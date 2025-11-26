COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană cere explicații platformei Shein privind comercializarea de produse ilegale, în temeiul Actului privind serviciile digitale
Comisia Europeană a cerut oficial platformei Shein să ofere informații, în baza Actului privind serviciile digitale (DSA), după ce au apărut indicii preliminare că pe platformă sunt comercializate produse ilegale, potrivit comunicatului oficial.
În urma vânzării unor produse ilegale în Franța și a mai multor rapoarte publice, Comisia Europeană suspectează că sistemul Shein ar putea reprezenta un risc sistemic pentru consumatori în întreaga Uniune Europeană.
Comisia solicită oficial platformei să furnizeze informații detaliate și documente interne privind modul în care se asigură că minorii nu sunt expuși la conținut neadecvat vârstei — în special prin măsuri de verificare a vârstei — precum și modul în care Shein previne circulația produselor ilegale pe platformă.
Citiți și: Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online
De asemenea, Comisia solicită clarificări privind eficacitatea măsurilor de reducere a riscurilor pe care Shein susține că le-a implementat.
DSA obligă platformele online foarte mari (VLOP), precum Shein, să evalueze și să atenueze în mod adecvat riscurile sistemice — inclusiv riscurile pentru minori sau răspândirea conținutului ilegal — care pot rezulta din sistemele lor, precum și din designul sau funcționarea serviciilor oferite.
Comisia monitorizează activ conformitatea VLOP-urilor, inclusiv Shein, cu obligațiile care le revin în temeiul DSA în întreaga Uniune Europeană și este pregătită să acționeze. Aceasta este a treia solicitare de informații trimisă către Shein.
COMISIA EUROPEANA
Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat în plenul Parlamentului European poziția Uniunii Europene față de planul Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina și angajamentul ferm al Europei pentru o pace justă și durabilă.
„O pace justă și durabilă. Aceasta este dorința noastră comună. O pace care să oprească crimele. Una care să nu creeze un precedent periculos. Una care să garanteze securitatea și drepturile suverane ale Ucrainei pe termen lung. Și care să asigure o arhitectură robustă de securitate pentru Europa. De aceea salutăm eforturile conduse de președintele Trump. După luni de discuții, este important că s-a început lucrul pe un text concret. Desigur, știm că este nevoie de și mai mult efort. Dar cred că – datorită muncii depuse în ultimele zile la Geneva de Ucraina, Statele Unite și noi, europenii – avem acum un punct de plecare. Frontul nostru unit, vocea noastră unitară și obiectivul nostru comun trebuie să continue să ghideze munca la nivel european”, a spus von der Leyen.
Ursula von der Leyen a declarat că orice acord de pace trebuie să pornească de la garanții de securitate solide, capabile să protejeze pe termen lung atât Ucraina, cât și Europa. Ea a subliniat că suveranitatea Ucrainei este inviolabilă, iar granițele sale nu pot fi modificate prin forță.
„Așadar, Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide, pe termen lung și credibile, ca parte a unui pachet mai amplu care să descurajeze orice atac viitor al Rusiei. Iar orice acord de pace trebuie, în mod clar, să garanteze securitatea europeană pe termen lung”, a punctat președinta Comisiei Europene.
With the work done in Geneva as Europeans, and with Ukraine and the US, we now have a starting point.
I will outline some of the core priorities of Europe going forward ↓ https://t.co/NbTv2lIkTI
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2025
Totodată, aceasta a accentuat că suveranitatea înseamnă și dreptul de a-ți decide propriul viitor. „Ucraina a ales destinul european. Această alegere a condus deja la integrarea parțială în piața unică și în baza noastră industrială de apărare”, a spus ea.
A altă prioritate, potrivit președintei Comisiei Europene, este acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei. Von der Leyen a subliniat că, în absența unei intenții reale din partea Rusiei de a se angaja în discuții de pace, devine evident că Europa trebuie să ajute Ucraina să se apere, asigurându-i resursele financiare necesare pentru anii 2026–2027.
„Pe acest subiect, noi, Comisia, am prezentat un document cu opțiuni. Acesta include o opțiune privind activele rusești imobilizate. Și, stimați deputați, pentru a fi foarte clară – nu văd niciun scenariu în care contribuabilii europeni să fie singurii care plătesc nota de plată. Acest lucru nu este acceptabil. De asemenea, trebuie să fie limpede și un alt lucru – orice decizie în acest sens trebuie luată în conformitate cu regulile jurisdicțiilor competente și cu respectarea dreptului european și internațional”, a adăugat Ursula von der Leyen.
De asemenea, ea a afirmat că, indiferent de forma pe care o va avea un viitor tratat de pace, „este evident că o mare parte a implementării acestuia va reveni Uniunii Europene și partenerilor săi din NATO.”
„Fie că vorbim despre garanții de securitate, sancțiuni, finanțarea reconstrucției Ucrainei, integrarea în Piața Unică sau aderarea la UE. Un principiu este deja acceptat: nimic despre Ucraina fără Ucraina. Nimic despre Europa fără Europa. Nimic despre NATO fără NATO”, a explicat von der Leyen.
Ultima prioritate asupra căreia von der Leyen a insistat a fost întoarcerea fiecărui copil ucrainean răpit de Rusia. Ea a subliniat că zeci de mii de copii au fost smulși din familiile lor și duși în Rusia, iar Europa nu îi va uita și nu va renunța la eforturile de a-i readuce acasă.
„Vorbim despre zeci de mii de băieți și fete al căror destin este necunoscut. Copii ținuți captivi de Rusia în Rusia. Nu îi vom uita. Sunt mii de mame și tați care nu au încetat nicio clipă să spere și să lupte pentru a-și aduce copiii acasă. Iar Europa nu va renunța niciodată la sprijinirea acestor eforturi”, a continuat Ursula von der Leyen.
În încheierea discursului său, von der Leyen a subliniat că zilele care urmează sunt pline de pericole – în primul rând pentru poporul Ucrainei, care continuă să se confrunte zilnic cu atacuri.
„Da, situația este complexă. Da, situația este volatilă. Da, situația este periculoasă. Dar cred că există și o oportunitate reală de a face progrese. Până acum nu am văzut niciun semn din partea Rusiei care să indice o dorință autentică de a pune capăt acestui conflict. Prin urmare, trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei. Dar este, de asemenea, de datoria noastră să ne implicăm în toate eforturile care pot aduce o pace justă și durabilă. Știm că nu va fi ușor. Dar trebuie să găsim o cale de a merge înainte. O cale de a opri crimele. De a ajuta Ucraina să reconstruiască. De a readuce copiii acasă și de a reuni familiile”, a conchis Ursula von der Leyen.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
COMISIA EUROPEANA
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în Semestrul European, sub coordonarea Roxanei Mînzatu: „Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă”
Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european 2026, care stabilește prioritățile de politică economică și de ocupare a forței de muncă menite să stimuleze competitivitatea. Într-un context geopolitic tot mai dificil, Comisia face apel la acțiuni coordonate pentru consolidarea productivității, inovării și investițiilor, în linie cu Busola pentru Competitivitate. Pachetul de toamnă marchează lansarea ciclului Semestrului European 2026, ce va beneficia de o bază analitică îmbunătățită, un dialog mai strâns între statele membre și actorii relevanți, precum și un accent sporit pe implementare.
Pachetul de Primăvară al Semestrului European 2026 va include recomandări de politică menite să abordeze principalele provocări specifice fiecărei țări, identificate în rapoartele de țară, și se va baza pe setul amplu de recomandări specifice pentru 2025.
„Competitivitatea depinde de capitalul uman – iar aici ne mișcăm prea încet și prea incremental în raport cu ritmul schimbărilor tehnologice. Noua noastră recomandare privind capitalul uman, adresată statelor membre ale UE, aduce această chestiune – care necesită acțiune urgentă – pe agenda nu doar a miniștrilor educației și ocupării forței de muncă, ci și a miniștrilor de finanțe și a prim-miniștrilor. Competitivitate înseamnă valorificarea forței de muncă, formarea, păstrarea și atragerea talentelor și asigurarea faptului că politicile de educație și formare răspund nevoilor de azi și de mâine. Aceasta este singura modalitate prin care UE își poate crește productivitatea și poate menține creșterea economică și bunăstarea uniunii noastre. Responsabilitatea este comună – a UE, a autorităților naționale și a mediului de afaceri; trebuie să ne unim resursele și să accelerăm împreună”, a declarat vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu.
Pentru prima dată, capitalul uman devine un mecanism strategic în centrul Semestrului European, printr-un pachet de măsuri esențiale pentru piața muncii și competitivitatea Europei, lansat de Comisia Europeană sub coordonarea vicepreședintei Roxana Mînzatu.
Noua recomandare se adresează tuturor celor 27 de state membre și solicită acțiuni urgente pentru a aborda provocările structurale legate de capitalul uman, care pot afecta competitivitatea Uniunii.
Recomandarea invită statele membre să acorde prioritate educației și formării necesare în sectoare strategice ale economiei UE – de la tranziția verde, economia circulară și decarbonizarea industrială, la sănătate și biotehnologie, agricultură și bioeconomie, industria de apărare și sectorul spațial. În acest sens, solicită consolidarea programelor de știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM).
Documentul cere, de asemenea, inversarea tendinței negative în ceea ce privește competențele de bază. Acest aspect este esențial pentru dezvoltarea unei forțe de muncă viitoare cu fundamente solide, capabile să lucreze și să fie formate în tehnologii noi și industrii competitive.
Investițiile reprezintă o responsabilitate comună atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru autoritățile publice. Recomandarea solicită mobilizarea resurselor publice și private pentru a investi în oameni — în beneficiul societății, al companiilor și al cetățenilor.
În final, se subliniază importanța unor date și analize de bună calitate, actualizate în timp util și capabile să țină pasul cu evoluțiile economiei, pentru a anticipa profesiile emergente ale viitorului, astfel încât politicile noastre să răspundă nevoilor de astăzi și de mâine, nu celor de ieri.
Totodată, foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, care urmează a fi lansată săptămâna viitoare, va consolida drepturile lucrătorilor, va sprijini salariile adecvate, condițiile bune de muncă, accesul la formare și tranziții profesionale sigure.
Aceste măsuri vor fi prezentate treptat în următoarele zece zile și reprezintă un pas decisiv pentru o Europă mai competitivă, mai echitabilă și mai pregătită pentru transformările globale.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană pune “în așteptare” procedura de deficit excesiv în care se află România: Procedura rămâne deschisă, dar sunt evitate sancțiunile
Comisia Europeană a decis marți ca procedura de deficit excesiv în care se află România și alte opt state membre ale Uniunii Europene să fie suspendată în așa fel încât să nu fie întreprinse “noi acțiuni procedurale”, respectiv sancțiuni, pentru nerespectarea regulilor bugetare.
Comisia Europeană a adoptat, la Strasbourg, pachetul de toamnă al Semestrului European 2026, stabilind prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru stimularea competitivității. Pentru România, adoptarea recomandărilor din acest pachet era considerată crucială, în timp ce guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat reducerea deficitului bugetar record, țara noastră fiind statul membru al UE cu cel mai mare dezechilibru bugetar la acest capitol.
“Pentru cele nouă state membre aflate în procedură de deficit excesiv — Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia, România și Slovacia — procedura este pusă în așteptare“, a transmis executivul european.
Concret, a explicat Comisia Europeană, această suspendare “înseamnă că, în acest stadiu, nu sunt întreprinse noi acțiuni procedurale“.
“Procedura rămâne deschisă (adică deficitul nu a fost adus durabil sub 3% din PIB), iar statele membre rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Comisia va reevalua situația în primăvara viitoare, când vor fi disponibile datele finale pentru 2025“, a lămurit suplimentar Comisia.
Recomandarea executivului european vine după ce luna trecută comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit la București cu premierul Ilie Bolojan și a avertizat că deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE. El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026. Cu ocazia respectivă, comisarul european a precizat că executivul european va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv.
În cadrul acestui pachet al Semestrului European, Comisia a evaluat conformitatea tuturor statelor membre cu cadrul fiscal al UE și a furnizat orientări pentru a asigura că politica lor fiscală din 2026 este aliniată recomandărilor relevante ale Consiliului: fie cele care aprobă planurile pe termen mediu ale statelor membre, fie, pentru statele aflate într-o procedură de deficit excesiv (EDP), cele care vizează încetarea procedurii.
Evaluarea Comisiei se concentrează pe creșterea cheltuielilor nete, indicatorul operațional unic din cadrul reformat de guvernanță economică. Pentru cele 16 state membre pentru care Consiliul a activat clauza națională de derogare, evaluarea ia în calcul flexibilitatea pentru creșterile în cheltuielile de apărare.
În special, Comisia a adoptat Avize privind Planurile Bugetare (DBP) pentru 2026 ale celor 17 state membre din zona euro:
- 12 DBP sunt evaluate ca fiind conforme, iar statele membre sunt invitate să continue implementarea politicilor fiscale în 2026 conform planificării: Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia.
- 3 DBP sunt evaluate ca fiind în risc de neconformitate, iar statele sunt invitate să ia măsurile necesare în procesul bugetar național pentru a asigura alinierea politicii fiscale la recomandarea Consiliului: Croația, Lituania și Slovenia.
- 2 DBP sunt evaluate ca fiind în risc de neconformitate materială, iar statele sunt invitate să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea politicii fiscale cu recomandările Consiliului: Malta și Țările de Jos.
Comisia a evaluat, de asemenea, evoluțiile și perspectivele fiscale în celelalte state membre:
- 7 state sunt evaluate ca fiind conforme: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Suedia, Polonia și România.
- 3 state sunt evaluate ca fiind în risc de neconformitate: Bulgaria, Ungaria și Spania.
Eurogrupul și Consiliul vor discuta documentele prezentate în Pachetul de Toamnă al Semestrului European, în vederea adoptării orientărilor propuse. Comisia va purta un dialog constructiv cu Parlamentul European cu privire la conținutul acestui pachet, precum și asupra fiecărei etape ulterioare din ciclul Semestrului European.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Republica Moldova și România încep negocierile privind scutirea de vize pentru pașapoartele diplomatice și de serviciu
Programul european SAFE reprezintă o fereastră istorică pentru renașterea industriei de apărare a României, subliniază secretarul de stat Cosmin Mărgeloiu
Comisia Europeană cere explicații platformei Shein privind comercializarea de produse ilegale, în temeiul Actului privind serviciile digitale
Ministrul Educației s-a întâlnit la Casa Albă cu Michael Kratios, consilier pentru știință al președintelui Trump: Dorim o colaborare strânsă cu oamenii de știință americani și cu industria americană
Sorin Moldovan, secretar de stat MApN: România va utiliza la maximum toate instrumentele și parteneriatele NATO-UE pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare
Friedrich Merz subliniază că Europa „nu este un pion, ci un actor suveran”: Fără consimțământul europenilor nu poate exista o „bază pentru o pace autentică în Ucraina”
Orice acord de pace trebuie să includă garanții de securitate solide, afirmă Ursula von der Leyen: Securitatea Ucrainei și a Europei trebuie garantată pe termen lung
Rețele Electrice România scoate la licitație lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii energetice din orașul Bocșa. Investiția este realizată cu sprijinul fondurilor europene
Studiu: Ritmul digitalizării statului, considerat lent de 84% dintre români. Eliminarea drumurilor la ghișee, dorință națională
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Președintele Senatului, în cadrul Summitului Parlamentar al Platformei Crimeea: Susținem independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor recunoscute la nivel internațional
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
Trending
- EVENIMENTE7 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA
- U.E.1 week ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- U.E.5 days ago
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană