Comisia Europeană contestă cifrele Rusiei și ale lui Trump privind importurile de energie ale UE. Reducerea dependenței de combustibilii fosili rusești a evitat cheltuieli de 278 miliarde de euro

Comisia Europeană a contestat marți cifrele prezentate de Moscova privind achizițiile europene de energie rusească, indicând importuri în valoare de 197 miliarde de euro între martie 2022 și iulie 2026. Datele invocate de Executivul european sunt inferioare atât estimării anunțate de vicepremierul rus Alexander Novak, cât și sumei citate de președintele american Donald Trump, relatează Euronews.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei, valoarea importurilor rezultă din COMEXT, baza de date de referință pentru comerțul internațional gestionată de Eurostat.

Novak a afirmat luni că Rusia a furnizat statelor UE resurse energetice în valoare de 320,7 miliarde dolari din 2022 până în prezent. Oficialul rus nu a precizat însă exact perioada acoperită, produsele incluse sau metoda de calcul, ceea ce limitează comparabilitatea cu datele europene.

La rândul său, Trump a susținut într-o postare publicată luni pe Truth Social că UE a plătit Rusiei 250 miliarde de dolari pentru energie. Președintele american a folosit cifra pentru a-și apăra politica „America First”, în contextul controverselor privind acordul SUA-Rusia pentru exporturile de motorină.

Comisia Europeană susține că măsurile de reducere a dependenței energetice au diminuat semnificativ sumele plătite Moscovei. Potrivit estimării sale, fără lansarea REPowerEU, cheltuielile pentru combustibili fosili rusești ar fi ajuns la 475 miliarde de euro, cu 278 miliarde de euro peste valoarea indicată de datele privind importurile.

REPowerEU a fost lansat după invazia rusă pentru a reduce dependența de energia din Rusia prin diversificarea furnizorilor, diminuarea consumului și accelerarea tranziției către surse alternative. Potrivit purtătorului de cuvânt citat de Euronews, în 2023 Rusia mai reprezenta doar 6% din cheltuielile totale ale UE pentru combustibili fosili.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen, a subliniat că tendința dependenței europene de Rusia este descendentă, precizând că nu poate confirma cifrele prezentate de alți actori.

Bruxelles-ul recunoaște însă că unele importuri de energie rusească sunt încă permise, în cadrul perioadelor de tranziție și al excepțiilor existente.

„Deocamdată, este încă permis importul anumitor produse energetice din Rusia, având în vedere că termenul final pentru aceste importuri va fi anul viitor”, a declarat Itkonen.

Calendarul european diferențiază gazul natural lichefiat de cel transportat prin conducte. Regulamentul adoptat de Consiliul UE prevede interzicerea integrală a importurilor de GNL rusesc de la începutul anului 2027, iar a gazului rusesc prin conducte din toamna aceluiași an.

În declarațiile sale, Novak a prezentat continuarea livrărilor drept dovadă că Rusia rămâne un furnizor pentru Europa în pofida sancțiunilor. El a susținut că, în primele nouă luni din 2026, livrările energetice către Europa au însumat 21,3 miliarde de dolari.