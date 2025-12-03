REPUBLICA MOLDOVA
Comisia Europeană apreciază Chișinăul pentru progresele „vizibile în mod clar” în direcția reformelor: UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private
Progresele înregistrate pe calea reformelor sunt vizibile în mod clar și trebuie menținute pentru a atinge obiectivele ambițioase, a transmis, marți, guvernului de la Chișinău șeful Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) din cadrul Comisiei Europene, Gert Jan Koopman.
Progresele înregistrate în realizarea măsurilor Agendei de reforme a Republicii Moldova, pentru al doilea semestru al acestui an, au fost analizate, ieri, la ședința de monitorizare pentru implementarea Planului de Creștere pentru Moldova. La discuții a participat premierul Alexandru Munteanu, membrii Cabinetului de miniștri și delegația Comisiei Europene, condusă de Gert Jan Koopman, director general pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST).
„Am discutat despre negocierile de aderare la UE și următorii pași pe calea reformelor. Progresele sunt vizibile în mod clar și trebuie menținute pentru a atinge obiectivele ambițioase”, a afirmat, Koopman, într-un mesaj pe X.
Good to be back in Chisinau meeting the 🇲🇩 authorities.
We discussed 🇪🇺 negotiations & next steps on the reform path. Progress is clearly visible and must be sustained to reach the ambitious objectives. pic.twitter.com/APDw8djNJG
— Gert Jan Koopman (@GertJanEU) December 2, 2025
Șeful Executivului moldovean a menționat că instituțiile sunt pe deplin angajate să implementeze agenda și să livreze măsurile planificate în termenul stabilit.
„Lucrăm pentru a avansa în ritm accelerat, iar alinierea noastră la standardele europene se face nu doar pentru conformitate cu cerințele europene, ci din angajamentul nostru național ca parte a dezvoltării interne, a îmbunătățirii nivelului de trai și a progresului Republicii Moldova”, a afirmat premierul Alexandru Munteanu.
O parte din măsurile planificate au fost deja finalizate integral și incluse în primul raport semianual. Celelalte sunt în curs de implementare și vizează sectorul energetic, economic, cel al muncii și mediului. În baza rezultatelor obținute, în următoarele zile, va începe pregătirea celui de-al doilea raport semianual. Progresul în implementarea acțiunilor din Planul de Creștere permite deblocarea fondurilor europene și noi investiții în proiecte benefice pentru cetățeni.
Secretarul General al Guvernului, Alexei Buzu, a vorbit despre proiectele de investiții, în contextul Planului de creștere pentru Moldova și a apreciat deschiderea Comisiei pentru dialog, îndrumarea și sprijinul acordat.
La rândul său, șeful DG ENEST a transmis disponibilitatea UE de a sprijini Republica Moldova în atragerea investițiilor private.
„Cu reformele în curs de desfășurare, planul poate sprijini creșterea ocupării forței de muncă, mai multe investiții și o competitivitate sporită. UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private”, a mai spus Gert Jan Koopman.
Planul de Creștere susținut de Uniunea Europeană este cel mai amplu și ambițios pachet de sprijin financiar din istoria Republicii Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Acesta oferă oportunitatea unică de a impulsiona creșterea economică și de a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor.
INTERNAȚIONAL
Riscurile din partea Rusiei la adresa R. Moldova vor crește, avertizează Maia Sandu: „Pericolul va continua atât timp cât războiul împotriva Ucrainei este în desfășurare”
Riscurile din partea Rusiei la adresa securității Republicii Moldova vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze, a declarat președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Național de Securitate desfășurată marți la Chișinău, relatează Deschide.md, IPN și Radio Chișinău, potrivit Agerpres.
Maia Sandu a afirmat că incidentele cu drone care survolează spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă un risc real și constant, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, subliniind că autoritățile lucrează la consolidarea capacităților de apărare și monitorizare, însă nu există soluții imediate.
„Dacă nu vom înțelege riscurile și pericolele, nu ne vom putea proteja. Acest pericol există și va continua atât timp cât războiul Rusiei împotriva Ucrainei este în desfășurare. Soluții magice nu sunt”, a spus Maia Sandu într-o conferință de presă la finalul reuniunii Consiliului Național de Securitate.
Guvernul de la Chișinău a început să investească în radare, echipamente de apărare și tehnică necesare pentru detectarea obiectelor neautorizate. În paralel, continuă discuțiile cu partenerii externi pentru obținerea de tehnologie suplimentară destinată protejării spațiului aerian, potrivit acesteia.
„Nu este suficient doar să depistăm. Este important să ne putem proteja cetățenii. Siguranța oamenilor este principala noastră preocupare”, a subliniat ea, condamnând totodată atitudinea Rusiei față de violările spațiului aerian al Republicii Moldova și al altor state europene.
Pe 25 noiembrie, o dronă s-a prăbușit nordul Republicii Moldova. În aceeași zi, poliția de frontieră a anunțat că o dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian național în sudul Republicii Moldova. Dispozitivul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, după care s-a deplasat spre frontiera cu România, în zona dintre localitățile Colibași și Vadul lui Isac, traversând ulterior în spațiul aerian al României.
Citiți și UE califică drept „inacceptabile” încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către dronele rusești: În acest an, investim 20 de milioane de euro în apărarea aeriană a acestei țări
Întrebată dacă anunțul făcut de oligarhul fugar Ilan Șor despre închiderea tuturor „proiectelor sociale” în Republica Moldova și retragerea sprijinului politic oferit unor reprezentanți locali ar însemna că Rusia își schimbă atitudinea în raport cu Chișinăul, Maia Sandu a spus că nu crede că Moscova își va schimba atitudinea.
„Nu cred că Moscova își va schimba atitudinea în raport cu Republica Moldova, din păcate. Am vrea să avem o relație normală și am vrea să știm că Kremlinul nu se amestecă în treburile noastre interne. Dar, așa cum am văzut în ultimii ani și, inclusiv, ce am văzut după alegeri, atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Fiind conștienți că riscurile nu doar că nu dispar, dar vor crește, pentru că devin mai complexe măsurile și metodele prin care se intervine, nu trebuie să ne relaxăm. Dimpotrivă, trebuie să fim și mai vigilenți și mai pregătiți”, a afirmat președinta Maia Sandu.
REPUBLICA MOLDOVA
În perioada 1-9 decembrie, ministrul de Externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită în SUA pentru a discuta despre atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, va efectua o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii în perioada 1-9 decembrie.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, acesta va avea întrevederi cu reprezentanți ai Congresului SUA, Casei Albe, Consiliului Național de Securitate și Departamentului de Stat.
Discuțiile vor viza:
- aprofundarea dialogului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii;
- evoluțiile socio-economice din Republica Moldova și sprijinul bilateral;
- atragerea investițiilor americane și extinderea cooperării economice;
- consolidarea colaborării în domeniile securității, energiei și dezvoltării durabile.
În cadrul deplasării, ministrul Mihai Popșoi va participa la evenimentul public „Drumul euroatlantic al Moldovei: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizat de Institutul Hudson, și va avea întrevederi cu formatori de opinie și reprezentanți ai unor centre analitice din Washington. De asemenea, va acorda interviuri pentru Fox News, CNN, Newsmax, Foreign Affairs și The Washington Post.
Pe data de 6 decembrie, viceprim-ministrul se va întâlni cu reprezentanții comunității moldovenești din Chicago și va vizita două companii gestionate de cetățeni ai Republicii Moldova.
În perioada 7–8 decembrie, Mihai Popșoi se va afla la Raleigh, Carolina de Nord, unde va avea întrevederi cu guvernatorul Josh Stein, secretarul de stat Elaine Marshall și va discuta cu cetățenii moldoveni stabiliți în regiune.
Republica Moldova și Carolina de Nord se bucură de un parteneriat solid și o cooperare exemplară care durează de peste 25 de ani.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu: Datoria noastră este să apărăm moștenirea deciziei istorice de la Alba Iulia și să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis luni un mesaj de Ziua Națională a României, îndemnând la apărarea moștenirii Unirii pentru ca “și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale”.
„Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român”, scrie Maia Sandu, pe Facebook.
Președinta Republicii Moldova avertizează că „aceste valori sunt însă amenințate acum mai mult ca oricând”, făcând trimitere la contextul regional complicat, determinat de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.
Maia Sandu subliniază că generația actuală are datoria de a continua eforturile celor care au pus bazele României moderne.
“Datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia. Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale“, afirmă ea.
“La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, conchide Maia Sandu.
Prin mesajul său, președinta Republicii Moldova se alătură liderilor internaționali care au felicitat România cu ocazia Zilei Naționale, respectiv președinților Statelor Unite, Franței și Ucrainei, regelui britanic Charles al III-lea și împăratului japonez Naruhito.
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan susține că raportul privind anularea alegerilor va fi prezentat la finalul lunii ianuarie: Au apărut suficiente informații care să explice acea decizie
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologii din Turcia și Bulgaria despre acțiunile comune de securitate în Marea Neagră, inclusiv despre eforturile de curățare a minelor marine care pun în pericol navigația comercială
România își întărește capacitatea de apărare la Marea Neagră prin achiziția, de la Turcia, a unei corvete ușoare din clasa HISAR
MApN: Forțele Navale Române au neutralizat o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră
Bolojan și Orban au avut o “discuție pragmatică” la Budapesta pentru a consolida “interconexiunile electrice între România și Ungaria”
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Comisia Europeană apreciază Chișinăul pentru progresele „vizibile în mod clar” în direcția reformelor: UE este pregătită să sprijine Moldova în atragerea mai multor investiții private
“Ultima șansă a Occidentului” – apelul lui Stubb: Ordinea liberală este pe moarte. Vestul global și Estul global se luptă pentru inimile și mințile Sudului global, care va decide direcția noii ordini mondiale
Ministrul turc de externe a discutat cu Mark Rutte despre siguranța în Marea Neagră după atacurile asupra unor nave rusești
Avem nevoie de o pace durabilă în Ucraina, subliniază Oana Țoiu înainte de reuniunea ministerială a NATO: Când vine vorba de Rusia, trebuie să ne uităm mai degrabă la fapte decât la vorbe
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Trending
- ENERGIE6 days ago
PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice
- ȘTIRI POZITIVE5 days ago
Târgul de Crăciun de la Craiova a fost desemnat cel mai frumos din Europa (European Best Destinations)
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE, invocând “colapsul democrației” și un “regim hibrid de autocrație electorală”
- ROMÂNIA4 days ago
Space Rider, primul sistem spațial european reutilizabil, realizat cu o contribuție esențială din partea României prin INCAS
- POLITICĂ5 days ago
Ionuț Moșteanu și-a depus demisia din funcția de ministru al apărării naționale: “Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română”