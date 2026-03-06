Comisia Europeană celebrează Ziua Internațională a Femeii prin prezentarea unei noi strategii privind egalitatea de gen, care integrează acest principiu în toate aspectele vieții, atât online, cât și offline

Comisia Europeană a prezentat noua sa Strategie pentru egalitatea de gen pentru perioada 2026-2030. Strategia integrează egalitatea de gen în toate aspectele vieții, online și offline, de la educație și sănătate la muncă și viața publică, și abordează amenințări moderne precum violența cibernetică și riscurile legate de inteligența artificială, care afectează în mod special femeile.

Institutul European pentru Egalitatea de Gen arată că, în pofida progreselor, ar fi nevoie de 50 de ani pentru ca UE să atingă egalitatea de gen deplină dacă se menține ritmul actual.

De asemenea, persistă disparități între statele membre. Noua strategie transformă obiectivele foii de parcurs pentru drepturile femeilor, prezentată de Comisie și aprobată în 2025 de toate statele membre, în acțiuni concrete menite să le ofere femeilor și fetelor putere de decizie, să îi implice pe bărbați și băieți, să se opună cu fermitate oricărei regresii în materie de drepturi fundamentale și să accelereze progresul către o Europă cu adevărat egalitară din punctul de vedere al genului.

Prezentată înaintea Zilei Internaționale a Femeii, sărbătorită pe 8 martie, această strategie se bazează pe legislația adoptată în cadrul Strategiei pentru egalitatea de gen 2020-2025, care include norme privind combaterea violenței împotriva femeilor, transparența salarială și îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor, precum și punerea în aplicare a normelor privind echilibrul între viața profesională și cea privată, pentru a promova împărțirea în mod egal a responsabilităților de îngrijire.

„Nu pot accepta ca în 2026 rezultatele școlare, șansele de carieră, tratamentele medicale și participarea politică să depindă în continuare de gen. Faptul că una din trei femei din UE a fost victima violenței fizice sau sexuale este pur și simplu inacceptabil. Noua strategie a UE privind egalitatea de gen este o invitație adresată tuturor de a colabora pentru a asigura șanse cu adevărat egale pentru femei și bărbați, în spiritul Uniunii egalității. O societate bazată pe egalitatea de gen înseamnă o economie mai puternică și o democrație mai robustă. Nu este doar o responsabilitate comună, ci și o obligație legală, o datorie morală și un beneficiu pentru noi toți”, a declarat Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

O strategie actualizată pentru următorii cinci ani

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, noua strategie va consolida acțiunea UE în domenii-cheie, va aborda problemele emergente și va intensifica eforturile de punere în aplicare a legislației și politicilor existente prin: