Comisia Europeană cere statelor membre și companiilor europene propuneri de proiecte pentru detectarea dronelor prin rețelele mobile și ia în calcul finanțarea acestora

U.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© European Union, 2026

Comisia Europeană invită statele membre și companiile europene să prezinte propuneri pentru testarea unor tehnologii care folosesc rețelele de telefonie mobilă pentru a detecta, urmări și identifica drone. Pe baza informațiilor primite, Executivul european va analiza posibilitatea lansării unui apel de finanțare pentru testarea acestor soluții și integrarea lor în sistemele de răspuns împotriva dronelor.

Apelul pentru exprimarea interesului este deschis până la 28 februarie 2027. În această etapă, Comisia colectează informații și propuneri; nu a deschis încă un program de finanțare.

Inițiativa urmărește să îmbunătățească protecția aeroporturilor, infrastructurilor critice, frontierelor, nodurilor de transport și spațiilor publice, precum și securitatea maritimă, în contextul riscurilor tot mai mari asociate utilizării dronelor.

Sunt vizate atât dronele care comunică prin rețele publice sau private de telecomunicații, cât și cele care nu sunt conectate la astfel de rețele.

Comisia are în vedere trei direcții:

  1. Prima presupune folosirea inteligenței artificiale pentru detectarea dronelor conectate la rețelele de telecomunicații.
  2. A doua vizează utilizarea infrastructurii mobile pentru a identifica și dronele neconectate. De exemplu, Planul de acțiune al UE privind securitatea dronelor prevede testarea utilizării antenelor 5G asemenea unor radare, pentru urmărirea obiectelor aflate în zbor.
  3. A treia direcție privește conectarea instrumentelor de detectare și urmărire cu sistemele de comandă și control și cu mijloacele de contracarare a dronelor. Scopul este ca informațiile despre o dronă identificată să poată fi folosite de structurile responsabile pentru a organiza un răspuns.

Statele membre sunt invitate să depună propuneri împreună cu consorții de companii, care pot include furnizori de echipamente de telecomunicații, operatori de rețele și administratori de infrastructuri critice. Sunt acceptate atât proiecte desfășurate într-o singură țară, cât și inițiative transfrontaliere, iar Ucraina poate participa în cadrul unui consorțiu.

Tehnologiile urmărite au dublă utilizare, civilă și militară. Inițiativa se înscrie în Planul de acțiune al UE privind securitatea dronelor și combaterea acestora și este legată de eforturile europene de consolidare a capacităților de apărare.

Comisia menționează în acest context proiectele Eastern Flank Watch, dedicat supravegherii flancului estic, și DECODER, destinat dezvoltării capacităților europene în domeniul dronelor și al sistemelor de contracarare a acestora.

O eventuală finanțare ar urma să sprijine proiecte-pilot în Uniunea Europeană. Decizia privind lansarea unui apel oficial va fi analizată după evaluarea propunerilor și informațiilor colectate.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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