Comisia Europeană aprobă PNRR-ul de 5,9 mld. de euro al Belgiei. Bruxelles-ul va primi 770 milioane de euro prefinanțare pentru redresare

Comisia Europeană a adoptat marți, 22 iunie, o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență al Italiei. Acesta este un pas important pentru ca UE să plătească 68,9 miliarde EUR sub formă de granturi și 122,6 miliarde EUR sub formă de împrumuturi în cadrul Mecanismului de Redresare și de Reziliență (MRR), informează un comunicat. Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și de reziliență al Italiei. De asemenea, va juca un rol esențial pentru a permite Italiei să iasă mai puternică din pandemia COVID-19.

„Comisia Europeană a decis să dea undă verde planului de redresare și de reziliență al Italiei, în valoare de 191,5 miliarde de euro. Acest nivel de investiții fără precedent, împreună cu reforme cruciale, va contribui la reconstrucția economiei italiene și la pregătirea acesteia pentru viitor. Sunt mândru că NextGenerationEU va ajuta poporul italian să privească spre viitor cu încredere și ambiție. A sosit momentul să ne îndeplinim obligațiile. Vom fi alături de dumneavoastră la fiecare pas pentru a ne asigura că planul va fi un succes italian și european”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Italia, prima țară europeană care a fost afectată de pandemie, va primi cea mai mare parte din pachetul de redresare de 750 de miliarde de euro al UE”, a mai precizat aceasta.

În total, pandemia a ucis peste 127 000 de persoane în Italia și a afectat economia țării. PIB-ul său a scăzut cu 8,9% anul trecut, reprezentând cea mai gravă recesiune din Italia de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, potrivit Euronews.

Grazie Presidente Draghi. The 🇮🇹 plan will help rebuild the Italian economy and make it more resilient.

And a strong Italy makes Europe stronger!

I’m proud that #NextGenerationEU will help the Italian people look to the future with confidence and ambition. pic.twitter.com/dCG8m2UvzI

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2021