Comisia Europeană caută soluții în regiunea arctică pentru a reduce dependența de China privind materiile prime: Am învățat cât de vulnerabili ne face dependența de un singur furnizor

Comisia Europeană pregătește actualizarea politicii UE privind regiunea arctică, care urmează să se bazeze pe trei principii.

Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Sikela, în cadrul intervenției susținute la Forumul UE privind regiunea arctică, desfășurat la Bruxelles.

„Arctica se încălzește într-un ritm și mai rapid, iar gheața sa dispare cu rapiditate. Pe măsură ce aceasta cedează locul unui ocean mai întunecat, căldura sa este absorbită. Acest fenomen accelerează încălzirea în întreaga regiune și contribuie la încălzirea înregistrată în Europa. Acest lucru ne reamintește cât de strâns legate sunt Arctica și Europa. Nu doar prin geografie și oameni. Ci și prin provocările pe care le împărtășim, în materie de securitate, comerț și interese comune ale marilor puteri mondiale. Așadar, întrebarea nu este dacă putem gestiona mai bine această situație împreună. Întrebarea este cum. Mi s-a cerut, împreună cu Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, să pregătesc actualizarea politicii Uniunii Europene privind Arctica, avându-l pe Jyrki Katainen drept consilier în acest demers. Aceasta se bazează pe trei principii”, a subliniat Sikela în debutul intervenției sale.

Prima dintre cele trei direcții vizează suveranitatea regiunii.

„Viitorul Arcticii aparține locuitorilor din zona arctică, nu oricui dorește să o cumpere. Acesta este fundamentul tuturor acțiunilor noastre. Venim pentru a consolida capacitatea comunităților arctice de a decide singure și pentru a susține aceste decizii prin investiții. De aceea am călătorit la Nuuk în luna mai a acestui an și de aceea mă voi întoarce acolo la sfârșitul acestei săptămâni. Nu pentru a anunța prioritățile europene, ci pentru a asculta – și, împreună cu președintele, pentru a transforma prioritățile arctice în acțiuni concrete la nivel european. Mesajul liderilor politici, al reprezentanților populațiilor indigene, al comunităților locale, al tinerilor și al întreprinderilor este unul coerent. Ei își doresc parteneri care să investească în comunități, nu doar în infrastructură, și care să înțeleagă viața din Arctica”, a evidențiat Jozef Sikela în mesajul care pare îndreptat către președintele american Donald Trump, care și-a exprimat în trecut dorința de a prelua controlul asupra Groenlandei.

A doua direcție urmărește asigurarea unei sinergii între securitate și prosperitate, despre care comisarul european a spus că „merg mână în mână”.

„UE investește de zeci de ani în educație, pescuit și turism durabil în Arctica. 372 de milioane de euro în cercetarea arctică prin programul „Orizont”, 273 de milioane de euro prin programul „Interreg”. Nu suntem începători în acest domeniu. Însă contextul actual impune mai mult. Impune investiții în infrastructură, în locuri de muncă și în parteneriate care ne fac mai rezilienți. Aceste eforturi au început deja. Să luăm ca exemplu conectivitatea. Împreună cu Groenlanda, investim într-un nou cablu submarin de fibră optică care se întinde pe aproape 1 000 de kilometri, de la coasta de sud spre vest. Internet mai bun. Servicii publice mai bune. Să luăm ca exemplu energia. Linia electrică Aurora, finanțată de UE, conectează rețelele electrice finlandeze și suedeze din nordul îndepărtat, astfel încât energia curată să poată ajunge acolo unde este nevoie de ea. Europa are nevoie, de asemenea, de materiale pe care nu le deține. Grafit pentru baterii. Molibden pentru apărare. În prezent, le achiziționăm pe cele mai multe dintre ele de la un singur furnizor și am învățat cât de vulnerabili ne face acest lucru. Arctica deține aceste materiale. Însă exploatarea lor trebuie să fie durabilă și trebuie să creeze valoare chiar în Arctica. Pentru Europa, aceasta înseamnă un furnizor pe care ne putem baza. Pentru comunitățile locale din Arctica, înseamnă locuri de muncă, venituri și competențe care rămân la fața locului”, a continuat Jozef Sikela.

Ultima direcție pune în lumină importanța parteneriatului.

„Cea mai mare forță a noastră este parteneriatul. Nimeni nu poate face asta singur. Nici o țară, nici o instituție. Ca parteneri, putem face în așa fel încât zona arctică să rămână o regiune a păcii și a oportunităților, și nu una a competiției. Ceea ce mă aduce din nou la voi. Cea mai mare resursă a zonei arctice o reprezintă oamenii săi. În zilele următoare, vrem să auzim părerea dumneavoastră. Ideile, preocupările și recomandările dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți experții, iar noi avem nevoie de cunoștințele dumneavoastră pentru a face ca totul să funcționeze. Pentru că viitorul Arcticii este viitorul Europei. Haideți să-l facem puternic, durabil și prosper. Împreună”, a conchis printr-o invitație comisarul european pentru parteneriate internaționale.

În ultimele două decenii, după ce a aderat la OMC, China a ajuns să domine lanțurile globale de aprovizionare cu materii prime esențiale, iar UE nu face excepție când vine vorba de dependența față de Beijing în acest sector, arată un material al Consiliului European pentru Afaceri Externe (ECFR).

China furnizează 100% din aprovizionarea UE cu pământuri rare grele, 45% din germaniu, 71% din galiu, 97% din magneziu, 67% din scandiu, elemente necesare în domeniul tehnologic precum producția de semiconductori, baterii electrice sau avioane, arată Consiliul într-un grafic.