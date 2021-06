Comisia Europeană aprobă PNRR-ul de 6,3 mld. de euro al Slovaciei. Bratislava va primi o prefinanțare de 823 milioane de euro pentru redresare

Comisia Europeană a adoptat astăzi o evaluare pozitivă a planului de redresare și de reziliență (PNRR) al Slovaciei. Acesta este un pas important în vederea plății de către UE a unor subvenții în valoare de 6,3 miliarde EUR în cadrul mecanismului de redresare și reziliență (RRF), informează un comunicat. Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și de reziliență al Slovaciei. De asemenea, va juca un rol esențial pentru ca Slovacia să poată depăși provocările pandemiei COVID-19 și să devină mai puternică.

„Sunt încântată să prezint evaluarea pozitivă a Comisiei Europene cu privire la planul de redresare și de reziliență al Slovaciei. Planul reprezintă un efort semnificativ al Slovaciei de a aborda provocările cu care se confruntă și de a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă în timp ce asigurăm tranziția ecologică și digitală. Planul include un număr mare de reforme, precum și multe investiții relevante pentru climă și va da un impuls digitalizării. Vom fi alături de dumneavoastră la fiecare pas pentru a ne asigura că planul își va atinge întregul potențial”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Delighted to approve Slovakia’s recovery plan.

The plan represents a real effort by 🇸🇰 to address the challenges it faces and to ensure nobody is left behind in the green and digital transitions.

The EU will stand by you every step of the way. #NextGenerationEU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 21, 2021