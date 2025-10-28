Comisia Europeană colaborează cu investitori privați pentru a înființa fondul Scale-up Europe, un fond de miliarde de euro destinat investițiilor în tehnologie avansată

Comisia Europeană a reunit investitori privați de top din întreaga Europă pentru a-și exprima în comun intenția de a înființa Scale-up Europe Fund – un nou fond de miliarde de euro destinat investițiilor în cele mai promițătoare companii europene din domenii strategice de tehnologie avansată.

Prin unirea forțelor cu acești potențiali investitori fondatori, Comisia avansează în strategia UE privind start-up-urile și scale-up-urile, care vizează crearea unui ecosistem dinamic și competitiv pentru start-up-uri și scale-up-uri în întreaga Europă.

Fondul Scale-up Europe răspunde nevoii urgente a Europei de a stimula investițiile în scale-up-uri și de a reduce decalajul față de liderii mondiali. După cum se subliniază în raportul Draghi, capacitatea continentului de a dezvolta companii inovatoare este esențială pentru competitivitatea sa.

Până în prezent, în ciuda unui număr mare de start-up-uri, accesul limitat la capitalul de creștere în fază avansată și piețele de investiții fragmentate au împiedicat inovatorii europeni să devină lideri mondiali, arată Comisia Europeană într-un comunicat.

„Europa are ideile și talentul necesare pentru a crea cele mai inovatoare întreprinderi din lume. Însă, pe măsură ce acestea se dezvoltă, trebuie să ne asigurăm că dispun de mijloacele necesare pentru a crește, a atrage investiții și a prospera chiar aici, acasă. Locurile de muncă de înaltă calitate și competitivitatea globală a Europei depind de acest lucru. Fondul Scale-up Europe este o parte esențială a eforturilor noastre de a ne asigura că cei mai buni din Europa pot alege Europa”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De altfel, aceasta a dezvăluit încă din luna septembrie, cu ocazia susținerii discursului privind Starea Uniunii, că instituția pe care o conduce va lansa Fondul multimiliard ”Scale-up Europe” pentru tehnologii avansate.

Investitori europeni de prim rang pentru consolidarea poziției de lider a Europei în domeniul tehnologiei

În cadrul reuniunii la nivel înalt găzduită astăzi de Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare, un grup restrâns de potențiali investitori și Banca Europeană de Investiții (BEI) s-au reunit cu un obiectiv comun: valorificarea potențialului companiilor europene în plină expansiune, promovând în același timp poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiei.

Alături de Comisie și de Grupul BEI, grupul de potențiali investitori fondatori ai fondului este format din Novo Holdings, EIFO (Fondul de export și investiții al Danemarcei), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia San Paolo/ Intesa Sanpaolo/Fondazione Cariplo, APG Asset Management, care acționează în numele fondului de pensii olandez ABP, Wallenberg Investments și BGK (Banca Gospodarstwa Krajowego).

Acești potențiali investitori vor colabora îndeaproape cu Comisia pentru a înființa și capitaliza fondul. De asemenea, aceștia au convenit astăzi că fondul Scale-up Europe se va concentra pe capitalul de creștere și investițiile în fază avansată într-o gamă largă de întreprinderi europene din domeniul tehnologiilor strategice, inclusiv inteligența artificială, tehnologiile cuantice, tehnologiile semiconductoare, robotica și sistemele autonome, tehnologiile energetice, tehnologiile spațiale, biotehnologiile, tehnologiile medicale, materialele avansate și agritehnologia.

Pașii următori

Fondul Scale-up Europe va funcționa ca un fond de creștere bazat pe piață, gestionat și cofinanțat în mod privat, care investește în runde majore de investiții conduse de Europa.

Comisia Europeană, împreună cu ceilalți investitori fondatori, va selecta și numi o societate de administrare care să pună în aplicare fondul.

În curând va fi publicată o cerere publică de oferte pentru societatea de administrare, cu scopul ca fondul Scale-up Europe să poată începe primele investiții în primăvara anului 2026.