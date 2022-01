Comisia Europeană: Au intrat în vigoare normele UE privind conținutul digital și vânzarea de bunuri. Acestea au fost transpuse în legislație și de România la finalul lui 2021

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni, 27 decembrie, mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă vaccinarea a peste 78% dintre adulții din Uniunea Europeană la doar un an de la demararea campaniilor de vaccinare în statele membre.

„În urmă cu exact un an, astăzi, în toată Europa au început campaniile de vaccinare împotriva COVID-19. Și am parcurs un drum lung într-un an. Mai mult de 78% dintre adulții din Uniunea Europeană sunt acum vaccinați. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut acest lucru posibil: personalului medical care lucrează non-stop pentru a administra dozele și care se ocupă de pacienții bolnavi; transportatorilor, care asigură livrarea rapidă a vaccinurilor; și întregului personal din prima linie care a făcut ca societățile noastre să funcționeze în aceste vremuri dificile”, a transmis Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe Twitter.

One year ago today, vaccination against #COVID19 started all across Europe.

We have come a long way.

Over 78% of adults in the EU are now vaccinated.

Our gratitude goes to healthcare and frontline workers who kept us safe and our communities going in these times. pic.twitter.com/c2xcUPXYCU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2021