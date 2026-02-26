Comisia Europeană cere Ucrainei să accelereze lucrările de reparație la conducta Drujba pentru a dezamorsa criza provocată de dublul veto al Ungariei

Comisia Europeană a cerut Ucrainei să accelereze lucrările de reparație la conducta de petrol Drujba, pentru a dezamorsa criza declanșată de dublul veto al Ungariei, care a blocat atât împrumutul de 90 miliarde de euro pentru Kiev, cât și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, relatează Euronews.

Oleoductul a fost grav avariat pe 27 ianuarie, în urma unui atac atribuit Rusiei. Ungaria și Slovacia, care primesc țiței rusesc prin Drujba în baza unei derogări pe termen nelimitat de la regimul de sancțiuni al UE, au acuzat Ucraina de „șantaj” în legătură cu întreruperea livrărilor. Budapesta a mers mai departe și a anunțat un veto dublu în Consiliu.

Între timp, conducta Adria, cunoscută și ca JANAF, care pornește din Croația și leagă mai multe state din Europa Centrală, este considerată alternativa cea mai viabilă pentru alimentarea Ungariei și Slovaciei.

„În calitate de hub energetic strategic al Uniunii Europene și singura rută sigură de aprovizionare cu țiței pentru Europa Centrală, JANAF este pregătită să acopere integral necesarul anual al rafinăriilor din Slovacia și Ungaria”, a transmis miercuri operatorul croat.

O concluzie similară a fost formulată și la Bruxelles, după o reuniune a experților tehnici din toate statele membre, convocată special pentru a aborda disputa privind Drujba.

„În acest stadiu, nu există un risc imediat pentru securitatea aprovizionării în UE”, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al Comisiei. „Există o rută alternativă de aprovizionare care poate fi utilizată de Ungaria și Slovacia, și anume conducta Adria din Croația. Croația a confirmat în cadrul reuniunii că țiței non-rusesc este transportat prin conducta Adria către Ungaria și Slovacia”, a adăugat oficialul.

Potrivit Comisiei, conducta Adria are capacitatea pentru a acoperi integral necesarul anual al Ungariei (5,75 milioane de tone) și Slovaciei (4,66 milioane de tone). Totuși, cele două state insistă asupra dreptului de a primi țițeiul rusesc semnificativ mai ieftin contractat prin Drujba.

În același timp, Croația analizează „dacă poate accepta în mod legal țiței rusesc în portul său, atât în baza sancțiunilor UE, cât și a celor americane”, însă nu a fost luată nicio decizie în acest sens. „În cele din urmă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Comisiei, „ceea ce contează este că va exista petrol care poate fi furnizat Ungariei și Slovaciei pentru a le acoperi necesarul; iar dacă putem găsi alternative la petrolul rusesc, cu atât mai bine; atunci nu mai avem o problemă cu sancțiunile.”

Disputa privind Drujba a umbrit vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Kiev, pentru a marca patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei. Ea era așteptată să anunțe aprobarea finală a împrumutului de 90 miliarde de euro și a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni. În cele din urmă, nu a făcut niciunul dintre anunțuri.

„Atacurile rusești asupra conductei Drujba au avut un impact direct asupra securității energetice europene”, a declarat von der Leyen. „Cerem accelerarea reparațiilor la conducta Drujba după atacurile rusești.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu și-a luat, însă, angajamentul pentru finalizarea lucrărilor într-o perioadă anume de timp și a avertizat asupra riscurilor din teren.

„Când repari, Rusia atacă din nou. Știți cum folosește Rusia aceste atacuri asupra infrastructurii noastre civile critice. Oameni au fost răniți. Pentru ce? Să reparăm pentru ce? Să pierdem (mai mulți) oameni? Cred că acesta este un preț foarte mare. Atât”, a deplâns liderul de la Kiev.

Deși Ucraina nu a participat la reuniunea tehnică de miercuri, a transmis un document în care afirmă că „desfășoară activ lucrări de reparație și restaurare”.

„Măsurile de securitate și stabilizare continuă în contextul amenințărilor zilnice cu noi atacuri cu rachete (…) Partea ucraineană este interesată să restabilească tranzitul cât mai curând posibil, în cadrul juridic disponibil”, se precizează în document.

Documentul denunță, totodată, faptul că „ultimatumurile și presiunile politice” din partea Ungariei și Slovaciei, „care joacă în favoarea agresorului”, sunt „inacceptabile”.

Săptămâna trecută, Budapesta și Bratislava au anunțat suspendarea exporturilor de motorină către Ucraina, iar Slovacia a avertizat că ar putea întrerupe livrările de energie electrică de urgență.