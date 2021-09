Comisia Europeană aprobă PNRR-ul Maltei, prin care țara va primi 316,4 milioane de euro pentru implementarea reformelor și investițiilor

Comisia Europeană a adoptat astăzi o evaluare pozitivă a planului de Redresare și Reziliență al Maltei. Acesta este un pas important pentru ca UE să plătească 316,4 milioane EUR sub formă de granturi în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR). Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și reziliență al Maltei. Aceasta va permite Maltei să iasă mai puternică din pandemia COVID-19.

🇲🇹 Green light to Malta’s recovery and resilience plan!

More than half of Malta’s #NextGenerationEU funds will help secure the green transition.

This puts Malta – and Europe as a whole! – firmly on the path to climate neutrality. #EUGreenDeal

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2021