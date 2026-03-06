Comisia Europeană celebrează Ziua Internațională a Femeii prin prezentarea unei noi strategii privind egalitatea de gen, care integrează acest principiu în toate aspectele vieții, atât online, cât și offline

Comisia Europeană a prezentat noua sa Strategie pentru egalitatea de gen pentru perioada 2026-2030. Strategia integrează egalitatea de gen în toate aspectele vieții, online și offline, de la educație și sănătate la muncă și viața publică, și abordează amenințări moderne precum violența cibernetică și riscurile legate de inteligența artificială, care afectează în mod special femeile.
Institutul European pentru Egalitatea de Gen arată că, în pofida progreselor, ar fi nevoie de 50 de ani pentru ca UE să atingă egalitatea de gen deplină dacă se menține ritmul actual.
De asemenea, persistă disparități între statele membre. Noua strategie transformă obiectivele foii de parcurs pentru drepturile femeilor, prezentată de Comisie și aprobată în 2025 de toate statele membre, în acțiuni concrete menite să le ofere femeilor și fetelor putere de decizie, să îi implice pe bărbați și băieți, să se opună cu fermitate oricărei regresii în materie de drepturi fundamentale și să accelereze progresul către o Europă cu adevărat egalitară din punctul de vedere al genului.
Prezentată înaintea Zilei Internaționale a Femeii, sărbătorită pe 8 martie, această strategie se bazează pe legislația adoptată în cadrul Strategiei pentru egalitatea de gen 2020-2025, care include norme privind combaterea violenței împotriva femeilor, transparența salarială și îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor, precum și punerea în aplicare a normelor privind echilibrul între viața profesională și cea privată, pentru a promova împărțirea în mod egal a responsabilităților de îngrijire.
„Nu pot accepta ca în 2026 rezultatele școlare, șansele de carieră, tratamentele medicale și participarea politică să depindă în continuare de gen. Faptul că una din trei femei din UE a fost victima violenței fizice sau sexuale este pur și simplu inacceptabil. Noua strategie a UE privind egalitatea de gen este o invitație adresată tuturor de a colabora pentru a asigura șanse cu adevărat egale pentru femei și bărbați, în spiritul Uniunii egalității. O societate bazată pe egalitatea de gen înseamnă o economie mai puternică și o democrație mai robustă. Nu este doar o responsabilitate comună, ci și o obligație legală, o datorie morală și un beneficiu pentru noi toți”, a declarat Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.
O strategie actualizată pentru următorii cinci ani
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, noua strategie va consolida acțiunea UE în domenii-cheie, va aborda problemele emergente și va intensifica eforturile de punere în aplicare a legislației și politicilor existente prin:
- Continuarea luptei împotriva violenței de gen, cu un accent puternic pe combaterea violenței cibernetice, care afectează în mod disproporționat femeile și fetele. Aceasta include măsuri de combatere a deepfake-urilor și deepnude-urilor cu conținut sexual explicit și de îmbunătățire a protecției femeilor online. Acest lucru se va realiza printr-un dialog de reglementare structurat cu platformele online foarte mari, pe baza garanțiilor solide prevăzute în Legea privind serviciile digitale. Comisia va sprijini, de asemenea, punerea în aplicare integrală a Directivei privind violența împotriva femeilor și a noului plan de acțiune privind hărțuirea cibernetică prezentat în februarie 2026.
- Implicarea bărbaților și a băieților în lupta pentru egalitatea de gen, recunoscând beneficiile acesteia pentru ei, precum și rolul important pe care îl au în realizarea schimbărilor sociale. Strategia se va concentra pe modalitățile de combatere a manipulării informațiilor și a dezinformării, pentru a evita polarizarea crescândă între femei și bărbați, în special în rândul tinerilor. Comisia va realiza un studiu privind rețelele și discursurile online care vizează bărbații și băieții tineri și va implica bărbații și băieții în inițiative de consolidare a comunității.
- Promovarea celor mai înalte standarde în materie de sănătate și sisteme de sănătate concepute pentru toți. Pentru prima dată, asistența medicală este abordată ca un domeniu politic specific în Strategia privind egalitatea de gen, incluzând o inițiativă emblematică împreună cu Organizația Mondială a Sănătății pentru a îmbunătăți calitatea și accesibilitatea asistenței medicale pentru femei. Strategia prezintă noi măsuri pentru a remedia lipsa cercetării medicale, a diagnosticării și a tratamentelor sensibile la dimensiunea de gen. De exemplu, Comisia va colabora cu Agenția Europeană pentru Medicamente pentru a investiga fezabilitatea dezvoltării unui sistem de verificare sensibil la dimensiunea de gen atunci când medicamentele sunt formulate, aprobate și administrate pacienților. Revizuirea propusă a Regulamentului privind studiile clinice în cadrul Legii UE privind biotehnologia va impune, de asemenea, ca noile studii să reflecte diversitatea populației, inclusiv femeile și grupurile vulnerabile.
- Stimularea prosperității prin promovarea egalității de gen în toate sectoarele economice. Strategia va lansa un nou plan de acțiune privind femeile în cercetare, inovare și start-up-uri, pentru a atrage mai multe femei în acest sector în cadrul UE. În paralel, strategia prezintă acțiuni menite să atragă femeile către cariere în domeniul STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică), precum și o nouă abordare „Boys in HEAL”, care va încuraja bărbații să studieze și să lucreze în domeniile sănătății, educației, administrației și alfabetizării.
- Combaterea diferențelor de remunerare și de pensie între femei și bărbați, inclusiv prin sprijinirea statelor membre în vederea punerii în aplicare depline și eficace a Directivei privind transparența salarială, și colaborarea cu Banca Europeană de Investiții pentru a îmbunătăți accesul femeilor antreprenoare la finanțare și pentru a stimula reprezentarea femeilor în sectorul financiar. Comisia va organiza, de asemenea, un schimb de bune practici privind măsurile de combatere eficace a sărăciei menstruale și de menopauză la nivel național.
- Luarea de măsuri suplimentare pentru a sprijini participarea egală și sigură a femeilor în politică. Comisia va actualiza harta măsurilor adoptate de statele membre pentru a promova participarea și leadershipul femeilor în politică, administrația publică și parlamente, cu scopul de a remedia actuala lipsă de reprezentare a femeilor în întreaga UE. Pe lângă prezentarea unei recomandări privind siguranța în politică, care va acorda o atenție specială femeilor, Comisia va promova în continuare participarea femeilor la viața politică și publică și va combate manipularea informațiilor și interferențele online, care adesea conduc la polarizarea între femei și bărbați.
- Luarea de măsuri suplimentare pentru a sprijini participarea egală și sigură a femeilor în politică. Comisia va actualiza harta măsurilor adoptate de statele membre pentru a promova participarea și leadershipul femeilor în politică, administrația publică și parlamente, cu scopul de a remedia actuala lipsă de reprezentare a femeilor în întreaga UE. Pe lângă prezentarea unei recomandări privind siguranța în politică, care va acorda o atenție specială femeilor, Comisia va promova în continuare participarea femeilor la viața politică și publică și va combate manipularea informațiilor și interferențele online, care adesea conduc la polarizarea între femei și bărbați.
- Continuarea promovării egalității de gen pe scena internațională prin elaborarea și prezentarea unui nou Plan de acțiune privind egalitatea de gen IV pentru perioada 2028-2034, precum și a unui nou Plan de acțiune pentru femei, pace și securitate. UE va lansa, de asemenea, o nouă inițiativă emblematică dedicată, denumită „SHIELD”, care se va concentra pe îmbunătățirea accesului la sănătate sexuală și reproductivă și pe sprijinirea supraviețuitorilor violenței de gen, în conformitate cu ajutorul european umanitar bazat pe principii și sensibil la dimensiunea de gen.