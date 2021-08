Comisia Europeană: Decizia de administrare a celei de-a treia doze de vaccin anti COVID revine statelor membre

Ieri, 4 august, Comisia Europeană a aprobat cel de al șaptelea acord preliminar de achiziție (APA) încheiat cu o companie farmaceutică pentru a asigura accesul la un potențial vaccin împotriva COVID-19 în T4 din 2021 și în 2022, potrivit comunicatului oficial.

În temeiul acestui contract, statele membre vor putea achiziționa până la 100 de milioane de doze de vaccin Novavax, cu o opțiune pentru 100 de milioane de doze suplimentare în cursul anilor 2021, 2022 și 2023, după ce EMA va fi revizuit și aprobat vaccinul respectiv ca fiind sigur și eficace. Statele membre pot decide să doneze vaccinuri unor țări cu venituri medii și mici sau să le redirecționeze către alte țări europene.

Contractul de astăzi extinde portofoliul deja larg de vaccinuri care urmează să fie produse în Europa, incluzând contractele semnate cu AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna discuțiile exploratorii încheiate cu Valneva. Aceasta reprezintă un alt pas esențial către asigurarea faptului că Europa este bine pregătită să facă față pandemiei de COVID-19.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Pe măsură ce noi variante de coronavirus se răspândesc în Europa și în întreaga lume, acest nou contract cu o companie care își testează deja vaccinul cu succes împotriva acestor variante reprezintă o garanție suplimentară pentru protecția populației noastre. Acesta consolidează și mai mult portofoliul nostru amplu de vaccinuri, în beneficiul europenilor și al partenerilor noștri din întreaga lume.”

