din Parlamentul European a stabilit mandatul de începere a negocierilor interinstituționale cu 41 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Eurodeputații au subliniat că Cerul Unic European ar trebui să fie în acord cu Pactul Ecologic European și să contribuie astfel la neutralitatea climatică a UE prin reducerea cu până la 10% a emisiilor de gaze cu efect de seră.

În acest sens, Comisia TRAN a îndeamnat Comisia Europeană să adopte criterii de performanță privind capacitatea, eficiența costurilor, schimbările climatice și protejarea mediului pe care serviciile de navigație aeriană să le respecte.

Amintim că statele membre au convenit la 3 iunie asupra poziției lor referitoare la reforma Cerului Unic European (SES).

Scopul reformei este de a îmbunătăți sistemul de management al spațiului aerian european și de servicii de navigație aeriană, în vederea sporirii capacității, a creșterii eficienței din punctul de vedere al costurilor și a sporirii posibilităților sistemului de a se adapta la variațiile traficului, încercându-se totodată reducerea amprentei de CO2 a aviației.

Pachetul constă într-o propunere modificată de reformare a Regulamentului privind Cerul unic european (SES 2+) și o propunere de regulament de modificare a regulamentului de bază al Agenției UE pentru Siguranța Aviației (AESA).

Comisia a lansat în 1999 inițiativa Cerul unic european pentru a îmbunătăți performanța managementului traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană printr-o mai bună integrare a spațiului aerian european. Ultima inițiativă legislativă majoră din cadrul SES, și anume SES 2, a fost încheiată în 2009.

Actuala propunere modificată datând din septembrie 2020 vine ca urmare a unei actualizări intermediare a normelor SES, denumită SES 2+, care a fost propusă de Comisie în 2013, dar nu a fost niciodată finalizată.