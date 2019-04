Comisia Europeană dă startul unei noi runde de înscrieri pentru WiFi4EU, internet gratuit în municipalitățile UE. Peste 200 de localități din România au beneficiat deja de acest program

„Comisia Europeană trebuie să acționeze pentru a proteja statul de drept. Colegiul comisarilor va discuta mâine despre stadiul de funcționare al statului de drept din România.”, a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker în cadrul unui interviu.

Mina Andreeva, purtător de cuvânt al Comisiei Euroepene, a informat printr-un mesaj pe Twitter că această dezbatere va avea loc mâine, potrivit agendei Comisiei Europene.

