Comisia Europeană constată progrese în incluziunea romilor, dar avertizează că 77% dintre copiii romi sunt expuși riscului de sărăcie

Comisia Europeană a constatat îmbunătățiri în ocuparea forței de muncă, participarea la educația preșcolară și condițiile materiale ale romilor, însă avertizează că sărăcia, discriminarea și segregarea școlară continuă să afecteze comunitățile. Potrivit celui de-al treilea raport privind aplicarea Cadrului strategic al UE pentru romi, 77% dintre copiii romi sunt expuși riscului de sărăcie, iar aproape jumătate frecventează în continuare școli segregate.

Raportul, care acoperă perioada iunie 2023–martie 2025, analizează aplicarea măsurilor pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor și identifică domeniile în care sunt necesare intervenții suplimentare, potrivit unui comunicat al executivului european.

Datele prezentate indică o scădere a deprivării materiale severe în rândul romilor, de la 62% în 2016 la 37% în 2024. Proporția celor afectați de condiții locative necorespunzătoare s-a redus, de asemenea, de la 61% la 47%.

În privința ocupării, ponderea romilor care desfășoară o activitate remunerată a crescut de la 43% la 54%. Comisia estimează că majoritatea obiectivelor legate de ocuparea forței de muncă ar putea fi îndeplinite până în 2030, dacă ritmul actual al progreselor se menține.

Totodată, proporția tinerilor romi care lucrează, studiază sau urmează un program de formare a avansat de la 38% la 53%.

Participarea copiilor romi la educația și îngrijirea preșcolară a crescut de la 42% la 53%, dar rămâne considerabil sub nivelul înregistrat în populația generală.

Comisia semnalează însă stagnări în combaterea segregării școlare, reducerea supraaglomerării locuințelor și diminuarea diferențelor dintre femei și bărbați în accesul la muncă remunerată. Persistă și problemele legate de discriminare și de raportarea acesteia.

Doar aproximativ o treime dintre tinerii romi finalizează învățământul secundar superior, iar 31% dintre romi continuă să se confrunte cu discriminarea etnică. În plus, comunicatul arată că 40% dintre gospodăriile rome trăiesc în condiții de deprivare materială severă.

În acest context, executivul european solicită statelor membre să mențină și să intensifice eforturile pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru 2030. Recomandările vizează consolidarea capacității instituționale, o coordonare și o monitorizare mai eficiente, precum și politici care să abordeze împreună problemele din educație, ocupare, locuire și celelalte domenii relevante.

Sprijinul european va continua inclusiv prin Fondul social european+, care pune la dispoziție aproximativ 1,8 miliarde de euro pentru intervenții dedicate comunităților marginalizate, inclusiv romilor, în 15 state membre, în perioada 2021–2027.

Următorul raport privind punerea în aplicare a cadrului strategic este prevăzut pentru 2028.