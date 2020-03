Comisia Europeană cere statelor membre ale UE să aprobe deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniază ferm că întreaga situație de la frontiera Turciei cu Grecia și Bulgaria este urmărită ”îndeaproape și cu îngrijorare” de către instituțiile Uniunii Europene.

”Principala noastră prioritate în această etapă este să ne asigurăm că Grecia și Bulgaria au sprijinul nostru complet. Suntem pregătiți să oferim sprijin suplimentar, inclusiv prin Frontex (Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă) la frontiera terestră”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe Twitter.

The @EU_Commission and the @EUCouncil have been following closely and with concern the situation at the EU external borders with Turkey. @eucopresident Charles Michel and myself have been in permanent contact with PM Mitsotakis and PM Borissov. (1/2)

