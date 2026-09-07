Comisia Europeană constată o îmbunătățire a siguranței produselor în 2026, dar observă că unele lacune persistă

Comisia și autoritățile de supraveghere a pieței au prezentat rezultatele acțiunii de verificare a siguranței produselor din 2026, iar rezultatele sunt mai bune în comparație cu anul precedent, acțiunea de verificare arătând că siguranța consumatorilor este bine protejată, pe măsură ce întreprinderile respectă din ce în ce mai mult normele UE privind siguranța produselor.

Această acțiune de verificare a inclus aproape 1 700 de anunțuri online privind articole de îngrijire a copiilor și articole sportive.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene în România, ea a evaluat dacă piețele online îndeplinesc cerințele de informare esențiale în temeiul Regulamentului privind siguranța generală a produselor, inclusiv dacă produsele aveau desemnată o persoană responsabilă în UE și dacă furnizau datele de contact ale acesteia.

91 % dintre piețe s-au înregistrat pe portalul „Safety Gate” și au desemnat punctul de contact obligatoriu pentru autoritățile relevante, față de 53 % anul trecut.

De asemenea, 100 % dintre ele au desemnat un punct unic de contact pentru consumatori, față de 64 % anul trecut.

Cu toate acestea, există în continuare lacune. Doar 58 % din anunțurile analizate furnizau în același timp informații privind detaliile producătorului, persoana responsabilă din UE și identificarea produsului.

„Consumatorii ar trebui să poată avea încredere că produsele vândute online respectă standardele noastre de siguranță. Acesta este pur și simplu un model bun de afaceri. Acțiunea de verificare arată că aceste standarde sunt adoptate din ce în ce mai mult de actorii de pe piață, ceea ce reprezintă o veste bună pentru siguranța consumatorilor și pentru economie. Trebuie totuși să ne intensificăm eforturile în acest sens”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

La rândul său, comisarul european pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, a arătat că „normele stricte privind siguranța produselor îi protejează pe oameni, indiferent de locul și de modul în care fac cumpărături.”

„Acțiunea de verificare a siguranței produselor din acest an arată progrese reale, dar expune și lacune importante care încă trebuie rezolvate. Normele noastre sunt menite să protejeze oamenii și trebuie respectate de toți cei care vând pe piața UE. Împreună cu autoritățile naționale, vom continua să monitorizăm conformitatea și să luăm măsuri atunci când normele nu sunt respectate”, a mai spus McGrath.

În perioada mai-iulie 2026, autoritățile naționale au examinat aproape 1 700 de oferte de pe 35 de piețe online.

Ca urmare, au trimis 560 de ordine către piețele online pentru listări neconforme. Autoritățile naționale și Comisia vor continua să monitorizeze conformitatea și să urmărească asigurarea respectării normelor acolo unde este necesar.

Constatările vor contribui, de asemenea, la discuțiile din cadrul Săptămânii internaționale a siguranței produselor, care se desfășoară până la 10 septembrie.