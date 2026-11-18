Comisia Europeană a înființat Oficiul UE pentru Sancțiuni, o nouă structură menită să reunească expertiza instituției în toate etapele procesului de aplicare a sancțiunilor, de la elaborarea politicilor și implementare până la monitorizarea respectării acestora, aplicarea măsurilor și prevenirea eludării lor. Potrivit comunicatului oficial, activitatea oficiului va include, de asemenea, dialogul și cooperarea cu țările terțe.

Noua structură va asigura coordonarea politicilor de sancțiuni ale UE în relația cu statele membre și cu țările terțe și va acoperi toate regimurile de sancțiuni, în special cele care vizează Rusia și Belarus, dar și Iranul, Coreea de Nord și Siria, precum și sancțiunile legate de combaterea amenințărilor hibride și a criminalității organizate.

Oficiul va sprijini statele membre prin furnizarea mai rapidă de îndrumări privind respectarea sancțiunilor, facilitarea schimbului de date și realizarea de analize economice și tehnice, în vederea asigurării unei aplicări unitare și coerente a măsurilor restrictive.

Invazia Rusiei în Ucraina și răspunsul Uniunii Europene au transformat sancțiunile într-un instrument esențial al politicii externe europene și într-un mijloc important de reacție la marile provocări internaționale. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, UE a adoptat 21 de pachete de sancțiuni. Pe măsură ce cerințele privind elaborarea și aplicarea acestor măsuri evoluează, consolidarea capacităților și a structurilor Comisiei Europene devine esențială.

Amploarea și complexitatea sancțiunilor au evidențiat, totodată, necesitatea unei coordonări mai puternice, a unei cooperări mai strânse cu statele membre și a unui dialog aprofundat cu partenerii internaționali.

„Sancțiunile UE reprezintă o componentă centrală a răspunsului nostru la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Cu fiecare nou pachet de sancțiuni, erodăm fundamentele economiei de război a Rusiei. Pentru a fi eficiente, însă, aceste măsuri trebuie puse în aplicare integral, respectate cu strictețe și protejate împotriva tentativelor de eludare. Acesta este motivul pentru care înființăm Oficiul UE pentru Sancțiuni: pentru a ne consolida capacitatea de acțiune și a asigura eficiența tuturor regimurilor noastre de sancțiuni”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Oficiul UE pentru Sancțiuni va funcționa în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene și se va afla sub responsabilitatea politică a comisarei Maria Luís Albuquerque.

O componentă importantă a activității noului oficiu va fi sprijinirea trimisului special al UE pentru sancțiuni, al cărui rol este esențial în eforturile Uniunii de a preveni eludarea măsurilor restrictive și de a consolida cooperarea cu țările partenere. Trimisul special colaborează cu statele terțe pentru a reduce riscul ca sancțiunile europene să fie ocolite, în special prin utilizarea unor rute comerciale alternative, a unor canale financiare sau a unor rețele de achiziții.

Comisia Europeană l-a numit pe Lars Danielsson în funcția de trimis special internațional pentru aplicarea sancțiunilor UE. Acesta își va prelua mandatul la 6 februarie 2027, când se încheie mandatul actualului trimis special, David O’Sullivan.

Lars Danielsson este diplomat de carieră suedez, cu o vastă experiență diplomatică și în cadrul instituțiilor europene. De-a lungul carierei, a ocupat funcții de conducere în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Suediei, inclusiv pe cea de secretar de stat pentru afaceri internaționale și europene. Cel mai recent, a fost ambasadorul și reprezentantul permanent al Suediei pe lângă Uniunea Europeană, funcție pe care a deținut-o în perioada 2016-2023.

În urma înființării Oficiului UE pentru Sancțiuni, trimisul special va fi afiliat Secretariatului General al Comisiei Europene și va continua să raporteze direct comisarei Maria Luís Albuquerque.