Comisia Europeană colaborează cu investitori privați pentru a înființa fondul Scale-up Europe, un fond de miliarde de euro destinat investițiilor în tehnologie avansată
Comisia Europeană a reunit investitori privați de top din întreaga Europă pentru a-și exprima în comun intenția de a înființa Scale-up Europe Fund – un nou fond de miliarde de euro destinat investițiilor în cele mai promițătoare companii europene din domenii strategice de tehnologie avansată.
Prin unirea forțelor cu acești potențiali investitori fondatori, Comisia avansează în strategia UE privind start-up-urile și scale-up-urile, care vizează crearea unui ecosistem dinamic și competitiv pentru start-up-uri și scale-up-uri în întreaga Europă.
Fondul Scale-up Europe răspunde nevoii urgente a Europei de a stimula investițiile în scale-up-uri și de a reduce decalajul față de liderii mondiali. După cum se subliniază în raportul Draghi, capacitatea continentului de a dezvolta companii inovatoare este esențială pentru competitivitatea sa.
Până în prezent, în ciuda unui număr mare de start-up-uri, accesul limitat la capitalul de creștere în fază avansată și piețele de investiții fragmentate au împiedicat inovatorii europeni să devină lideri mondiali, arată Comisia Europeană într-un comunicat.
„Europa are ideile și talentul necesare pentru a crea cele mai inovatoare întreprinderi din lume. Însă, pe măsură ce acestea se dezvoltă, trebuie să ne asigurăm că dispun de mijloacele necesare pentru a crește, a atrage investiții și a prospera chiar aici, acasă. Locurile de muncă de înaltă calitate și competitivitatea globală a Europei depind de acest lucru. Fondul Scale-up Europe este o parte esențială a eforturilor noastre de a ne asigura că cei mai buni din Europa pot alege Europa”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
De altfel, aceasta a dezvăluit încă din luna septembrie, cu ocazia susținerii discursului privind Starea Uniunii, că instituția pe care o conduce va lansa Fondul multimiliard ”Scale-up Europe” pentru tehnologii avansate.
Investitori europeni de prim rang pentru consolidarea poziției de lider a Europei în domeniul tehnologiei
În cadrul reuniunii la nivel înalt găzduită astăzi de Ekaterina Zaharieva, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare, un grup restrâns de potențiali investitori și Banca Europeană de Investiții (BEI) s-au reunit cu un obiectiv comun: valorificarea potențialului companiilor europene în plină expansiune, promovând în același timp poziția de lider a Europei în domeniul tehnologiei.
Alături de Comisie și de Grupul BEI, grupul de potențiali investitori fondatori ai fondului este format din Novo Holdings, EIFO (Fondul de export și investiții al Danemarcei), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia San Paolo/ Intesa Sanpaolo/Fondazione Cariplo, APG Asset Management, care acționează în numele fondului de pensii olandez ABP, Wallenberg Investments și BGK (Banca Gospodarstwa Krajowego).
Acești potențiali investitori vor colabora îndeaproape cu Comisia pentru a înființa și capitaliza fondul. De asemenea, aceștia au convenit astăzi că fondul Scale-up Europe se va concentra pe capitalul de creștere și investițiile în fază avansată într-o gamă largă de întreprinderi europene din domeniul tehnologiilor strategice, inclusiv inteligența artificială, tehnologiile cuantice, tehnologiile semiconductoare, robotica și sistemele autonome, tehnologiile energetice, tehnologiile spațiale, biotehnologiile, tehnologiile medicale, materialele avansate și agritehnologia.
Pașii următori
Fondul Scale-up Europe va funcționa ca un fond de creștere bazat pe piață, gestionat și cofinanțat în mod privat, care investește în runde majore de investiții conduse de Europa.
Comisia Europeană, împreună cu ceilalți investitori fondatori, va selecta și numi o societate de administrare care să pună în aplicare fondul.
În curând va fi publicată o cerere publică de oferte pentru societatea de administrare, cu scopul ca fondul Scale-up Europe să poată începe primele investiții în primăvara anului 2026.
Eurobarometru: 72% dintre români recunosc importanța economiei sociale pentru bunăstarea societății
75 % dintre europeni recunosc importanța economiei sociale pentru bunăstarea societății, arată un nou Eurobarometru special.
O majoritate semnificativă susține acordarea unui sprijin suplimentar economiei sociale, inclusiv prin sprijinirea organizațiilor economiei sociale (88 %), sensibilizarea opiniei publice (86 %), asistența pentru înființarea de organizații ale economiei sociale (86 %) și sprijinul financiar public direct (80 %).
În plus, un număr semnificativ de europeni (93 %) consideră că întreprinderile ar trebui să se ghideze după valorile economiei sociale, concentrându-se pe obiective sociale și de mediu, redistribuind profiturile și funcționând cu structuri de guvernanță democratice.
„Economia socială face parte din viața de zi cu zi a europenilor. Ea oferă locuri de muncă pentru peste 11,5 milioane de persoane și abordează provocări sociale majore, acordând prioritate oamenilor și planetei. Vom anunța noi măsuri pentru consolidarea economiei sociale a Europei în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a planului nostru de acțiune, care va avea loc anul viitor”, a dezvăluit Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.
Conștientizarea economiei sociale
Conștientizarea economiei sociale este moderată și variază puternic între statele membre. 56 % dintre cetățenii UE au auzit de economia socială (de la 82 % în Malta la 34 % în Grecia). Însă familiarizarea cu semnificația acestui concept este semnificativ mai redusă: 12 % sunt „cu siguranță” familiarizați, iar 34 % sunt „oarecum” familiarizați. Conștientizarea și familiarizarea sunt mai ridicate în rândul persoanelor cu studii superioare și care locuiesc în orașe mari.
Primirea de sprijin din partea organizațiilor din domeniul economiei sociale
Una din trei persoane (33 %) a declarat că a primit sprijin din partea unei organizații din sectorul economiei sociale la un moment dat, cel mai frecvent prin acces la oportunități de formare, educație sau angajare (10 %), urmat de primirea de bunuri precum alimente, îmbrăcăminte, mobilier sau rechizite școlare (9 %).
Impactul economiei sociale asupra bunăstării
61 % dintre respondenții europeni și 62% dintre cei români au afirmat că economia socială este importantă pentru bunăstarea lor personală, iar 75 % au afirmat că aceasta este importantă pentru bunăstarea societății din țara lor, opinie împărtășită și de 72% dintre români.
În toate statele membre, cu excepția Danemarcei, Spania și Suediei, respondenții au menționat cel mai frecvent sănătatea și asistența socială ca fiind sectorul în care organizațiile economiei sociale au cel mai mare impact; educația și formarea profesională, urmate de cultură, sport și timp liber, au fost următoarele sectoare menționate cel mai frecvent.
Nivelul de dezvoltare al economiei sociale
Jumătate dintre cetățenii UE consideră că sectorul economiei sociale este bine dezvoltat în țara lor (inclusiv 5 % care consideră că este foarte bine dezvoltat). 88 % consideră că autoritățile publice din țara lor ar trebui să elaboreze strategii și legislație pentru a sprijini organizațiile economiei sociale; 80 % susțin finanțarea publică directă a acestora.
Comisia Europeană va stabili până la sfârșitul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerințele europene privind procedura de deficit excesiv, anunță Valdis Dombrovskis
Valdis Dombrovskis, comisarul european responsabil pentru economie, productivitate, implementare și simplificare, a îndemnat România să respecte ținta de deficit pentru 2026 pentru „a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, ca și pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv conform planurilor”.
Prezent la București într-o vizită oficială, Dombrovskis a avut o conferință de presă cu premierul Ilie Bolojan, după o întâlnire cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
Citiți și: România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Principalele teme de discuție dintre reprezentantul Comisiei Europene și prim-ministru au fost: situația bugetară din România, pașii următori pentru a asigura fiscalitatea sustenabilă care reprezintă o precondiție pentru creștere economică, stabilitate economică și îmbunătățirea calității vieții în viitor, implementarea investițiilor din Planul Național de Redresare și Reziliență în calendarul stabilit, absorbiția fondurilor europene, banilor din programul european SAFE și bugetul multianual al UE pe termen lung pentru perioada 2028-2034.
„Anul trecut, deficitul a ajuns la 9,3% din PIB, un nivel care nu este sustenabil și care este cel mai mare din întreaga Uniune Europeană. De aceea este esențial să fie luate măsuri curajoase ca să corecteze această situație și să reducă vulnerabilitățile României. Am lucrat îndeaproape cu guvernul și cu autoritățile în ultima lună pentru a ne ocupa de aceste probleme urgente și tocmai de aceea vreau să le mulțumesc pentru colaborarea strânsă în această privință. Amploarea și natura măsurilor luate corespund pe plin cu eforturile de a face ca România să reintre în linie cu ceea ce este necesar, dar încă ne așteptăm ca deficitul bugetar să fie de 8,3% și este important să păstrăm un cadru important, adică ținta de deficit pentru 2026 trebuie să fie respectată pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, ca și pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv conform planurilor. Aceasta consolidează rezultatele pozitive care apar deja”, a îndemnat comisarul european.
Acesta a amintit de reacția pozitivă a piețelor financiare la măsurile adoptate de guvern, punctând că este nevoie de „eforturi continue și de implicare”.
„Piețele financiare au recunoscut aceste lucruri și permit României să rămână o țintă recomandată pentru investiții în conformitate cu viziunea piețelor și este important ca România să păstreze accesul la piețele internaționale de capital și să se asigure că își poate finanța prioritățile de politici la costuri acceptabile. Pe mai departe, trebuie să ne asigurăm că sistemul de finanțe publice și creșterea economică înregistrează performanțe solide și tocmai de aceea sunt necesare eforturi continue și implicare”, a mai spus Valdis Dombrovskis.
Comisarul european a dezvăluit că executivul european „va stabili dacă România poate îndeplini cerințele fiscale europene privite la procedura de deficit fiscal excesiv până la sfârșitul lunii noiembrie”, având în vedere măsurile luate de autoritățile române din ultimele luni.
„Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite Comisiei să oprească procesul de condiții macroeconomice și să evite suspendarea fondurilor europene”, a anunțat Dombrovskis.
O altă prioritate abordată de oficialul european cu premierul Ilie Bolojan este implementarea prevederilor din PNRR.
„Am mai discutat despre o altă prioritate. Printr-o implementare rapidă a prevederilor PNRR, este foarte important să ducem mai departe aceste procese. Comisia a făcut o evaluare pozitivă, ceea ce trebuie să pregătească punerea în aplicare reușită a acestui plan până la termenul de august 2026. Este important să înregistrăm evoluții rapide. Dincolo de PNRR, România va putea să conteze pe sprijin substanțial din partea Uniunii Europene prin fondurile de coeziune, prin instrumentul SAFE pentru apărare și prin bugetul european pe termen lung. Va fi esențial ca România să asigure mecanisme coerente, stabile și transparente pentru înlesnirea absorbției acestor fonduri, de care beneficiază economia României, cetățenii și mediul de afaceri”, a continuat comisarul european.
În încheiere, acesta a transmis că executivul european contează „ca România să fie în continuare un partener important pentru a ne lupta cu provocările cu care ne luptăm astăzi, care țin de concurență și până la apărare și ne asigurăm că o economie stabilă și puternică este foarte importantă din acest punct de vedere”.
În luna septembrie, după o vizită efectuată la Bruxelles, premierul Ilie Bolojan a anunțat că România a convenit cu Comisia Europeană să încheiem anul cu un deficit de 8,4%.
Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, Comisia Europeană a transmis un mesaj clar de încredere în noua direcție a României.
Pachetele fiscale adoptate vor avea un efect de 0,6 – 0,7% din PIB anul acesta, dar vor crește la peste 2,5% din PIB anul viitor.
În context, la sfârșitul lunii august, Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pentru cel de-al doilea pachet de măsuri, după ce primul pachet, ce prevede mai multe măsuri fiscal-bugetare, a intrat în vigoare la 1 august.
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, într-un mesaj video adresat participanților la Congresul Supraviețuitorilor de Cancer „Full of Life”, că aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu cancer în fiecare an, iar prevalența bolii este în creștere.
„Prea mulți oameni suferă încă de cruzimea acestei boli. În fiecare an, aproximativ 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu cancer. De aceea, am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul Uniunii Europene a Sănătății, susținut prin programul EU4Health cu 4 miliarde de euro”, a afirmat von der Leyen.
Șefa executivului european a explicat că planul urmărește sprijinirea pacienților și familiilor acestora în toate etapele luptei împotriva cancerului, de la prevenție și depistare timpurie până la diagnostic și tratament.
Von der Leyen a amintit și că rata de supraviețuire a pacienților oncologici este mai ridicată ca oricând, subliniind importanța sprijinirii celor care au învins boala pentru a se reintegra pe deplin în societate.
„Trebuie să-i ajutăm pe cei care au învins cancerul să trăiască dincolo de el. Nu este normal ca foștii pacienți oncologici să plătească prime mai mari de asigurare sau să întâmpine dificultăți la obținerea unui credit ipotecar. De aceea, dreptul de a fi uitat este atât de important”, a spus președinta Comisiei Europene, salutând progresele statelor membre în implementarea acestui principiu.
Von der Leyen a menționat și inițiativa de creare a unei rețele europene dedicate tinerilor pacienți și supraviețuitori de cancer, evidențiind că aceștia se confruntă cu provocări particulare.
„Scopul acestui congres este ca toți pacienții și supraviețuitorii să poată trăi viața din plin — o viață demnă, plină de bucurie și de oportunități”, a conchis Ursula von der Leyen.
