Comisia Europeană apreciază Chișinăul pentru progresele „vizibile în mod clar” în direcția reformelor: UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private

Progresele înregistrate pe calea reformelor sunt vizibile în mod clar și trebuie menținute pentru a atinge obiectivele ambițioase, a transmis, marți, guvernului de la Chișinău șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) din cadrul Comisiei Europene, Gert Jan Koopman.

Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme a Republicii Moldova, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate, ieri, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova. La discuții a participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, director general pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST).

„Am discutat despre negocierile de aderare la UE și următorii pași pe calea reformelor. Progresele sunt vizibile în mod clar și trebuie menținute pentru a atinge obiectivele ambițioase”, a afirmat, Koopman, într-un mesaj pe X.

Good to be back in Chisinau meeting the 🇲🇩 authorities. We discussed 🇪🇺 negotiations & next steps on the reform path. Progress is clearly visible and must be sustained to reach the ambitious objectives. pic.twitter.com/APDw8djNJG — Gert Jan Koopman (@GertJanEU) December 2, 2025

Șeful Executivului moldovean a menționat că instituțiile sunt pe deplin angajate să implementeze agenda și să livreze măsurile planificate în termenul stabilit.

„Lucrăm pentru a avansa în ritm accelerat, iar alinierea noastră la standardele europene se face nu doar pentru conformitate cu cerințele europene, ci din angajamentul nostru național ca parte a dezvoltării interne, a îmbunătățirii nivelului de trai și a progresului Republicii Moldova”, a afirmat premierul Alexandru Munteanu.

O parte din măsurile planificate au fost deja finalizate integral și incluse în primul raport semianual. Celelalte sunt în curs de implementare și vizează sectorul energetic, economic, cel al muncii și mediului. În baza rezultatelor obținute, în următoarele zile, va începe pregătirea celui de-al doilea raport semianual. Progresul în implementarea acțiunilor din Planul de Creștere permite deblocarea fondurilor europene și noi investiții în proiecte benefice pentru cetățeni.

Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a vorbit despre proiectele de investiții, în contextul Planului de creștere pentru Moldova și a apreciat deschiderea Comisiei pentru dialog, îndrumarea și sprijinul acordat.

La rândul său, șeful DG ENEST a transmis disponibilitatea UE de a sprijini Republica Moldova în atragerea investițiilor private.

„Cu reformele în curs de desfășurare, planul poate sprijini creșterea ocupării forței de muncă, mai multe investiții și o competitivitate sporită. UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private”, a mai spus Gert Jan Koopman.

Planul de Creștere susținut de Uniunea Europeană este cel mai amplu și ambițios pachet de sprijin financiar din istoria Republicii Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Acesta oferă oportunitatea unică de a impulsiona creșterea economică și de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor.