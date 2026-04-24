Comisia Europeană apreciază „sprijinul solid” al autorităților române pentru Uniunea Economiilor și Investițiilor. Nazare: Dezvoltarea pieței de capital, ambiție strategică pentru scalarea economiei României

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat astăzi cu Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru servicii financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, despre pașii concreți prin care România și Uniunea Europeană pot accelera dezvoltarea piețelor de capital și pot transforma economiile în investiții productive, precum și despre prioritățile europene privind consolidarea Uniunii Piețelor de Capital și dezvoltarea Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU).

Au fost analizate și dosare europene relevante pentru funcționarea piețelor financiare, inclusiv Pachetul privind infrastructura piețelor (MISP), care urmărește eliminarea barierelor dintre piețele europene, și Cadrul pentru accesul la date financiare (FIDA), unde România susține un echilibru clar între inovație, protecția datelor și concurență corectă. În paralel, România susține măsuri care să crească competitivitatea sectorului bancar și să reducă birocrația inutilă, astfel încât finanțarea economiei să fie mai rapidă și mai eficientă.

Piața de capital din România este în continuă dezvoltare în ultimii ani, iar interesul investitorilor individuali este în creștere. Ministerul Finanțelor își propune să accelereze acest proces prin măsuri care să încurajeze listarea companiilor și să atragă mai mulți investitori.

„Dezvoltarea pieței de capital este una dintre ambițiile strategice ale României. O piață de capital puternică înseamnă mai multe investiții în economie, mai multe companii românești care se pot dezvolta și crea locuri de muncă și mai multe oportunități pentru cetățeni de a-și valorifica economiile. În ultimele 10 luni, am reușit să accelerăm modernizarea acestei piețe prin crearea unor mecanisme care să atragă capital privat către proiecte de dezvoltare. În acest sens, Banca de Investiții și Dezvoltare va avea un rol important în atragerea capitalului și în dezvoltarea unor noi instrumente de finanțare, inclusiv prin crearea unor fonduri de investiții și participarea unor astfel de fonduri”, a afirmat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Comisarul european a apreciat deschiderea și implicarea autorităților române în promovarea obiectivelor europene, subliniind importanța unei voințe politice clare pentru avansarea reformelor și finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor.

„Salut discuțiile excelente și sprijinul solid demonstrate de autoritățile române și de actorii financiari locali pentru Uniunea Economiilor și Investițiilor. Acest angajament comun este esențial pentru avansarea dezvoltării piețelor de capital ca o ambiție strategică ce aduce beneficii cetățenilor europeni, sprijină companiile și consolidează atât economia României, cât și pe cea a Europei”, a afirmat Maria Luís Albuquerque, comisar european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor.

Un subiect important pe agenda discuțiilor a fost creșterea participării cetățenilor la piața de capital. Oficialii au discutat despre dezvoltarea unor produse de investiții mai simple, mai transparente și accesibile, precum și despre posibilitatea introducerii unui „cont european de investiții”, care să faciliteze accesul cetățenilor la piețele financiare.

În cadrul dialogului, oficialii au remarcat progresele realizate de România în dezvoltarea pieței de capital, inclusiv prin stimulente fiscale pentru listarea companiilor și creșterea interesului investitorilor de retail, în special prin programele destinate populației.

Întrevederea a reconfirmat angajamentul comun pentru consolidarea piețelor financiare europene, creșterea accesului la finanțare și susținerea dezvoltării economice durabile la nivelul Uniunii Europene.

Comisarul european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, se află într-o vizită oficială la București, în perioada 23-24 aprilie. Cu acest prilej, oficialul european a avut întâlniri și cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, precum și cu reprezentanți ai sectorului financiar și de capital, dar și ai confederațiilor sindicale din România.

