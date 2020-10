Comisia Europeană aprobă al treilea contract cu o companie farmaceutică pentru a asigura accesul la un potențial vaccin împotriva COVID-19

Președina Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit premiul „Empress Theophano”, acordat pentru pogramul Erasmus+, moment în care a reiterat importanța acestui program emblematic pentru proiectul european.

„Este o onoare să primesc acest premiu în calitate de președinte al Comisiei Europene și pentru cele zece milioane de europeni care au luat parte la programul Erasmus de la înființarea sa. Este un premiu pentru studenți, profesori, visători care au realizat acest miracol european. După 30 de ani, putem spune cu mândrie că Erasmus este una dintre cele mai mari realizări unificatoare din istoria Uniunii noastre. Este corect ca bugetul european convenit de Consiliul European să includă o creștere de 55% pentru Erasmus. Sunt bani bine cheltuiți. Dar este un progres la fel de important faptul că extindem și domeniul de aplicare al programului Erasmus. În viitor, mai mulți elevi și tineri ar trebui să beneficieze de program. Fie că merg la școală, fie că frecventează universitatea sau participă la o formare profesională. Erasmus ar trebui să fie o instituție cu adevărat democratică pentru toți tinerii europeni”, a transmis Ursula von der Leyen în discursul său.

It’s an honour to receive the Theophano prize as president of the European Commission & for the 10 million Europeans who’ve taken part in the Erasmus programme since its inception. It’s a prize to the students, teachers and dreamers who’ve made this Europe https://t.co/ksQ1TAqhiW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 7, 2020