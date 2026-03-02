Comisia Europeană dă asigurări că nu există o „îngrijorare imediată” privind securitatea aprovizionării cu energie în UE, în pofida situației din Orientul Mijlociu

Comisia Europeană a dat asigurări luni că nu observă, deocamdată, o amenințare imediată la adresa securității aprovizionării cu energie a Uniunii Europene, în pofida escaladării evenimentelor din Orientul Mijlociu, arată EFE, citat de Agerpres.

„Analiza noastră arată că nu există o îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană”, a declarat, într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt pentru Energie al Comisiei Europene, Anna-Kaisa Ikonen.

Executivul european a cerut statelor membre să transmită Comisiei Europene, în cursul zilei de luni, evaluările lor de risc, iar în următoarele 48 de ore Bruxelles-ul va convoca o reuniune a grupului de coordonare pentru petrol din cadrul CE pentru a analiza situația mai în detaliu.

În ceea ce privește rezervele de gaze, Anna-Kaisa Ikonen a arătat că acestea se află în parametrii stabiliți pentru această perioadă de iarnă, rezervele fiind umplute la aproximativ 30%.

Există riscul ca Europa să se confrunte cu o creștere a prețurilor la energie ca urmare a unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu, care ar putea exercita o presiune suplimentară asupra economiei europene și ar expune dependența aproape totală a acesteia de combustibilii fosili străini.

Transporturile de petrol și gaze au încetat în mare parte să mai părăsească Golful Persic în weekend, în urma atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, pe fondul informațiilor potrivit cărora forțele iraniene au avertizat navele să nu treacă prin strâmtoarea Hormuz.

Acest lucru nu va avea un impact imediat asupra Europei, deoarece cea mai mare parte a petrolului și gazelor care trec prin strâmtoarea Hormuz – care reprezintă aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol – sunt destinate Asiei.

Cu toate acestea, reducerea ofertei va continua să determine creșterea prețurilor la nivel mondial, au afirmat analiștii, iar acest lucru va avea un efect direct asupra Europei. Prețul de referință al țițeiului Brent a crescut cu peste 9% în prima parte a ședinței de tranzacționare de luni dimineață, ajungând la aproape 80 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie anul trecut.

Într-un gest de solidaritate și sprijin, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, a declarat pentru Europe Today că țara sa este pregătită să ajute statele membre vecine care ar putea fi afectate de creșterea costurilor energiei din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.