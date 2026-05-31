Comisia Europeană are un obiectiv clar: O generație fără tutun și nicotină până în 2040. Urmează schimbarea legislației

Comisarul european pentru sănătate anunță că Executivul European își propune ca până în 2040 consumul de tutun și nicotină în rândul europenilor să fie eliminat.

Anul acesta va fi decisiv pentru politica UE de combatere a fumatului și pentru sănătatea generațiilor viitoare.

Raportul nostru de evaluare, publicat în aprilie, a transmis un mesaj foarte clar: normele UE privind controlul tutunului au contribuit la o scădere semnificativă a fumatului și a deceselor legate de tutun în întreaga UE. Acesta este un progres real.

nsă, în timp ce fumatul tradițional este în scădere, noile produse din tutun și nicotină ajung din ce în ce mai mult la o nouă generație. Adolescenții și tinerii cu vârste cuprinse între 12 și 29 de ani sunt expuși în mod special.

Peste jumătate dintre consumatorii de pliculețe cu nicotină au sub 40 de ani, unul din cinci consumatori de produse din tutun și nicotină cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani a început prin a folosi în mod regulat țigări electronice, iar aproape unul din zece tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani a consumat deja produse din tutun încălzit.

Tinerii, tot mai expuși la consumul de tutun

Deși aceste produse pot părea moderne, la modă sau mai puțin nocive, realitatea este clară: ele prezintă un risc real de dependență de nicotină.

Tinerii sunt expuși în mod special la aceste noi tendințe și se confruntă cu riscuri grave pentru sănătate. Dacă normele noastre nu țin pasul cu o piață în rapidă schimbare, Europa riscă să creeze o nouă generație expusă la o nouă formă de dependență de nicotină.

Comisia Europeană va lansa o propunere pentru revizuirea cadrului legislativ privind controlul tutunului până la sfărșitul anului

În această lună am publicat atât o cerere de contribuții, cât și o consultare publică privind revizuirea Directivei UE privind produsele din tutun și a Directivei privind publicitatea la tutun. Salutăm toate contribuțiile care ne vor ajuta să identificăm modalități de combatere a consecințelor asupra sănătății generate de tutun la nivelul UE. Acestea vor fi luate în considerare în cadrul viitoarei revizuiri a cadrului legislativ privind controlul tutunului, pe care intenționăm să o prezentăm până la sfârșitul acestui an.

Revizuirea normelor UE privind controlul tutunului este esențială pentru a ajunge la o generație fără tutun și fără nicotină până în 2040. Suntem ferm hotărâți să transformăm această ambiție în realitate și să creăm o Europă mai sănătoasă pentru toți.