Comisia Europeană declanșează, în premieră, mecanismul privind statul de drept împotriva Ungariei, pentru protejarea bugetului UE

Comisia Europeană a declanșat, miercuri, pentru prima dată, mecanismul privind statul de drept pentru protejarea bugetului UE, avertizând Ungaria că ar putea pierde fondurile europene alocate, potrivit mesajului publicat pe Twitter de comisarul european pentru buget și administrație,Johannes Hahn. Acesta a declarat că Budapesta trebuie să răspundă acum la preocupările Comisiei.

„Astăzi, Comisia Europeană a emis prima notificare în temeiul regulamentului privind mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept. Ungaria este acum invitată să răspundă la preocupările CE”, a declarat Johannes Hahn. „Conform datoriei noastre de a proteja bugetul UE, CE continuă să examineze toate statele membre în cadrul acestui instrument”, a adăugat acesta.

Today the @EU_Commission has issued its first notification under the general conditionality regulation.#Hungary is now invited to reply to the #EC’s concerns.

In our duty to protect the #EUbudget, the @EU_Commission continues to screen all Member States under this instrument.

— Johannes Hahn (@JHahnEU) April 27, 2022