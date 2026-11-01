Comisia Europeană, despre criza Tribunalului Constituțional din Polonia: Numirea noilor membri este competența parlamentului

Comisia Europeană a transmis că urmărește îndeaproape criza din jurul Tribunalului Constituțional al Poloniei și a subliniat că numirea noilor membri intră în competența constituțională a parlamentului. Poziția executivului european vine după confruntările de vineri seară de la sediul instituției, care au accentuat conflictul dintre președintele Karol Nawrocki și guvernul condus de Donald Tusk, relatează Euronews.

„Autorităților poloneze le revine responsabilitatea de a asigura funcționarea Tribunalului Constituțional în conformitate cu Constituția Poloniei și cu respectarea jurisprudenței relevante a Curții de Justiție a Uniunii Europene”, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Comisiei pentru Euronews.

„Numirea celor opt noi membri ai Tribunalului Constituțional intră în competența constituțională a Seimului, parlamentul Poloniei”, a adăugat acesta.

Reprezentantul Comisiei a invocat și măsurile provizorii dispuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 5 mai 2026. Acestea solicită autorităților poloneze competente „să se abțină de la împiedicarea preluării și exercitării atribuțiilor judiciare de către judecătorii numiți de Seim în martie 2026”.

Criza a escaladat vineri seară, când președintele Nawrocki a încercat să intre în sediul Tribunalului, pe fondul blocajului privind instalarea noilor judecători. Poliția a înconjurat clădirea, iar confruntarea a fost transmisă în direct de televiziuni.

Într-un discurs televizat susținut sâmbătă seară, premierul Donald Tusk a calificat evenimentele drept „incidente scandaloase” și și-a exprimat speranța că asemenea scene nu se vor repeta în Polonia.

Șeful guvernului a susținut că restabilirea calmului nu poate presupune acceptarea ilegalității sau a violenței și a reafirmat angajamentul de a restabili condițiile pentru o justiție independentă și respectarea statului de drept.

„Un stat democratic trebuie să fie puternic și capabil să înfăptuiască justiția”, a declarat Tusk.

Guvernul afirmă că urmărește corectarea intervențiilor politice în justiție din perioada guvernării partidului Lege și Justiție (PiS). Opoziția prezintă însă acțiunile executivului drept o tentativă de lovitură de stat.

Copreședinții grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) au condamnat sâmbătă acțiunile guvernului polonez și și-au exprimat sprijinul pentru președintele Nawrocki.

„Acțiunile guvernului Tusk constituie o încălcare clară și gravă a statului de drept. Condamnăm acest atac asupra independenței justiției și a garanțiilor constituționale ale Poloniei. Niciun guvern nu este mai presus de lege”, a declarat copreședintele ECR Nicola Procaccini.

Acesta a cerut instituțiilor europene „să nu întoarcă privirea” și a susținut că respectarea suveranității naționale și a independenței justiției trebuie să rămână o chestiune de principiu, „neafectată de alianțele politice”.

Disputa privind legitimitatea Tribunalului Constituțional durează de peste un deceniu. Ea a început în 2015, prin conflictul dintre Platforma Civică, aflată atunci la guvernare, și PiS privind desemnarea a cinci judecători. Ulterior, controversa s-a extins asupra independenței instituției, componenței sale și autorității hotărârilor pe care le pronunță.