RUSIA
Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Uniunea Europeană salută într-un mod rezervat propunerea unei întâlniri între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, dacă aceasta poate contribui la aducerea păcii în Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Purtătorul de cuvânt a adăugat că președintele Putin este vizat de o înghețare a activelor, nu de o interdicție de călătorie, făcând referire la informațiile potrivit cărora Trump și Putin s-ar putea întâlni în următoarele două săptămâni la Budapesta, relatează The Guardian.
„Putin și Lavrov sunt supuși unei înghețări a activelor, dar nu și unei interdicții de călătorie. Așadar, aceasta nu li s-a aplicat niciodată. […] Deocamdată, întâlnirea nu a fost confirmată. Nu vom comenta scenariile ipotetice, dar dacă acest lucru s-ar întâmpla într-un scenariu pur factual, ei nu sunt supuși unei interdicții de călătorie în sine”, a declarat Anita Hipper, purtătoare de cuvânt a executivului european.
Ea a fost întrebată și cum ar putea ajunge fizic la Budapesta un avion care transportă liderul de la Kremlin, având în vedere că UE a închis spațiul său aerian pentru aeronavele rusești, și dacă acest lucru ar însemna că Comisia Europeană ar trebui să acorde o derogare specială.
Hipper a menționat că statele membre individuale ar trebui să acorde derogarea necesară pentru ca avionul lui Putin să poată trece.
Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin poate intra în țară pentru un summit cu președintele american Donald Trump, planificat la Budapesta, a declarat vineri și ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.
Putin se confruntă cu un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) pentru crime de război. Cu toate acestea, premierul ungar Viktor Orbán a anunțat intenția guvernului său de a părăsi CPI în aprilie, în timp ce l-a primit pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Budapesta, în ciuda mandatului emis de CPI împotriva acestuia pentru crime de război în Gaza. Guvernul va susține că mandatele nu au efect în Budapesta.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
„La finalul convorbirii, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump, locația aleasă fiind țara premierului maghiar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, un apropiat al lui Vladimir Putin și un oponent al susținerii occidentale pentru Ucraina.
Premierul ungar a salutat vestea, descriind-o drept „extraordinară pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume”, și a transmis că Ungaria este pregătită să găzduiască acest moment.
Kremlinul a confirmat planurile pentru întâlnire, deși niciuna dintre părți nu a oferit o dată exactă pentru desfășurarea acesteia.
Președintele rus Vladimir Putin a avut vineri o convorbire telefonică cu premierul ungar Viktor Orbán pentru a discuta despre viitorul summit cu Donald Trump, a mai anunțat Kremlinul.
Potrivit aceleiași surse, Putin l-a informat pe Orbán în legătură cu discuția sa cu Trump, iar premierul ungar a declarat că Ungaria este pregătită să ofere condițiile necesare pentru organizarea summitului.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor că ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio trebuie să ia legătura și să stabilească o întâlnire pentru a soluționa numeroasele aspecte preliminare ale summitului.
„Există multe chestiuni, trebuie stabilite echipele de negociere și așa mai departe. Prin urmare, totul se va face etapizat, dar, desigur, există voința politică a președinților (…) Ar putea într-adevăr să aibă loc în decurs de două săptămâni sau puțin mai târziu. Există o înțelegere generală că nimic nu ar trebui amânat.”, a declarat Peskov vineri.
RUSIA
Trump anunță, după o convorbire cu Putin, că se va întâlni la Budapesta cu liderul rus pentru a încerca să pună capăt războiului “neglorios” Rusia-Ucraina
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu președintele rus Vladimir Putin și că cei doi lideri plănuiesc o întâlnire la Budapesta pentru a încerca să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.
„Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, a spus el, a fost visat de secole. Cred, de fapt, că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului cu Rusia – Ucraina”, a declarat Donald Trump, într-o postare pe Truth Social, subliniind că va aborda conținutul acestei discuții cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski, pe care îl va primi vineri la Casa Albă în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la revenirea președintelui republican la putere
Trump, care s-a întâlnit cu Vladimir Putin în Alaska la mijlocul lunii iunie, este „optimist” că poate obține pacea în Ucraina după succesul din Orientul Mijlociu, a transmis miercuri un oficial al Casei Albe.
În convorbirea cu liderul rus, președintele SUA a menționat și recunoștința lui Putin față de implicarea Primei Doamne, Melania Trump, în chestiunea legată de copiii răpiți de lângă familiile lor în contextul războiului.
„Președintele Putin i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa cu copiii. A fost foarte apreciativ și a spus că acest lucru va continua”, a spus liderul de la Casa Albă, în contextul în care Prima Doamnă a SUA a anunțat săptămâna trecută că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina
Trump a adăugat că discuțiile au vizat și relațiile comerciale între SUA și Rusia după încheierea conflictului. „De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după ce războiul cu Ucraina se va încheia”, a adăugat el.
La finalul convorbirii, Trump a confirmat că va avea loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt, condusă de secretarul de stat Marco Rubio, pentru a pregăti întâlnirea directă cu Putin.
„La finalul convorbirii, am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt, săptămâna viitoare. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu diverse alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație agreată, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „neglorios” dintre Rusia și Ucraina”, a spus Trump, locația aleasă fiind țara premierului maghiar Viktor Orban, un aliat al lui Trump, un apropiat al lui Vladimir Putin și un oponent al susținerii occidentale pentru Ucraina.
Trump a anunțat totodată că va discuta convorbirea cu Putin în cadrul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe care o va avea vineri, în Biroul Oval.
„Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au făcut progrese importante cu convorbirea telefonică de astăzi”, a conchis liderul american.
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat miercuri Moscova că Statele Unite și aliații lor vor „impune costuri Rusiei pentru agresiunea sa continuă”, dacă războiul din Ucraina nu se încheie.
„Dacă va trebui să facem acest pas, Departamentul de Război al SUA este pregătit să își facă partea, în modurile în care doar Statele Unite pot acționa”, a declarat Hegseth în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată la sediul NATO, unde au participat aliații Kievului.
Declarațiile sale au venit în contextul în care administrația președintelui american Donald Trump analizează o cerere a Ucrainei pentru livrarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune
RUSIA
Trump sugerează că îl va amenința pe Putin că va livra Ucrainei rachete Tomahawk dacă nu pune capăt războiului: Vor să fie lansate în direcția lor? Nu cred
Președintele american Donald Trump a declarat duminică că l-ar putea amenința pe omologul său rus, Vladimir Putin, că va furniza Kievului rachete de croazieră Tomahawk dacă Moscova nu pune capăt invaziei sale, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Donald Trump ia în considerare în ultimele luni vânzarea de rachete americane cu rază lungă de acțiune Tomahawk către europeni pentru a le livra în Ucraina, după ce întâlnirea sa de la mijlocul lunii august cu Putin în Alaska nu a permis să se facă progrese spre încheierea războiului.
“Poate voi vorbi cu el despre asta. Poate îi voi spune: Uite, dacă acest război nu se termină, le voi trimite Tomahawk“, a declarat Trump jurnaliștilor de la bordul Air Force One când a fost întrebat dacă va aborda problema cu președintele rus însuși.
Liderul de la Casa Albă a făcut cunoscut că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut rachete Tomahawk în timpul conversației telefonice de sâmbătă privind o nouă livrare de arme către Kiev.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit duminică a doua oară în două zile cu omologul său american Donald Trump, apel ce a urmat unei discuții telefonice cu președintele francez Emmanuel Macron despre nevoia Kievului de “sisteme de apărare antiaeriană și rachete”, în contextul în care Rusia nu contenește să răspândească “teroare din aer”. Sâmbătă și duminică, Trump și Zelenski au discutat despre cererea Ucrainei ca SUA să permită livrarea de rachete de croazieră Tomahawk pentru a consolida capacitatea Kievului de a efectua lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, în timp ce Financial Times a relatat că serviciile de informații americane au ajutat Kievul să lovească importante active energetice rusești, inclusiv rafinării de petrol, situate mult în spatele liniei frontului.
“Tomahawk constituie o nouă etapă în agresiune. Vor ei să fie lansate rachete Tomahawk în direcția lor? Nu cred”, a adăugat Donald Trump, care călătorea în Israel și Egipt pentru a promova un acord de pace pe termen lung în Gaza.
Vladimir Putin a avertizat anterior împotriva furnizării de rachete Tomahawk către Kiev, spunând că acest lucru ar constitui “o nouă escaladare” și ar afecta relațiile dintre Washington și Moscova.
RUSIA
Prima Doamnă a SUA anunță că are “un canal deschis de comunicare” cu Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în războiul din Ucraina
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a declarat vineri că a purtat discuții directe cu președintele rus Vladimir Putin privind soarta copiilor răpiți de Rusia în timpul războiului din Ucraina, potrivit France 24.
Într-un anunț făcut la Casa Albă, Melania Trump a spus că opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele 24 de ore, în urma unor negocieri purtate între echipa sa și cea a liderului rus.
Melania Trump a explicat că Putin a răspuns unei scrisori pe care i-a trimis-o prin intermediul soțului ei, președintele Donald Trump, în cadrul unui summit desfășurat în Alaska, în luna august — o întâlnire care, în rest, nu a reușit să aducă un progres în eforturile de a pune capăt invaziei ruse.
„De când președintele Putin a primit scrisoarea mea, în august anul trecut, s-au petrecut multe. El a răspuns în scris, semnalând disponibilitatea de a colabora direct cu mine și oferind detalii despre copiii ucraineni aflați în Rusia”, a declarat Prima Doamnă în fața jurnaliștilor.
„De atunci, președintele Putin și cu mine am menținut un canal deschis de comunicare privind bunăstarea acestor copii”, a adăugat ea.
Fosta modelă, originară din Slovenia, a precizat că ambele părți au avut „mai multe întâlniri și convorbiri prin canale informale, desfășurate cu bună-credință.”
„Reprezentantul meu a lucrat direct cu echipa președintelui Putin pentru a asigura reunificarea în siguranță a copiilor cu familiile lor, între Rusia și Ucraina”, a spus Melania Trump.
„De fapt, opt copii au fost reuniți cu familiile lor în ultimele 24 de ore”, a adăugat ea, menționând că unul dintre aceștia fusese strămutat de lupte și se întoarce acum din Ucraina în Rusia.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Comisia Europeană clarifică: Putin nu are “interdicție de călătorie” în UE. Spațiul aerian al UE este închis avioanelor rusești, iar statele membre pot decide individual să-i acorde derogare de survol
Comisia Europeană primește cu rezerve perspectiva unei întâlniri Trump–Putin la Budapesta: Doar dacă ar contribui la „avansarea procesului de pace” în Ucraina
Victor Negrescu, discurs la Congresul PES: Social-democrația, cea mai puternică forță a progresului social și adevărata alternativă la austeritatea dreptei și extremism
Planul UE de a impune sancțiuni Israelului a fost pus în așteptare, după ce mai multe state membre au considerat că o astfel de măsură nu mai este necesară (Politico)
Mai multe ambasade occidentale și reprezentanții instituțiilor internaționale din România își reafirmă „angajamentul ferm și neclintit” pentru prevenirea tuturor formelor de violență bazată pe gen
Comisia Europeană lansează un sondaj online dedicat copiilor și tinerilor din UE pentru consolidarea Garanției europene pentru copii
Consiliul UE cere consolidarea rolului martorilor în prevenirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice: „Fiecare dintre noi are un rol de jucat
FMI cere țărilor să mențină comerțul ca motor al creșterii economiei mondiale, în pofida noilor taxe vamale americane
Siegfried Mureșan va coordona poziția partidelor PPE privind viitorul Buget multianual al UE: „Vom lucra împreună pentru un buget conectat la realitățile din teritoriu”
Zelenski s-a întâlnit cu conducerea Lockheed Martin și Raytheon la Washington pentru a consolida apărarea Ucrainei
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Ursula von der Leyen, salvată de familiile politice pro-europene: Parlamentul European a respins două noi moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Comisia Europeană a deschis trei proceduri de infringement împotriva României în domeniile transport, stabilitate financiară și siguranță alimentară
- ENERGIE2 days ago
Legea prosumatorilor, adoptată în Camera Deputaților. Deputatul Sebastian Burduja: Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani
- U.E.1 week ago
România, dată ca exemplu de bună practică în solicitarea comercianților din Grecia ca Guvernul elen să instituie o taxă de 7 euro pentru coletele din afara UE