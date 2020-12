Comisia Europeană avertizează Ungaria și Polonia că “UE va merge înainte fără ele”: Nu vom capitula în faţa acestui veto privind pachetul de 1,82 trilioane de euro

Condiţiile unui acord post-Brexit între UE şi Regatul Unit “nu sunt întrunite” din cauza unor “divergenţe semnificative”, în pofida unei săptămâni de discuţii intense la Londra, au transmis vineri seară negociatorii șefi ai Uniunii Europene și Marii Britanii, Michel Barnier și David Frost într-un comunicat de presă comun, prelungind incertitudinea cu privire la finalizarea unei înțelegeri între cele două țări înainte de expirarea perioadei de tranziție, la 31 decembrie.

Cei doi negociatori au convenit să facă “o pauză” în discuţii și au anunțat că premierul britanic, Boris Johnson, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor discuta sâmbătă după-amiază pentru a face “un bilanţ” al tratativelor.

Here is a statement from myself and @MichelBarnier about the state of play in our negotiations. pic.twitter.com/P5Uhg7RQUz

— David Frost (@DavidGHFrost) December 4, 2020