Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că Temu a încălcat obligația prevăzută de Actul privind serviciile digitale (DSA), și anume de a pune în aplicare măsuri rezonabile, proporționale și eficiente pentru a reduce riscul comercializării produselor ilegale.

În egală măsură, executivul european a constat, cu titlu preliminar, că măsurile adoptate de Temu includ controale ineficiente pentru verificarea conformității produselor, un sistem slab de moderare a conținutului și un sistem ineficient de sancțiuni, conform unui comunicat al executivului european.

„Cumpărăturile online nu ar trebui să însemne asumarea riscului de a achiziționa produse ilegale și nesigure. În temeiul Actului privind serviciile digitale, platformele au responsabilitatea de a proteja utilizatorii împotriva riscului reprezentat de conținutul și bunurile ilegale. Concluziile preliminare împotriva Temu marchează un nou pas către crearea unui mediu online mai sigur, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

Măsuri de control ineficiente pentru asigurarea respectării standardelor de siguranță

Comisia Europeană a constatat, în mod preliminar, că, deși Temu dispune de măsuri de control, acestea nu verifică în mod suficient dacă produsele în sine respectă cerințele de siguranță ale UE. În special:

Temu solicită vânzătorilor să furnizeze rapoarte de testare doar pentru o proporție foarte mică de produse și, chiar și în cazul în care un astfel de raport este solicitat, acesta nu este adesea verificat de Temu;

Deși Temu identifică anumite categorii de produse ca fiind de risc ridicat (de exemplu, jucării, produse electronice, cosmetice), nu le acordă prioritate atunci când efectuează controale fizice. În plus, compania nu a dat adesea curs rezultatelor controalelor inopinate și nici nu a intensificat inspecțiile în contextul creșterii numărului de produse listate.

Sistemul deficitar de moderare a conținutului

Comisia Europeană a constatat, în mod preliminar, că sistemul de moderare a conținutului Temu nu previne în mod suficient riscul de difuzare a produselor ilegale. De exemplu:

Sistemul de moderare pare să se concentreze în principal asupra informațiilor atașate unei listări de produs și asupra respectării termenilor și condițiilor Temu, mai degrabă decât asupra siguranței produsului în sine.

Sistemul pe care Temu îl utilizează pentru a compara o listare cu alte listări identificate anterior ca neconforme nu se concentrează suficient asupra riscului pe care îl prezintă produsele nesigure.

Numărul moderatorilor umani de conținut nu a crescut proporțional cu creșterea numărului de listări de pe platformă.

Sistem de sancțiuni ineficient

Comisia Europeană a constatat, de asemenea, în mod preliminar, că sistemul de sancțiuni al Temu nu vizează în mod eficient comercianții; că este prea fragmentat; și că nu are un efect descurajator suficient. Dovezile sugerează că:

Sancțiunile sunt impuse magazinelor individuale, și nu comerciantului care le gestionează, deși un singur comerciant poate opera mai multe magazine. Un comerciant al cărui magazin este închis poate, prin urmare, să continue să vândă prin celelalte magazine pe care le deține.

Comercianții pot comite un număr mare de încălcări grave, inclusiv vânzarea de produse care nu trec verificările de siguranță, înainte ca Temu să suspende vreunul dintre magazinele lor.

Temu are acum posibilitatea de a-și exercita drepturile de apărare. Compania poate examina documentele din dosarul de anchetă al Comisiei și poate răspunde în scris la concluziile preliminare ale Comisiei. În paralel, va fi consultat Consiliul European pentru Servicii Digitale.

În cazul în care concluziile Comisiei se vor confirma în cele din urmă, Comisia poate adopta o decizie de neconformitate, care poate atrage după sine aplicarea unei amenzi proporționale ce poate ajunge până la 6 % din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului și poate dispune ca acesta să ia măsuri pentru remedierea încălcării.