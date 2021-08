Comisia Europeană: Criza din Afganistan și acțiunile Belarusului solicită revizuirea rapidă a normelor UE în materie de migrație și azil

Criza din Afganistan și acțiunile din Belarus demonstrează necesitatea unei revizuiri rapide a normelor Uniunii Europene în materie de migrație și azil, a declarat duminică vicepreședintele Comisiei Europene Margaritis Schinas, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

If there is one thing that the situation in Afghanistan and the actions of Belarus have shown, it is that the clock has run out on how long we can wait to adopt the complete overhaul of Europe’s migration and asylum rules we need.

