Comisia Europeană aprobă preluarea controlului exclusiv asupra eMAG de către Naspers. Iulian Stanciu iese din acționariat

Comisia Europeană a aprobat vineri preluarea controlului exclusiv asupra Dante International SA, compania care operează eMAG, de către grupul sud-african Naspers, în urma vânzării participației deținute de antreprenorul Iulian Stanciu.

Operațiunea nu reprezintă intrarea unui nou investitor în acționariatul eMAG, ci trecerea de la controlul comun exercitat de Stanciu și Naspers la controlul exclusiv al grupului sud-african.

Potrivit notificării oficiale a tranzacției, Naspers va exercita controlul asupra întregii companii prin Prosus și subsidiara MIH B2C Holdings, vehiculul prin care grupul deținea deja participația majoritară la eMAG.

Iulian Stanciu a anunțat în luna iunie vânzarea întregului său pachet de 11,77% din Dante International către Prosus. Înaintea tranzacției, participația efectivă a grupului Prosus la compania românească se ridica la 88,23%, potrivit datelor aferente exercițiului financiar încheiat la 31 martie 2025.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică. Stanciu a precizat că termenii financiari sunt confidențiali. Pe baza celei mai recente achiziții de acțiuni eMAG raportate anterior de Prosus, Ziarul Financiar a estimat valoarea participației de 11,77% la aproximativ 500 de milioane de euro, însă suma nu a fost confirmată de părțile implicate.

Comisia Europeană a concluzionat că preluarea nu ridică probleme de concurență, deoarece Naspers și eMAG nu desfășoară activități pe aceleași piețe și nici pe piețe aflate într-o relație verticală. Executivul european a apreciat, de asemenea, că operațiunea va avea un impact limitat asupra structurii pieței.

Tranzacția, care vizează în principal sectorul comerțului cu amănuntul, a fost analizată prin procedura simplificată de examinare a concentrărilor economice. Aceasta este utilizată pentru operațiunile despre care Comisia consideră că este puțin probabil să genereze riscuri semnificative pentru concurență.

Dosarul a fost înregistrat de Comisie sub numărul M.12496 – Naspers/eMAG.

Naspers a intrat în acționariatul eMAG în 2012, iar participația grupului, deținută ulterior prin Prosus, a crescut treptat în urma mai multor tranzacții și majorări de capital. Iulian Stanciu preluase conducerea companiei în 2009 și a rămas acționar minoritar după intrarea investitorului sud-african.

eMAG își desfășoară activitatea în România, Ungaria și Bulgaria, iar grupul include și operațiuni din domeniul logisticii și al serviciilor financiare. Compania a anunțat pentru actualul exercițiu financiar investiții de aproximativ 1,2 miliarde de lei în tehnologie, logistică și dezvoltarea serviciilor destinate comercianților și clienților.